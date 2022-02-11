Санкції проти телеканалу "НАШ", тероборона та загроза нападу РФ: підсумки виїзного засідання РНБО

Наступне засідання РНБО також планується виїзне.

У п'ятницю, 11 лютого, у Харкові відбулося виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони, під час якого обговорювали внутрішні і зовнішні ризики, зокрема блокаду судноплавства Азовського та Чорного морів РФ, безпекову ситуацію поблизу наших кордонів, ймовірне вторгнення Росії тощо. На засідання зібралися в будівлі обласної державної адміністрації.

Про підсумки засідання Ради нацбезпеки та оборони - у матеріалі ТСН.ua.

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Військова допомога від міжнародних партнерів

На тлі загрози вторгнення РФ західні партнери надають Україні військову допомогу. Станом на 11 лютого Україна прийняла 25 літаків з військовою допомогою. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, військово-технічна допомога для ЗСУ від країн ЄС та США є потужною.

Блокування судноплавства флотом РФ

В РНБО прокоментували перекриття Росією значних частин Чорного та Азовського морів для проведення ракетних та артилерійських навчань. Секретар відомства запевнив, що Україна має доступ до усіх портів. "На сьогодні у нас є вільний доступ до усіх портів, які є в нашій країні. Мова йде як про Азовське та Чорне море", - сказав секретар РНБО.

Окрім цього, він запевнив про беззаперечну допомогу від міжнародних партнерів і додав, що вона обов'язково буде продовжуватися.

На виїзному засіданні РНБО обговорили загрозу російського вторгнення

Санкції проти телеканалів "НАШ" та "Максі-ТВ"

Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти трьох компаній, які пов'язані з телеканалами "НАШ" та "Максі-ТВ". Обмеження діятимуть п'ять років. Це рішення ухвалили на основі подання Служби безпеки України. Запроваджені санкції передбачають призупинення ефірного та супутникового мовлення телеканалів.

"Введені обмежувальні санкції проти компанії "Наша Прага" (телеканал "Максі-ТВ" - ред.), проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ" - ред.) і команії, яка безпосередьо є, наскільки ми проінформовані володарем всіх цих компаній і знаходиться на Кіпрі в місті Лімасол. Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на п'ять років", - сказав Данілов.

Окрім того, запровадили на п'ять років санкції ще проти двох компаній. Одна з них - будівельна "Лібертон Стар". Інша компанія - "Вітрина ТВ" (Москва), що займається трансляцією заборонених в Україні російських телеканалів.

Територіальна оборона Збройних сил України

До служби в резерві Сил територіальної оборони влада хоче залучити до двох мільйонів українців. "Маємо максимально збільшити кількість військових, які будуть займатися питаннями тероборони. Головнокомандувач ЗСУ поставив завдання кількість членів територіальної оборони збільшити до 2 млн громадян", — зазначив секретар РНБО.

Можливе вторгнення Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов, вислухавши доповіді щодо національної безпеки про внутрішні і зовнішні загрози, запевнив, що в Раді нацбезпеки розуміють ситуацію, яка склалася біля українських кордонів. Питання про безпекову ситуацію навколо України розглядалися в режимі таємно. Зокрема, доповіді мали представники Служби зовнішньої розвідки, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони, командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

"Ми розуміємо, що відбувається біля наших кордонів, ми розуміємо, що відбувається на сьогоднішній день на території окупованої Автономної республіки Крим, ми розуміємо, що відбувається в просторі Чорного та Азовського морів", - резюмував Данілов.

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У разі ймовірного вторгнення Росії влада не планує відключати Інтернет та мобільний зв'язок. "Ми точно ні Інтернет, ні мобільний зв'язок відключати не збираємося. Більше того, ми намагаємося зробити все можливе, аби вторгнення не відбулося. Це наше завдання: працюють дипломати, працює велика кількість людей, які відповідально ставляться до всіх цих процесів", - наголосив посадовець.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні наразі немає підстав для вивезення та евакуації цінних документів через ймовірний напад Російської Федерації. Він наголосив, що всі установи на території України працюють згідно тих регламентв які існують відповідно до тих чи інших обставин у країні.

Ймовірні провокації Росії в Україні

Рада національної безпеки та оборони України щодня отримує від спеціальних служб інформацію про провокації, які можуть бути влаштовані Російською Федерацією, але точне місце і спосіб їх вчинення спрогнозувати неможливо. Серед об’єктів, щодо яких може бути вчинено таку провокацію, Кримський міст, Чорнобильську АЕС та об’єкти на території окупованого Криму та тієї частини Донецької та Луганської областей, яка тимчасово не перебуває під контролем України.

Ембарго від Лукашенка

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо Білорусь припинить постачання до України паливно-мастильних матеріалів і електрики, то у Києва є план дій. І наголосив. що на сьогодні не фіксують припинення поставок. "У нас є план дій на будь-яку ситуацію... Сьогодні ми не бачимо припинення поставок. Білорусь продовжує постачати паливо в Україну. Якщо вона не буде поставляти, ми знаємо, де ми будемо брати паливо, - сказав він.

Нагадаємо, попереднє засідання відбулося 24 січня, під час якого обговорили ситуації в безпековій, економічній, енергетичній, медичній галузях та у сфері кіберзахисту країни.

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