Самокати калічать дітей в Україні: уже 800 постраждалих, чому Рада зволікає із законом

У Львові сталася чергова трагедія: 14-літній хлопчик на елктросамокаті травмував дворічну дівчинку на вулиці

У Львові сталася чергова трагедія, пов’язана з використанням небезпечного транспорту. 14-річний підліток на електросамокаті збив та травмував дворічну дівчинку. Це сталося у центрі Львова на проспекті Соборності. Дитина з травмами голови опинилася у лікарні.

Як повідомив ТСН.ua у поліції Львова, унаслідок наїзду дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

«За фактом інциденту слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ст. 291 КК України (Порушення чинних на транспорті правил). Триває досудове розслідування», — повідомили у поліції Львова.

Поліція вкотре закликала кермувальників бути уважними та використовувати світлоповертальні елементи, проте громадськість вважає такі заклики недостатніми.

Стан постраждалої дівчинки та юридична відповідальність батьків

У мережі повідомляють про страшні травми, які отримала дівчинка, і що вона нібито потрапила до реанімації. Але медики кажуть, що дитина у реанімації не була.

«23 квітня дитину було госпіталізовано до Лікарні Святого Миколая у стані середньої важкості. У нейрохірургічному відділенні проведено усі необхідні протокольні обстеження, зокрема комп’ютерну томографію. Діагностовано перелом щелепи. На наступний день батьки забрали дитину до іншого лікувального центру», — повідомив ТСН.ua Тарас Микитин, завідувач нейрохірургічного відділення Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Резонанс навколо випадку у Львові підняв справжню хвилю обурення у соціальних мережах. Люди з різних міст ставлять запитання до поліції і батьків підлітків:

«Мене дивує: якщо вже батьки не можуть пояснити своїм дітям елементарні речі — що керувати електросамокатом чи скутером це не лише „вміти їхати“, а й нести відповідальність, — куди дивиться поліція, щоденно бачачи неповнолітніх на дорогах?» — йдеться в обговореннях.

Проблема не обмежується лише Львовом: та ж сама самокатна анархія зі зламаними ногами, руками та щелепами царює і в Києві, і в інших містах. І вказує на відсутність системи контролю щодо цих транспортних засобів.

Вимоги громадськості: іспити на водіння самокатів та конфіскація

Українці вимагають від держави негайного втручання та прирівнювання самокатів до повноцінних транспортних засобів. Люди серед іншого вказують на технічні характеристики техніки, адже вона несе суттєву загрозу для пішоходів:

«Той самокат може їхати понад 55–60 км. Питання до батьків: навіщо ви купуєте малолітньому такий самокат? Як не сам, то когось скалічить. А потім батьки обидвох дітей страждають», — пише Світлана Мельник.

Інші користувачі пропонують запровадити систему допуску:

Дозвіл на водіння — тільки з 18 років.

Обов’язкове вивчення теорії та складання практичних іспитів на рівні з водіями авто.

Чітке роз’яснення відповідальності та наслідків кожному кермувальнику.

«Реально треба зробити так, щоб підлітки проходили тести, теорію, ПДР і тільки після цього дозволяти їм електросамокати! Якщо ні — штраф та конфіскація», — пропонує Аліна Моргулець.

Поза межами ПДР: чому патрульна поліція не має важелів впливу

З настанням тепла підлітки безконтрольно ганяють на самокатах і скутерах, часто нехтуючи елементарними правилами. Наприклад, у Києві двоє хлопців ледь не врізалися в автомобіль чоловіка, який загальмував перед світлофором — обізвали водія і поїхали далі тротуаром, сварячись уже з пішоходами.

Фахівці кажуть: якщо батьки не здатні навчити дітей елементарної поведінки та відповідальності, то на це має реагувати поліція: зупиняти порушників, проводити перевірки та притягувати до відповідальності.

У патрульній поліції розводять руками, мовляв, проблема використання електричних самокатів активно обговорювалася у суспільстві ще до початку війни. Все, що зробила влада — самокат прирівняли до транспортного засобу, але правил дорожнього руху для них поки що немає, вони поза правилами.

