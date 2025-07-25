Сарана атакує Запоріжжя: звідки взялись небезпечні комахи і як з ними боряться

Сарана / © ТСН

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На Запоріжжі хмари сарани сунуть від Кушугумської громади до обласного центру. Наразі зафіксовано два їхні види — перелітна та єгипетська сарана. Осередком розмноження стало осушене Каховське водосховище.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Тисячі комах заполонили поля та городи Кушугумської громади та Запоріжжя. На своєму шляху шкідник з’їдає очерет, кукурудзу, любить поласувати м’ятою та мелісою. Жителі цієї громади помітили сарану на своїх подвір’ях тиждень тому. Кажуть, розрізняють два її види — перелітну та єгипетську. Цим шкідникам знадобилося буквально пару годин аби у городі пані Людмили з’їсти кукурудзу, кріп, стебла моркви та буряка. Та найбільше сарані до вподоби очерет.

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Єдині, хто тішаться від нашестя сарани — пернаті. Гуси пані Олени стали незамінними помічниками у боротьбі зі шкідниками. Місцем розмноження шкідника стало осушене Каховське водосховище, але через близькість до фронту знищити сарану там неможливо. У Кушугумській громаді осередок цих комах виявлено на двохсот гектарах, там запроваджено особливий режим. Фахівці проводять обробку територій, аграрії власними силами намагаються позбутись сарани, але це майже не дає результату.

«На одному полі 30 гектарів, на іншому 20 гектарів люди побрискали фермери але результату не дало. Деякі менші особи подохли, а решта — ще більше прилетіли, сидять. Їх прилетіло мільйони мільярди на Балабине повністю всі соняхові поля обсіли і частково в Кушугумі ситуація я вважаю, якщо вони почнуть активно їсти, то буде патова», — каже голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський.

Та поки значної шкоди фермерським господарствам сарана не завдала, принаймні звернень від аграріїв не надходило, кажуть у Держпродспоживслужбі.

«Втрати врожаю вона може принести 100 відсотків, від 25 до 100, але у зв’язку з тим, що проводиться моніторингові дослідження в усіх громадах і сільгосппідприємства всі повідомлені, то думаю, що будуть оперативно прийняті міри», — каже співробітниця Держпродспоживслужби Людмила Кір’ян.

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Сарана активно летить і у Запоріжжя — хмари комах фільмували жителі деяких районів. Наразі осередок ураження, а це три тисячі гектарів, зафіксовано в одному з районів Запоріжжя, його фахівці планують незабаром обробити. У міськраді ж зазначають, обробка приватних територій — це вже відповідальність власників.

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