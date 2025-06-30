Сапер створив гітару з міни: він розповів, кому мріє подарувати свій витвір

Міно-укулеле / © ТСН

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Унікальний музичний інструмент із протитанкової міни створив сапер 128-ї бригади ТРО «Дике поле» на псевдо «Чорнозем». Воїн у перервах між бойовими завданнями знаходить час для улюбленого заняття — музики, професійно грає на гітарі. А тепер створює міно-укулеле. Одну з таких мріє подарувати, наприклад, Полу Маккартні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Пісні Івасюка сапер на псевдо «Чернозем» виконує для ТСН на міно-укулеле. Так він назвав свій винахід — гітару, змайстровану власноруч з протитанкової міни.

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Міни для укулеле «Чернозем» переважно розміновує самостійно. Гриф, струни, механіку замовляє в інтернеті. У вільний час усі деталі збирає докупи. Таке ноу-хау оцінили і його побратими. 40-річний воїн родом з Дніпра. У цивільному житті — музикант і звукорежисер, але від 2014 року почав ремонтувати автівки військовим, а 2022-го приєднався до 128-ї бригади ТРО. На Донецькому напрямку наступив на протипіхотну міну і дістав тяжке поранення.

Та попри поранення, він залишається у війську. Каже, не зможе сидіти вдома, коли його знання потрібні тут. Зараз «Чорнозем» навчає інженерній підготовці та мінній безпеці, як облаштувати та замаскувати позиції, створює вбивчі сюрпризи для ворога.

«Чорнозем» / © ТСН

Але найбільше «Чорнозем» мріє про перемогу і зустріч з кумиром, якому хоче подарувати одну зі своїх міно-укулеле.

«Я страшний бітломан, і мені завжди пісні Пола Маккартні з цієї четвірки подобалися, тому що він переважно писав веселі пісні. Я зроблю хороший інструмент так, щоб він і покраще звучав, і все», — каже «Чорнозем».

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