«Власне, якщо нетверезого дорослого впіймають під час користування електричним самокатом, його можна притягнути до відповідальності. Такі поодинокі випадки трапляються. Також можна притягнути до відповідальності під час зіткнення у ДТП. Але проблема тут значно глибша — це питання виховання, контролю та невідворотності відповідальності, яку мають розуміти і дорослі, і підлітки», — розповідають правоохоронці.

Досвід заборони в Івано-Франківську та проблеми регулювання

В Івано-Франківську, де центральна частина міста — це суцільна пішохідна зона, міська влада заборонила там пересування на скутерах та електричних самокатах.

«На жаль, це не дало результату, бо місцева молодь продовжує літати по вулицях. Вони нехтують забороною і продовжують робити те, що їм заманеться, бо немає чіткого покарання. Як варіант треба всі ці новомодні засоби пересування об’єднати з велосипедами. Тобто ввести ті ж обмеження, які є у ПДР для велосипедистів», — зазначають фахівці.

Легалізація користувачів електросамокатів: законопроєкт №3023

У Верховній Раді України розповідають, що законопроєкт з легалізації користувачів легкого електричного та персонального транспорту був зареєстрований у парламенті ще у лютому 2020 року. Більш того, законопроєкт №3023 був проголосований у першому читанні.

Як пояснюють народні обранці, суть закону полягає у тому, що у ньому зазначається: всі, хто сідає на електричні самокати, моноколеса, електричні велосипеди, автоматично стають учасниками дорожнього руху, тобто користувачами легкого та персонального електротранспорту. А значить, несуть таку ж відповідальність, як і інші учасники дорожнього руху.

«Законопроєкт був ухвалений у першому читанні, але потребував внесення правок, бо кожної весни з настанням сезону кількість травмованих людей постійно зростає. На засіданні підкомітету з безпеки дорожнього руху у жовтні 2025 року було розглянуто усі внесені правки і ми рекомендували Комітету з питань транспорту та інфраструктури розглянути оновлений документ на засіданні комітету» — розповідає ТСН.ua Оксана Савчук, голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Нові правила пересування: вікові категорії та зони доступу

Народна депутатка розповідає про основні новації, які були розглянуті та затверджені на парламентському підкомітеті. Передусім законопроєктом вводиться нова категорія учасників дорожнього руху — користувачі легкого електротранспорту.

«Цим фактично визначається, що вони мають нести відповідальність на дорозі, оскільки стають повноцінними учасниками дорожнього руху. Також були прописані та затверджені правки, де можна їздити легким електротранспортом. Якщо ми говоримо про дитячі самокати для дітей до 7 років, то в документі зазначається, що це є можливим у парках по тротуарах, прогулянкових зонах на спеціальних велосипедних доріжках, але виключно під наглядом та супроводом дорослих», — розповідає Оксана Савчук.

Учасники дорожнього руху від 7 до 14 років можуть їздити парками, спеціально відведеними місцями, велодоріжками, де є відведені місця для їзди на самокатах. Тобто не будь-де, як хочуть і роблять зараз діти.

«І найбільш проблемна категорія — це підлітки 14+, які фактично зараз не завжди дотримуються потрібної швидкості і бездумно літають тротуарами. Тому для них було прописано, що вони можуть користуватися тільки велодоріжками або краєм проїзної частини дороги», — розповідає депутатка.

Оксана Савчук зауважує, що саме до цього питання було найбільше дискусій: де саме ця категорія має право пересуватися на електросамокатах.

Пріоритет пішохода та новий дорожній знак

«Є колеги, які вважають, що під час війни підліткам та дорослим не можна забороняти їздити тротуарами, мовляв, це соціальний вид транспорту, завдяки якому багато хто дістається до точок призначення, а під час повітряної тривоги люди за допомогою цього транспорту можуть швидше дістатися до укриття. Дискусій щодо цього було багато. Однак на підкомітеті ми проголосували за те, що ця категорія може їздити виключно велодоріжками або краєм проїзної частини дороги», — зазначає депутатка.

До речі, серед правок до законопроєкту, які були погодженими, вказано, що пішохід має безумовний пріоритет у русі на будь-якому місці пішохідної частини, яка відведена для пішоходів. Тобто перший, хто є у пріоритеті — це пішохід. Така норма, на думку Оксани Савчук, чітко вказує, що пішохода треба пропустити, а не таранити його або збивати з ніг, бо за таке порушення доведеться відповідати.

«Як нововведення у документі місцевій владі рекомендовано на місцях та на власний розсуд визначати ділянки, де можна вводити обмеження для користувачів легкого електричного транспорту. Тобто йдеться про велелюдні пішохідні території, де можна заборонити їздити на електричному легкому транспорті. Для цього мав бути розроблений новий окремий дорожній знак «Рух електросамокатів заборонено», — зауважує Оксана Савчук.

Причини гальмування закону: інтереси прокатних компаній та страхування

Народна депутатка підкреслює, що всі ці напрацювання були ухвалені ще торік на рівні підкомітету. Але на засідання Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури законопроєкт до цього часу не розглядався.

«Мені складно пояснити — чому, бо тема більш ніж актуальна. Я підозрюю, що справа у різних дискусіях, які тривають до цього часу. Але, давайте будемо чесними, ці дискусії точаться між, наприклад, великими компаніями, які масово поставили на вулиці цей вид транспорту та здають його в оренду, але абсолютно не забезпечують навіть умовне страхування для тих людей, які щоденно використовують цей транспорт», — каже депутатка.

Вона підкреслює, що всі ключові зміни до законопроєкту були внесені та проголосовані на підкомітеті. Тепер його має ухвалити Комітет з питань транспорту та інфраструктури і винести до сесійної зали парламенту на друге читання.

«Якщо законопроєкт буде ухвалено, то у ситуації, коли 14-літній підліток на самокаті збиває дворічну дитину, він вже вважатиметься учасником дорожнього руху і на нього або на його батьків поширюється не тільки велика сума штрафу, але й компенсація шкоди, яка була завдана потерпілому. Тут все справедливо: якщо ви порушуєте правила — несете відповідальність», — каже депутатка.

Статистика травматизму: понад 800 постраждалих та питання швидкості

Вона підкреслює, що деякі види легкого персонального електротранспорту можуть розганяються до 40-50 кілометрів на годину і це дуже небезпечно. У разі ухвалення закону поліція зможе штрафувати порушників за порушення швидкості. З’явиться відповідальність: якщо ти взяв до рук такий вид транспорту, будеш відповідати за можливі наслідки.

Депутатка додає, що законопроєкт потрібно ухвалювати, щоб припинити хаотичне та подекуди зухвале використання цього виду транспорту в поїздках тротуарами та на пішохідних зонах.

«Я розумію, що у країні війна і є виклики, коли треба швидко пересуватися по місту і ці засоби дозволяють робити це швидше. Але на противагу цьому є статистика по загиблих та травмованих від використання електросамокатів. У нас вже понад 800 осіб, які отримали травми від користувачів електротранспорту» — зазначає депутатка.

Вона вказує на питання, яке у законопроєкті ще жодним чином не обговорювалося — це безпека самих користувачів, які беруть цей транспорт у користування.

«Це питання стоїть на такій собі мертвій точці і ніким не обговорюється. Але це дуже важливо: не тільки безпека пішоходів, а й тих, хто бере до рук електросамокати й інші види легкого електротранспорту», — підкреслює Оксана Савчук.

Також у документі не закладена швидкість, з якою матимуть право їздити користувачі легкого електротранспорту.

«Було вирішено, що це підзаконний акт, який має розробити патрульна поліція для того, щоб встановити і запропонувати дозволену швидкість. Компанії, які здають цей транспортний засіб в оренду, можуть встановити таку швидкість у власних програмах, а хто її встановлюватиме для пристроїв, що були придбані користувачами? Тому допустиму швидкість варто прописати у законі. Загалом, я вважаю, як тільки законопроєкт вступить у дію і перший порушник понесе відповідальність, це стане прикладом для інших. Люди врешті зрозуміють, що не можна бездумно і без покарання перевищувати швидкість і їздити у не дозволених для цього місцях», — підсумовує Оксана Савчук.

Дата публікації 12:10, 14.10.25 Кількість переглядів 29 Рух самокатів зупинився! Перше українське місто заборонило користуватись двоколісними

