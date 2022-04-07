Санкції за різанину в Бучі: ЄС заборонить російське вугілля, але не одразу, а США викрили дочок Путіна

Санкції за різанину в Бучі: ЄС заборонить російське вугілля, але не одразу, а США викрили дочок Путіна

У Кремлі вперше визнали, що у Путіна є дві доньки, як і те, що російська армія понесла значних втрат у війні проти України.

Євросоюз запроваджує п’ятий пакет санкцій проти Росії. Це відповідь путінській машині смерті на криваву різанину на Київщині. Проте ембарго на купівлю російської нафти і газу він не включає. Імпорт вугілля домовилися обрізати від серпня, що на місяць пізніше, ніж планувалося спочатку.

Зрада це чи перемога, враховуючи, що від 24 лютого Євросоюз сплатив за російські енергоносії 35 млрд євро? Питання риторичне. І наївно думати, що ці гроші Путін не використав на війну проти України. Хоча за різними оцінками, кожен день такої війни Росії обходиться приблизно у $20 млрд. Це і військові, і економічні втрати від санкцій.

У четвер, 7 квітня, на зустрічі голів МЗС країн НАТО в Брюсселі, Дмитро Кулеба попередив, що битва за Донбас, де росіяни зараз скупчують всі свої війська, нагадуватиме Другу світову війну. І йдеться тут не лише про військову допомогу Україні, щоб ми дали гідну відсіч ворогу, а й про санкції, які після різанини в Бучі мають запроваджуватися превентивно.

ТСН.ua розбирався, які санкції увійшли до п’ятого пакету, та хто в ЄС блокує запровадження ембарго на імпорт російських енергоносіїв.

Вугілля, нафта і газ

Німеччина – основний імпортер російського вугілля в ЄС. Після аварії на Фукусімі та рішення уряду Ангели Меркель закрити всі АЕС в країні (останні кілька Берлін виводить із експлуатації вже 2023 року), Німеччина впала у ще більшу залежність від російського газу, бо він використовується здебільшого для вироблення електричної енергії.

За оцінками Єврокомісії, від ембарго на імпорт вугілля Росія втрачатиме 4 млрд євро щорічно. Проте, якщо щодня за вугілля ЄС платить Росії по $20 млн, то за нафту і газ – $80 млн. Через тиск Німеччини, навіть ембарго на імпорт вугілля запроваджують лише з серпня. І це не дивлячись на оприлюднені газетою Der Spiegel дані радіоперехоплень німецької розвідки, які доводять, що російські вбивці, серед яких були і "вагнерівці", масові вбивства на Київщині планували заздалегідь.

"Що ми вибираємо: житло чи кондиціонер? Ми маємо поставити собі це питання", - звернувся до колег по уряду прем’єр Італії Маріо Драгі, маючи на увазі енергетичну блокаду Росії.

Але щодо нафтового та газового ембарго європейська стіна поки що непробивна. Точніше кількох країн: Німеччини, Австрії, Угорщини та частково Франції, яка готова відмовитися від усього, крім російського газу. Хоча голови МЗС країн Євросоюзу ще повернуться до цього питання у понеділок, 11 квітня. На відміну від Європарламенту, який у четвер, 7 квітня, 513 голосами "за" підтримав негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії.

Що підпадає під п’ятий пакет санкцій проти Росії:

транзакції з чотирма банками, серед них і ВТБ, які складають 23% від всього банківського сектору РФ;

захід російських та кораблів з російськими операторами у порти країн ЄС;

робота російських та білоруських операторів дорожнього транспорту в ЄС;

експорт високотехнологічної продукції до РФ (обладнання для машинобудівної промисловості тощо);

імпорт деревини, цементу, морепродуктів тощо;

участь російських компаній та держустанов у держзакупівлях в країнах ЄС, та надання їм фінансової підтримки;

та власне імпорт вугілля до ЄС із серпня.

Докладно про всі ці санкції очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вочевидь розповість під час візиту до Києва у п’ятницю, 8 квітня. Однак, як пише Politico, санкції на перевезення морем не розповсюджуються на судна, які везуть нафту, газ, харчі та продукти аграрної промисловості.

При цьому, як правильно зазначають експерти, за сьогоднішніх високих цін на нафту і газ, Росія продовжуватиме отримувати надприбутки. Зокрема, якщо у 2021 році в Росії імпорт переважав над експортом на $120 млрд, то у 2022 році лише щомісяця путінський режим отримує по $20 млрд. Тому, як правильно зазначив президент Європейської ради Шарль Мішель, рано чи пізно Євросоюзу доведеться запроваджувати повне ембарго.

Що роблять США

Вашингтон, на відміну від Брюсселя, замахнувся на "святе".

По-перше, Байден має намір підписати ухвалений Конгресом законопроєкт про відмову від купівлі російських енергоносіїв.

Про що йдеться? Адже раніше США начебто вже забороняли імпорт російської нафти? Наразі під заборону підпадуть нові контракти на закупівлю сирої нафти, нафтопродуктів, СПГ та вугілля. А чинні договори мають бути розірвані протягом 45 днів.

По-друге, США запроваджують повну заборону на нові інвестиції в РФ американськими громадянами незалежно від їхнього місцезнаходження.

По-третє, і, можливо, найболючіше для Путіна, поруч із забороною Росії виплачувати свої державні борги замороженими в західних банках грошима, – це санкції проти двох доньок Путіна. На думку Вашингтона, саме вони - Марія Воронцова та Катерина Тихонова - приховують статки Путіна.

Деталі американських санкцій, оприлюднених у середу, свідчать, що Катерина Тихонова працює на російський уряд та оборонну промисловість. Марія Воронцова керує державними програмами у сфері медицини (генетики), на які з держбюджету пішли мільярди доларів.

Самі вони до речі ніколи не підтверджували, що справді є хоч якимись родичами кривавого воєнного злочинця Росії. І тут, як грім серед ясного неба, говоряща голова Путіна, його прессекретар Дмитро Пєсков, коментуючи американські санкції, вперше визнав, що Катерина Тихонова та Марія Воронцова справді є доньками Путіна. Як визнав і те, що за півтора місяці війни проти України їхня армія зазнала значних втрат.