Санкцій проти відповідальних за кризу на кордонах: в "чорному списку" ЄС можуть опинитися 40 людей і компаній

Санкцій проти відповідальних за кризу на кордонах: в "чорному списку" ЄС можуть опинитися 40 людей і компаній

Нові обмеження викликані ситуацією з мігрантами на кордонах ЄС.

Європейський Союз готовий ухвалити санкції проти Білорусі: під обмеження потрапили посадовці та компанії, причетні до звезення нелегалів до кордонів ЄС.

Деталі в ефірі ТСН.12:00 розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

На тлі загострення мігрантської кризи до Брюсселя вирушив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За сніданком він розповів своїм європейським колегам про концентрацію російських військ уздовж кордону з Україною. Вони зрозуміли всю серйозність ситуації, але поки дещо розгублені. Принаймні про таку реакцію стало відомо "Радіо Свобода" з власних джерел. Зараз глава української дипломатії повинен зустрітися з генсеком НАТО та теж обговорити ситуацію на кордонах.

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Переміщення військ, скорочення поставок газу до ЄС, загострення міграційної кризи в Білорусі - до всього, каже Кулеба, причетна Росія. Так само важають і в Євросоюзі. Як цьому протидіяти - нині думають.

Проти Білорусі, що стала транзитною країною для мігрантів, готують нові санкції. Вже погодили критерії їх розширення.

На запитання: наскільки ефективними будуть обмеження, голова європейської дипломатії висловлює оптимізм.

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"Санкції завжди ефективні. Вони зачіпають людей. Впливають на їхнє благополуччя й свободу пересування. Саме тому ми сьогодні плануємо схвалити новий пакет санкцій проти відповідальних за те, що коїться. Розширимо межі цих обмежень. Під них потраплять авіалінії, туристичні агентства й взагалі всі причетні до підштовхування мігрантів до наших кордонів", - каже представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Санкції можуть запровадити проти Національного аеропорту в Мінську: європейським фірмам можуть заборонити здійснювати туди поставки. Перевізник "Белавіа" не зможе орендувати літаки в країн Євросоюзу. Обговорюють і можливість накласти санкції на авіалінії третіх країн, причетних до перевезення мігрантів. Усього, за даними "Радіо Свобода", в "чорному списку" ЄС опиняться 40 людей і компаній. Утім, їхні прізвища Брюссель оприлюднить за кілька днів.

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