“Санітарна зона” в Україні та війна з НАТО: гучні заяви Путіна після “виборів”

Путін переміг на “виборах” в Росії і відразу ж завів нову-стару шарманку та вдався до погроз: поклав око ще на кілька регіонів України, аби створити таку собі “санітарну зону”, і на додачу лякає НАТО.

Як проходили псевдовибори у РФ, чим ще погрожує кремлівський диктатор і як там справи в Бєлгороді після обрання нового-старого вождя, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

“Вибори” без вибору

У Росії завершилися “вибори”. Вгадайте з трьох разів, чиєю перемогою? У неділю ввечері у російській ЦВК повідомили, що Путін після опрацювання 24,4% бюлетенів набирає майже 89% голосів, а в Москві за результатами електронного голосування — 89,1% голосів. Словом, гарно зрежисовані вибори з ілюзією “вибору”.

Голосування під обстрілами

Отож, дехто намагався чинити спротив проти путінських виборів, у Росії підпалювали та закидали дільниці коктейлями Молотова, заливали урни з бюлетенями зеленкою. Але владу РФ це не бентежило — росіян гнали на вибори навіть під час тривоги, навіть, коли в Бєлгороді звучали “хлопкі”.

Россияне по всей стране заливают зеленкой бюллетени на участках и поджигают урны.



Сразу в нескольких регионах России выборы Путина пошли не совсем по плану. Избиратели пытаются портить бюллетени разными способами. А в Санкт-Петербурге девушка бросила коктейль Молотова на крыльцо… pic.twitter.com/I2eWdGgQCW — РБ головного мозга (@belamova) March 15, 2024

Примус на ТОТ

Що вже говорити про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, де українців окупанти силоміць змушували йти до дільниць погрозами й “обробляли” людей ще до початку так званих виборів. А подробиці цих махінацій розповіли в українській розвідці.

“Через це на Херсонщині на початку березня вони влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували “неблагонадійних” українців. Основний критерій для цього — відсутність паспорта громадянина РФ. При цьому окупанти наголошують, що можуть “намалювати” своєму диктаторові і понад двісті відсотків підтримки, а результат “виборів Путіна” буде незмінний. Разом із тим, загарбники дають поневоленим мешканцям зрозуміти, що відмова підтримати Путіна буде свідчити про їхню антиросійську позицію”, — повідомили в ГУР.

Голосування під автоматами

Вибори під дулом автомата, коли росіянин вказує тобі, де поставити галочку, — дуже демократично і дуже по-путінськи. Так голосували, наприклад, у Маріуполі і не тільки. А щоб відволікти увагу від очевидних порушень, окупаційна влада влаштовує у приміщеннях для голосування танці, співи, циркові вистави та виставки малюнків. Ці псевдовибори не визнає жоден адекватний політик у цивілізованому світі, а президент Європейської Ради Шарль Мішель навіть публічно висміяв Путіна.

Якої думки про “вибори” в Росії міжнародні ЗМІ?

Новина про “вибори” в Росії була на перших шпальтах міжнародних ЗМІ, там теж жодного лояльного слова у бік Путіна. До прикладу, журналісти видання The Wall Street Journal опублікували статтю із заголовком, що Путін переміг на виборах, які мали лише один можливий результат.

“Це не стало несподіванкою. Напередодні голосування Кремль садив у в'язницю критиків, закривав рота пресі і вводив нові закони, щоб припинити все, що можна було б вважати критикою його війни в Україні. Найефективнішого опонента Путіна, Олексія Навального, знайшли мертвим у арктичному тюремному таборі минулого місяця, де він відбував 30-річний термін”.

Визвольні сили розширюються

І поки одні ставили галочку за вічного імператора, легіон “Свобода Росії”, “Сибірський батальйон” та РДК відправляли свої голоси Путіну. До яких, до речі, приєдналися й ічкерійські підрозділи та чеченці.

Підготовка ландшафту до прийому російських визвольних сил.



Злагоджена робота мінометної батареї 1-го механізованого батальйону та взводу ударних БпЛА РУБпАК ‍☠️ "ГРОЗА" Легіону по ворожому ротному опорному пункту.



Легион "Свобода России" pic.twitter.com/eT3EbtJ10p — Ілля Айзін (@ayzin_illya) March 18, 2024

Звільнені території від Путіна і погрози фюрера

За останні дні російські добровольці звільнили від Путіна ще два населених пункти Горьковське і Козинку. Диктатора це неабияк лякає, тож ще ввечері 15 березня, у розпал “виборів” той скликав засідання, де в рейдах на території РФ, як зазвичай, почав звинувачувати Україну й обіцяти, що “бєз атвєта” не обійдеться. Лише послухайте, що каже.

ПВО РФ отражает до 95% атак Киева, сообщил Путин:https://t.co/VD2dSLIF49



Путин заявил, что киевский режим наносит удары по мирным населенным пунктам в РФ с целью сорвать выборы:https://t.co/H4VyczXSbh



Видео: Kremlin. ru pic.twitter.com/yOs3ccRDp5 — ТАСС (@tass_agency) March 15, 2024

Нова лякалка Путіна

А вже 17 березня, навіть не дочекавшись оголошення результатів, псевдопрезидент під час виступу у своєму виборчому штабі взявся знову розкидатися своїми лякалками, що продовжить війну і створить на територіях України так звану “санітарну зону”.

“Створити санітарну зону на сьогоднішніх територіях України, підпорядкованих київському режиму, зону безпеки, яку буде складно подолати засобам ураження, насамперед іноземного виробництва”.

Хто ще заявив про “санітарну зону”?

Тобто, Путін поклав око на всю Харківщину, а під загрозою ймовірно може опинитися і Сумщина, яка і так щодня потерпає від обстрілів, адже тільки таким чином на Бєлгородщині поменшає “сюрпрайзів”. Підключився до заяв Путіна і ватажок терористичного угруповання “ДНР” Денис Пушилін, який теж заявив, що і їм треба “санітарна зона”.

“Згідно з конституцією, територія ДНР знаходиться за адміністративними кордонами колишньої Донецької області. Відповідно, “санітарна зона” повинна знаходитися на території принаймні Дніпропетровської області”.

Третя світова на порозі?

Словом, Путін і йому подібні вкотре продемонстрували бажання проковтнути всю Україну, адже на цьому вони не зупиняться. Ба більше, диктатор встиг закинути кілька погроз країнам НАТО і після завершення в країні “виборів” заявив, що у разі конфлікту Росії з НАТО, світ опиниться “за один крок” від Третьої світової війни.

“Я думаю, що все можливо у сучасному світі. Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни. Думаю, що навряд чи в цьому хтось зацікавлений”.

Заява німецьких спецслужб про вторгнення Росії до країн НАТО

Розмови про те, що Росія може напасти і на країни НАТО були ще до виборів. А днями видання Business Insider із посиланням на німецькі спецслужби заявило, що згідно з аналізом спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ та розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь.

У виданні наголошують, що спецслужби досі не робили таких конкретних заяв публічно, але припускають, що вторгнення може відбутися вже у 2026 році. А оскільки “вибори” закінчилися, от-от у Росії розпочнеться і масова мобілізація штурмового м’яса.

Ну а поки за Путіна віддуваються солдати РФ на Бєлгородщині, там ранок знову почався не з кави.

Ну а так атаки коментують росіяни і не тільки.

Новый президент разберется сейчас — надо немного потерпеть.

Опять врут, в белгороде все нормально, все хорошо.

Ну чо там вата, довольна? 90% почти за. Это салюты.

По телевизору говорят что нет там никого. Значит это все постанова!

Надеюсь, что такие фильмы будут снимать еще лет 6.

Белгородчане ! Во время обстрелов обязательно стойте у окон))..

Тож у жителів Бєгорода кілька варіантів — підходити до вікон і не мучатися, або тікати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Санітарна зона” в Україні та війна з НАТО: перші заяви Путіна після “виборів”

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