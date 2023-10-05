Самогубство підлітків у Києві: Віка і Вова жили в зразковій родині та закохалися одне в одного

Двоє підлітків, які вчинили самогубство в Києві, жили в прийомній сім’ї в місті Березань Київської області. Загиблих виховувало подружжя Б. Їхня родина – показовий дитячий будинок сімейного типу, де проживало близько десяти дітей. 17-річна Вікторія та 18-річний Володимир, які стрибнули з 24-го поверху, були закохані одне в одного.

Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про сім’ю, де сталася трагедія. Ми також поспілкувалися фахівчинею ГО ЦПД “Конфіденс”, психологинею, дитячою та підлітковою травматерапевткою Роксоланою Малий-Прасол про причини, через які трапляються підліткові самогубства. А також ознаки депресивних станів, які мають насторожити батьків.

Приїхали в Київ, щоб вчинити самогубство

Трагедія сталася вдень 2 жовтня на вулиці Микільсько–Слобідська, в Дніпровському районі. Тіла підлітків знайшли біля багатоповерхівки, де вони винаймали квартиру. Своє самогубство Віка та Вова транслювали онлайн у TikTok. На жахливому відео видно, як вони стрибають з вікна. В останню мить хлопець каже дівчині, що кохає її.

Перед самогубством вони виклали ще кілька десятків відео в своєму Telegram-каналі. Його брат і сестра створили напередодні трагедії. Усі записи, схоже, були зроблені протягом кількох останніх днів у Києві. Туди підлітки приїхали спеціально, щоб вчинити самогубство.

У своїх відео Віка та Вова розповідають, що збираються стрибнути з багатоповерхівки. Вони цілуються та кажуть, що мають інтимні зв’язки. Не приховують, що вживають наркотики.

Підлітки вчинили самогубство в Києві / Фото з їхнього Telegram-каналу

Жили в зразковій прийомній родині

Загиблі проживали у прийомній сім’ї Б. у місті Березань на Київщині. Їхній дитбудинок сімейного типу відкрили в 2011 році. Про зразкову родину знімали сюжети на телебаченні. Віктор і Тетяна розповідали, що давно мріяли про це, тому пройшли курс навчання для прийомних батьків. До трьох власних дітей тоді додалося ще семеро. Київська обласна державна адміністрація подарувала їм новий великий будинок. Домівку в Березані побудували спеціально для них.

Місцева служба у справах дітей час від часу публікувала фото родини. Їм дякували за щоденну працю і небайдужість до дітей. На знімках є загиблі Віка і Вова.

Підлітки вчинили самогубство в Києві / Фото з їхнього Telegram-каналу

“Будучи щасливими батьками трьох доньок Віктор Миколайович та Тетяна Миколаївна Б. прийняли рішення подарувати родинне тепло та затишок дітям, які його потребують найбільше. Наразі подружжя виховує вісім дітей (на 2021 рік – ред.), позбавлених батьківського піклування. Важкою щоденною працею дарують своїм вихованцям щасливе дитинство та повноцінне життя, навчають бути самодостатніми, впевненими в собі, вселяють в їхні душі віру в добро!” – писали про родину.

У Службі в справах дітей Березанської міської ради сайту ТСН.ua підтвердили, що трагедія сталася в сім’ї Б. Однак від коментарів утрималися, пояснивши, що ведуться слідчі дії.

Діти змінилися останнім часом

Жителі Березані кажуть, що в будинку, який подарували сім’ї, кожна дитина мала свою кімнату. У коментарі журналістам місцеві розповіли про загиблих підлітків. Вову сусіди називають дивним. Хлопець закінчив школу і навчався в училищі. Ходив у темному широкому одязі. Місцеві припускають, що кілька років тому підліток почав вживати наркотики.

Про загиблу Віку відгукуються добре. Однак кажуть, що дівчинка змінилася останнім часом. Та й виглядала вже зовсім не так позитивно. За словами місцевих, вона почала часто з’являтися разом із Вовою, одягатися так само, як він – в об’ємні чорні речі. Люди припускають, що хлопець “підсадив” її на заборонені речовини. Віка навчалася у школі, в 11-му класі. Рік тому вона вирішила, що вступатиме до вишу. Дівчинка нібито почала збирати гроші, бо розуміла, що прийомні батьки не зможуть їй допомогти.

Що могло стати причиною трагедії

Наразі невідомо, що стало причиною трагедії та чи понесе хтось відповідальність за смерть підлітків. У поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство. Триває досудове розслідування.

Фахівчиня ГО ЦПД “Конфіденс” – психологиня, дитяча та підліткова травматерапевтка Роксолана Малий-Прасол розповіла в коментарі ТСН.ua, що до факторів, які підвищують ризик суїциду у дитини, крім безпосередньо розладів ментального здоров’я, належать окремі життєві обставини такі, як:

факт усиновлення (удочеріння);

втрата близьких друзів чи членів родини або труднощі в стосунках з ними;

сімейна історія ментальних розладів, суїциду чи дій, які могли призвести до суїциду;

досвід фізичного чи сексуального насилля, психоемоційного насилля чи булінгу;

доступ до засобів, за допомогою яких можливо здійснити суїцид, наприклад, зброя або медикаменти.

Про що каже відео, які зняли Віка і Вова

Психологиня пояснює, що демонстративність в даному випадку схожа на спробу бути нарешті почутими. Так, ніби залишився єдиний, саме такий, спосіб повідомити, а точніше прокричати про масштаб і глибину свого болю.

