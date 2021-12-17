Сардина без сардин: як завдяки "мертвій" мові українцям продають фальшивку у консерві

ТСН.Тиждень розповість, як розпізнати фальшивку

Рибне розслідування ТСН.Тижня може стати причиною міжнародного скандалу. Журналісти з’ясували, на чому упіймалися найвідоміші виробники рибних консервів – латвійці. І чому в країні дотепер не можна покарати за відвертий фальсифікат?

Люди, обираючи консерву, точно дивляться на напис великими літерами – «Сардина в олії». І лише прискіпливий споживач – на те, що написано дрібним шрифтом у складі.

«У нашому законодавстві є вимога, що повинна зазначатися, яка саме риба використовується. А торгівельні мережі закривають на це очі і допускають продукцію, в якій не зазначено саме вид» - розповіла Владислава Миронова, голова ГО «Контроль захисту прав споживачів».

Часто консервники сором’язливо зазначають на банках: “риба, олія, сіль”. Тепер на звороті консерви під назвою “Сардина” з’явилась геть незрозуміле “сlupea harengus”, і навряд споживач полізе в Інтернет, аби перекласти ці слова з латини.

ТСН.Тиждень розповість, як розпізнати фальшивку в консерві і до чого тут "мертва" мова

Хоча “сlupea harengus” у складі означають, що споживача обдурии, адже виробник замінив дорогу сардину більш дешевою рибою, стверджує Алла Маріуца, завідувачка відділу молекулярно-генетичних досліджень інституту рибного господарства. «До нас звернулася одна з мереж супермаркету на предмет фальсифікації сардини»- обурюється вона.

Журналісти ТСН.Тижня зустрілися з одним із виробників і поставили йому просте запитання: як виявилось, що на одній банці вказано дві різні риби? Відповідь приголомшила. Чи зійдуться відповіді латвійського виробника із результатами нашої експертизи? І що потрібно зробити в Україні вже зараз, аби слово підробка стало синонімом – фатальних збитків для фальсифікаторів. Ми розкажемо вже цієї о 19:30. Тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур.