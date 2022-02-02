"Самогубство” зі слідами чобіт на обличчі: батьки строковиків розповіли про підозрілі смерті своїх дітей

У Нацгвардії переконують, що деякі люди просто не можуть прийняти смерть дітей.
Після сюжету ТСН про те, що відбувається в частині 3021 Національної гвардії України в Дніпрі, де минулого четверга строковик розстріляв людей, в редакцію звернулися десятки людей, які розповідають про підозрілі смерті у військових частинах. У розповідях йдеться не лише про відому частину в Дніпрі, але й про інші підрозділи Національної гвардії.
Батьки строковиків розповідають про вбивства, які слідство називає суїцидами, про цькування і булінг. У Нацгвардії ж, куди редакція направила декілька запитів, переконують, що переважно це випадки, коли батьки не приймають смерть своєї дитини.
Про деякі випадки, які вразили своєю зухвалістю, йдеться в середу, 2 лютого, в сюжеті ТСН.19:30.
24-річний боєць Нацгвардії Ігор Гагін, який служив у Павлограді Дніпропетровської області, загинув 2018 року. Слідство по цій справі досі триває.
Спочатку слідчі розглядали лише одну версію загибелі - самогубство. Нібито боєць застрелився вночі на бойовому посту. Сумніви в цьому у його матері Лариси з'явились одразу, щойно вона побачила тіло сина. На посмертних світлинах Ігоря, які є в розпорядженні ТСН, видно сліди побоїв.
“Видно сліди чобота на носі... І на лобі було дуже видно відбиток від прикладу автомата. Я міряла сантиметром. Все сходиться”, - розповідає Лариса Гагіна.
За словами пані Лариси, в її сина перед загибеллю був конфлікт з одним із офіцерів. Що саме не поділили - не знає, але є інформація, що саме цей офіцер приходив на пост до Ігоря, і чи то після, чи під час цього візиту пролунав смертельний постріл. Коли ж тіло загиблого привезли додому, військовий капелан забороняв батькам відкривати труну.
“Хлопці його винесли з хати, і ми все ж таки відкрили і подивилися на сина”, - зізнається мати загиблого військовика.
Керівник служби психологічного забезпечення головного управління Національної гвардії України В'ячеслав Олійник повідомив, що за останні 4 роки у Національній гвардії сталося 11 випадків суїцидів строковиків. Батьки 6-х з них звернулися до ТСН після розстрілу в Дніпрі минулого тижня. І вони упевнені - їхні сини не самогубці, а жертви.
“Я не знаю про такі випадки, щоби смерть сталася внаслідок впливу інших військовослужбовців”, - заперечує полковник Олійник.
Він запевняє, що строковики найчастіше вкорочують собі віку через фінансові труднощі або проблеми в родині. Саме ці причини, за його словами, були в Мансура Вержаковського та Андрія Кіби - про цих бійців частини 3021 ТСН розповідала минулого тижня.
Натомість батьки загиблих хлопців переконують, що у їхніх синів жодної фінансової чи сімейної проблеми не було.
У четвер, 3 лютого, батьки загиблих строковиків збираються приїхати до столиці на мітинг під Офісом президента. Так вони прагнуть добитися неупередженого слідства та добитися справедливості.
Читайте також:
- Загиблі пишались службою, а 35-річну жінку розстріляв, бо не випускала: що відомо про жертв та стрільця з Дніпра
- Катування та закриті труни: батьки строковиків Нацгвардії розповіли про загадкові смерті у частині, де стався розстріл
- Розстріл солдатів у Дніпрі: медики розповіли про стан вцілілих нацгвардійців