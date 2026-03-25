"Саня, додому": військові відверто розповіли про 90 днів на "нулі" та трагедію під час виходу

У районі Котлиного та Удачного на Донеччині ворог намагається затиснути українські сили у «кліщі», нарощуючи тиск на позиції 152-ї єгерської бригади. Попри штурми елітних підрозділів РФ та удари авіації, українські воїни демонструють героїзм, який межує з неможливим.

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко зустрів бійців, які щойно вийшли з рубежу, де беззмінно тримали оборону три місяці поспіль.

Війна в Україні: військові розповіли про 90 днів на позиції

Боєць із позивним «Міл» провів на позиції дев'яносто днів. Це був щоденний іспит на витривалість. Щоб просто дістатися рубежу, йому довелося повзти три дні під безперервними обстрілами.

«Міл», боєць 152-ї ОЄБр: «Десять годин пролежали під відкритим небом, накриті "антидронкою" — плащем, що не показує тепло. Горобчики сиділи на мені, поки КАБи та "стволка" били навколо. Працювало все, що можна і не можна. Під час заходу побратим, що йшов за 5–7 метрів від мене, загинув. Я навіть вибуху не чув — просто земля піднялася догори».

На самій позиції єгерям доводилося відбивати атаки росіян упритул — ворожі штурмовики намагалися заскочити просто в українські бліндажі. Одного разу «Міл» почув, як окупант уже відкриває ляду їхнього укриття. Коротка черга з автомата — і атаку було відбито.

Протистояння з елітним «Рубіконом»: як батальйон безпілотних систем тримає логістику

Позиції єгерів щодня о третій годині дня «за розкладом» обстрілювали російські гелікоптери Ка-52. Згодом одного з таких «Алігаторів» вдалося збити побратимам із 59-ї бригади.

Через те, що 152-га бригада не дала ворогу замкнути «кліщі» навколо Покровська, росіяни перекинули сюди свій елітний підрозділ безпілотників — «Рубікон».

«Стекольщик», командир батальйону безпілотних систем «11:11»: «Їхнє завдання — перекрити нашу логістику, знищити розрахунки БпЛА та артилерію. Вони постійно перебивали підвезення, ми залишалися без їжі та води, доводилося харчуватися трофейними російськими сухпайками».

Трагедія під час ротації

Найнебезпечніший момент на фронті — це заміна особового складу. Єгер на псевдо «Смерека» втратив найкращого друга саме під час довгоочікуваної ротації. Вибух стався за лічені кілометри до безпечної зони.

«Смерека», боєць 152-ї ОЄБр: «Він упав, а я питаю: що сталося? А він кричить: "Ай, боляче! Саня! Додому!". Він так рвався додому... Я його не кинув, накладав турнікети, поки він був живий. Бачите, я стою перед вами трохи контужений, а він там залишився».

Попри важку контузію та біль втрати, «Смерека» каже, що довго вдома не всидить. Дружина бійця знає: він обов'язково повернеться туди, де залишився його друг, щоб дотиснути ворога.

Зараз батальйон безпілотних систем 152-ї бригади працює в глибину на 10 кілометрів, намагаючись подавити ворожі точки запуску дронів та відновити безпечну логістику для своїх піхотинців.

