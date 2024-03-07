"Самотужки не витягуємо, але все ж таки маємо добрі звістки": військовий експерт назвав ймовірні весняні сценарії війни

Незабаром можуть активізуватись ворожі ДРГ, паузи навесні у війні не буде, а нова масована ракетна атака буде тоді, коли росіяни відшукають важливу ціль в Україні.

Про те, якою буде війна цієї весни – в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Від березня 2014 року це вже одинадцята воєнна весна в Україні. В середині квітня, звісно, почнеться "зеленка", яка буде приховувати дії ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Відповідно, вони значно активізують свою діяльність. Навесні, в період відлиги, польові дороги, поля перетворяться на суцільне болото і в таких умовах активно використовувати важку бронетехніку буде важко", - розповідає Селезньов.

Та додає: "Але, звісно, що це жодним чином не буде заважати бойовій роботі артилерії. Як ворожої, так і артилерії українських сил оборони. Маємо добрі звістки: останні дві доби інтенсивність українського артилерійського вогню значно зросла, отже наші гармаші мають артилерійські боєприпаси. Збільшення рівня втрат ворожих солдат та ворожої техніки є опосередкованим свідченням того, що нам є чим бити ворога і ми активно це використовуємо".

Чи можлива пауза у війні

На це питання військовий експерт відповідає так: "Весна як сезонне явище навряд чи поставить війну на паузу. Війну на паузу може поставити відсутність ресурсів. Як бачимо, інтенсивність бойових дій не вщухає, у ворога є чималий ресурс і він намагається трансформувати цей ресурс в територіальні здобутки. Що буде цією весною? Або серйозна динаміка, якщо росіяни будуть мати ресурси для ведення наступальних дій, або буде оперативна пауза, якщо ці ресурси будуть вичерпані".

Можливі сценарії війни навесні

"Щодо дій українського війська, то ця весна і поточний 2024 рік скоріш за все пройдуть під гаслом стратегічної оборони", - вважає Владислав Селезньов.

Та пояснює: "Тобто в той самий час, коли частини та підрозділи, які перебувають на лінії бойового зіткнення будуть раз за разом стримувати усі ворожі намагання, будуть формуватись стратегічні ресурси та резерви для наших майбутніх наступів. Йдеться не тільки про накопичення зброї та боєприпасів, а й про формування мобілізаційних ресурсів".

За словами Селезньова, інтенсивність та фінальні акорди цього процесу напряму залежать в тому числі і від того, як швидко буде ухвалений кейс військово-технічної допомоги від уряду США.

"Очевидно, що самотужки ми цю опцію не витягуємо, навіть підтримка наших європейських партнерів не спроможна повністю задовольнити усі поточні потреби української армії", - каже колишній речник Генштаба ЗСУ.

Коли можлива нова масована ракетна атака

"Ворог підступний та адаптивний до умов ведення бойових дій, отже робить все для того, щоб вдарити в той самий момент, коли ми є найбільш вразливими і тоді, коли ми найменш очікуємо такої атаки", - каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Від практики ракетного та дронового терору ворог навряд чи відмовився. Останнім часом інтенсивність ракетних атак дійсно дещо зменшилась, але такого не можно сказати про дрони. Від останніх постійно потерпає південь нашої країни. Росіяни шукають найбільш ласи для свої ракетників цілі – об’єкти військової інфраструктури, місця зосередження особового складу. Триває накопичення ресурсу, щоб в певний момент, маючи веріфіковану розвідувальну інформацію, вчинити масований ракетний обстріл. Активно використовуючи дрони, ворог намагається вихолостити наші запаси ППО. Для знищення дронів ми іноді змущені використовувати ракетну компоненту".

Читайте також: