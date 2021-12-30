Поліцейські Павлограда врятували батька з 10-річним сином, які заблукали в лісі. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Санчата розвалилися, телефон розрядився: як на морозі дитині вдалося 12 годин зігрівати батька, якому стало зле у лісі

Санчата розвалилися, телефон розрядився: як на морозі дитині вдалося 12 годин зігрівати батька, якому стало зле у лісі

Дитина з татом гуляли на околиці Павлограда, коли розпочалася негода.

На Дніпропетровщині десятирічний хлопчик дванадцять годин на морозі у завірюху та під крижаним дощем зігрівав собою батька, якому стало зле у лісі.

Про подробиці дивовижного порятунку - 30 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Дитина з татом гуляли на околиці Павлограда, коли розпочалася негода. Хлопчик встиг повідомити матері, що вони загубилися. Одразу потому розрядився телефон, а батько знепритомнів. Син намагався тягнути його на санчатах, але ті розвалилися. Тоді четвертокласник ліг на тата, шоб той не замерз. Поліція з кінологами та волонтерами розпочали пошуки, проте сліди у лісі швидко замітала хуртовина.

Патрульні пішки пройшли зо п'ять кілометрів. Дивом помітили чорну пляму у заметах.

"Чоловік лежав на спині, на снігу. А хлопець лежав на ньому – груди до грудей. Він намагався його гріти. Коли ми почали хлопця підіймати і повертати до тями, він не одразу прокинувся. Нам спочатку здалося, що ми спізнилися", - розповів інспектор патрульної поліції Сергій Степаненко.

Правоохоронці зізнаються, що у темному лісі відчайдушно згадували усі медичні навички: хлопчика одягли у поліцейську куртку і почали відігрівати. Він нарешті відкрив очі.

Дитину і непритомного батька по заметах на руках винесли на дорогу, де врешті передали лікарям "швидкої". Чоловіка доправили одразу до реанімації.

Та за добу лікування у реанімації чоловік опритомнів і попросився додому. Під наглядом медиків був і Артем. Він навіть не застудився.

У Павлограді 10-річний син врятував батька від обмороження | Новини України

Подяку та подарунки від поліцейських за відчайдушні зусилля Артем отримав в лікарні. Каже - до лісу у негоду більше ані ногою. А от навички, що рятують життя, обіцяє вивчити на відмінно.

Нагадаємо, раніше у Тернопільській області від переохолодження помер 49-річний чоловік. Тіло загиблого виявили сусіди на території власного домогосподарства.

Читайте також: