САУ Paladin від США уже на фронті: воїни ЗСУ розповіли, чому ця гармата краща за радянські (фото, відео)

Американська САУ Paladin уже на фронті в Україні. Гармата калібру 155 міліметрів має нові можливості, що відрізняє самохідку від попередніх версій, а саме - комп'ютеризоване управління вогнем.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

"САУ Paladin нещодавно приїхала у 93-ю бригаду "Холодний яр". Тепер на фронті майже не зустрінеш радянської техніки. Натомість є сучасна і дуже точна", - наголошує Юлія Кирієнко.



Paladin – одна з кращих в світі самохідних артилерійських установок. Ще на початку року США її вписали поряд з "Бредлі" у новий пакет допомоги. І вже кілька тижнів, як гармата на полі бою.

САУ Paladin

"Місяць тому ми закінчили навчання. І місяць уже воюємо", - каже командир підрозділу 93-ї ОМБР "Холодний яр" Максим Ісаєв.

Захисники кажуть, що можливості САУ вразили бійців ще на полігоні. Юрій разом з розрахунком гармати третій день поспіль не виходить з салону Paladin - воїни працюють "нон-стоп", бо окупанти постійно штурмують позиції ЗСУ. А тому по загарбниках тут можуть використовувати і касетні боєприпаси.



У гарматі все автоматизоване, що значно полегшує роботу екіпажу. Якщо раніше бійцям треба було розраховувати координати стрільби вручну, тепер це робить бортовий комп’ютер. Автоматизоване досилання снаряду теж значно спрощує роботу – кажуть артилеристи. Боєприпас треба просто покласти у відповідне місце і все інше зробить механізм машини.

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Нагадаємо, росіяни похвалилися знищенням Leopard 1 на фронті, в ЗСУ розповіли, яка доля танка та його екіпажу.

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