“Підлітки, дійсно, занурюючись у свій “кокон”, з якого з часом мають вивільнитися, проживши кардинальну трансформацію, часто стають більш замкненими, менше говорять і діляться, навіть, якщо раніше були відкритими. І таку поведінку неважко хибно розцінити як відсутність потреби в близькому спілкуванні. Однак, саме в цей момент їм найбільше потрібне відчуття, що їх люблять та цінують, що їх та їх почуття розуміють та приймають, що їм готові надати підтримку та турботу тоді, коли їм це потрібно”, – каже Роксолана Малий-Прасол.

Що призводить до суїцидальної поведінки в підлітків

До основних факторів, що призводять до розвитку суїцидальної поведінки у молоді належить депресія. Згідно з окремими дослідженнями близько третини жертв суїциду серед молоді мали клінічну депресію або інші психічні розлади. До безпосередніх факторів ризику належить також зловживання психоактивними речовинами, фізіологічні зміни, пов’язані з підлітковим віком або тривалою хворобою.

“Підлітковий вік сам по собі – психоемоційно важке кризове явище. Гормональні хвилі в сукупності зі кардинальними змінами соціального статусу, за якого разом із правами та свободами в наборі додається оберемок власної відповідальності за своє життя та свої вибори, природньо спричиняють високий рівень тривоги, оскільки це незнайомі і невідомі терени, і досвіду проживання дорослого життя вони не мають. Так, ніби однією ногою вони перебувають ще в дитинстві, іншою – вже в дорослому житті. І в такому “шпагаті” щонайменше дуже дискомфортно, а часто – страшно і боляче. І якщо до цього додається відсутність навичок здорового подолання стресового навантаження, їм може бути надто важко впоратися з труднощами підліткового віку: неприйняттям, помилками, розривами стосунків, проблемами в навчанні або труднощами в сім’ї”, – розповіла психологиня.

Кохання у підлітковому віці: чого не варто робити батькам

За словами Роксолани Малий-Прасол, важливо розуміти, що у внутрішньому світі підлітка немає напівтонів, світосприйняття загострене, емоції на максимумі, їх хитає та перевертає як маленький човник в бурхливому океані. І найбільше та найперше, що потрібно такому човнику – це пришвартуватися до великого корабля або до берега, спертися на когось або щось, що є достатньо стійким, надійним та стабільним.

“Найважливіше, чого не варто робити з будь-якими почуттями підлітка, це – знецінювати почуття та забороняти їх, натомість – надзвичайно важливо показати, що ви розумієте, що з ними відбувається. Якщо звернутися до прикладу з підлітковим коханням, знеціненням могла б бути фраза “в тебе ще багато таких закоханостей буде”, натомість варто було б сказати “схоже, що це сильне почуття, таке, якого раніше ти в своєму житті не відчував/ла”, – пояснила психологиня.

Депресивні стани в підлітків: на що варто звернути увагу

Психологиня каже, що депресивні стани у дитини можна і прогледіти, якщо не знати, на що саме варто звертати увагу. До таких “тривожних дзвіночків” належить:

насамперед, усні або письмові (в соцмережах) повідомлення безпосередньо про суїцид, наприклад “я більше не створюватиму нікому проблем”, “я покінчу з цим життям”;

підвищення рівня вживання алкоголю або наркотиків;

відчуття безпорадності та безнадії стосовно якоїсь ситуації;

прояви ризикованої або саморуйнівної поведінки. Також, сюди можна віднести прояви, які, в цілому, є типовими для підліткового віку: зменшення рівня спілкування (соціалізації) та зростання бажання бути наодинці; значні коливання настрою;

зміни у звичному життєвому ритмі, зокрема у режимі харчування та сну.

Якщо батьки мають підозру щодо суїцидальних намірів дитини, відразу потрібно з нею про це говорити, не боятися, що ці розмови можуть поселити суїцидальні ідеї в голові дитини, розпитати про почуття дитини, не знецінювати труднощі, з якими дитина зустрілася; уважно слухати та запевнити дитину в своїй любові; звернутися за професійною допомогою до психіатра, психолога.

Що варто робити батькам превентивно, щоб запобігти та вберегти своїх дітей:

говорити з ними про психічне здоров’я та суїцид;

цікавитися, що сталося, якщо помічаєте в дитини смуток, тривогу, апатію тощо;

уважно слухати та пропонувати допомогу;

звертати увагу як на слова дитини, так і на поведінку;

заохочувати дитину до здорового способу життя, насамперед, своїм прикладом;

заохочувати дитину до проведення часу з сім’єю чи підтримуючими друзями;

говорити про гігієну використання соцмереж, в яких з одного боку дитина може дійсно знайти необхідну підтримку, а з іншого – може зустрітися з токсичним контентом, який може завдати шкоди підліткові.

Як у дітей з’являються думки про самогубство

Думки про те, що з цим новим, невідомим і часто лякаючим дорослим життям легше буде не зустрічатися зовсім – досить поширені серед підлітків, каже психологиня.

“Вони так і можуть залишитися думками або фантазіями про те, як в такому випадку будуть шкодувати і горювати близькі. На жаль, за умови наявності одного або декількох супутніх факторів ризику, зазначених вище, та відсутності вчасної допомоги, такі думки можуть перейти в дії”, – розповіла Роксолана Малий-Прасол.

Психологиня пояснила: для того, щоб відчути страх смерті, спочатку треба відчути смак та цінність життя. В той час, як для підлітків їх уявлення про доросле життя може бути огорнутим тривогою та страхом. Крім того, підлітки дійсно можуть не усвідомлювати, що суїцид є безповоротною реакцією, а не рішенням, у відповідь на короткострокові труднощі. Саме тому так важливо говорити з дітьми про суїцид, свою готовність допомогти та запевняти їх в тому, що разом ви можете подолати будь-які труднощі.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині з вікна четвертого поверху випав чотирирічний хлопчик.

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