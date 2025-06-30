- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 289
- Час на прочитання
- 2 хв
Сапер створив гітару з міни: він розповів, кому мріє подарувати свій витвір
В Україні сапер створює з мін унікальний музичний інструмент.
Унікальний музичний інструмент із протитанкової міни створив сапер 128-ї бригади ТРО «Дике поле» на псевдо «Чорнозем». Воїн у перервах між бойовими завданнями знаходить час для улюбленого заняття — музики, професійно грає на гітарі. А тепер створює міно-укулеле. Одну з таких мріє подарувати, наприклад, Полу Маккартні.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.
Пісні Івасюка сапер на псевдо «Чернозем» виконує для ТСН на міно-укулеле. Так він назвав свій винахід — гітару, змайстровану власноруч з протитанкової міни.
Міни для укулеле «Чернозем» переважно розміновує самостійно. Гриф, струни, механіку замовляє в інтернеті. У вільний час усі деталі збирає докупи. Таке ноу-хау оцінили і його побратими. 40-річний воїн родом з Дніпра. У цивільному житті — музикант і звукорежисер, але від 2014 року почав ремонтувати автівки військовим, а 2022-го приєднався до 128-ї бригади ТРО. На Донецькому напрямку наступив на протипіхотну міну і дістав тяжке поранення.
Та попри поранення, він залишається у війську. Каже, не зможе сидіти вдома, коли його знання потрібні тут. Зараз «Чорнозем» навчає інженерній підготовці та мінній безпеці, як облаштувати та замаскувати позиції, створює вбивчі сюрпризи для ворога.
Але найбільше «Чорнозем» мріє про перемогу і зустріч з кумиром, якому хоче подарувати одну зі своїх міно-укулеле.
«Я страшний бітломан, і мені завжди пісні Пола Маккартні з цієї четвірки подобалися, тому що він переважно писав веселі пісні. Я зроблю хороший інструмент так, щоб він і покраще звучав, і все», — каже «Чорнозем».
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 30 червня. Словаччина закликає світ МИРИТИСЬ з РФ. Баку проти Москви