Саудівський вирок Росії: Україна погодилася на 30-денне перемир’я – м’яч на боці Путіна

У вівторок, 11 березня, у місті Джидда (Саудівська Аравія) відбулися переговори української та американської делегацій. Проте, чи принесли вони відлигу у відносини між Києвом і Вашингтоном – покаже час.

Поки в ніч проти 11 березня Москву атакували сотні бойових безпілотників (російська пропаганда рапортує ледь не про 400 ударних дронів), адміністрація Трампа вже встигла записати переговори в Саудівській Аравії до своїх перших "50 перемог за 50 днів". Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті Білого дому, де у розділі "президент Трамп прагне миру у всьому світі" зазначається: "Президент Трамп посадив Росію та Україну за стіл переговорів під час історичних мирних переговорів у Саудівській Аравії з метою досягнення миру".

У вівторок, 11 березня, у Джидді була перша зустріч української та американської делегацій після гучного скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого, коли Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс буквально накинулися на Володимира Зеленського, який приїхав до Вашингтона на чолі української делегації, щоб укласти угоду про надра (спільний зі США видобуток українських корисних копалин). Українському президенту дорікали навіть відсутністю костюма, який він не одягнув для зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті. Ну, а після цієї перепалки Трамп, як відомо, заблокував надання Україні зброї і розвідданих, що вже суттєво посилило росіян на полі бою.

Тож, який результат зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії? Чи готовий Трамп тиснути не лише на Україну, а й на Росію? Читайте в матеріалі ТСН.ua про переговори у Джидді.

Трамп не має плану: США та Україна переслідують різні цілі

Українська та американська делегації їхали до саудівської Джидди з абсолютно різними цілями й очікуваннями. Трамп не розуміє причин війни Росії проти України. А його тяжіння до тиску на менші й слабші країни та порозуміння з авторитарними лідерами й диктаторами ставить США на хибний бік історії. Трамп вважає себе геніальним укладачем угод. Але, правда в тому, що за його шаленим тиском на Україну й намаганнями, як каже його команда, зрозуміти межі компромісу, на який готові піти Київ і Москва, жодного реального плану врегулювання війни немає.

"Він бачить світ на своїх власних умовах. Він думає, що, якщо він має хороші відносини з Путіним, тоді США мають хороші відносини з Росією. Це абсолютний нонсенс. Трамп не має великої стратегії нацбезпеки. Для нього все є потенційною угодою", - сказав радник Трампа з питань нацбезпеки за його першого президентського терміну Джон Болтон в інтерв’ю DW.

Україна ж їхала до Джидди, щоб вкотре донести до адміністрації Трампа: що це не Київ чи президент Зеленський стоїть на заваді встановленню режиму припинення вогню, до якого так прагне Трамп за будь-яку ціну; що це не прагнення України стати членом ЄС і НАТО спровокували Росію на повномасштабне вторгнення, а бажання Путіна відновити російську імперію; і, що без дієвих гарантій безпеки, які мають бути надані Україні не лише з боку ЄС, а й обов’язково США, жодна угода про припинення вогню не спрацює, бо Росія її неодмінно порушить.

На думку Фіони Гілл, колишньої заступниці помічника Трампа за його першого президентського терміну, під час візиту до Білого дому 28 лютого Володимир Зеленський не до кінця розумів, що укладає угоду виключно з Дональдом Трампом. Тобто, по суті, зобов’язання США перед Україною за попередніх американських президентів зараз фактично не діють, і все треба починати спочатку.

"Був один момент (в Овальному кабінеті 28 лютого – Ред.), коли президент Зеленський, по суті, сказав: дивіться, у нас були угоди з вашими попередніми президентами, з Обамою і Байденом, і президент Трамп негайно все це відкинув і сказав, що ці угоди не варті паперу, на якому були записані, бо були слабкими, і це був не я (Трамп, хто їх підписував – Ред.). Тому вам (Україні – Ред.) доведеться передомовлятися про нові зобов’язання з президентом Трампом", - сказала Фіона Гілл в ефірі Face the Nation.

Переговори в Саудівській Аравії: про що домовилися

Відправною точкою про нові особистісні домовленості з адміністрацією Трампа стали переговори української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) у вівторок, 11 березня. Сторони говорили за зачиненими дверима більше 9 годин, що може свідчити про змістовність перемовин. За підсумками ОПУ оприлюднив спільну заяву, де головними є два моменти:

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню, за умови прийняття та виконання РФ;

США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Пізніше у вечірньому зверненні президент Зеленський пояснив, що режим припинення вогню, "якщо рускіє погодяться", стосуватиметься всієї лінії фронту, а не лише повітря – ракет, дронів і бомб, і не лише Чорного моря. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який був у складі української делегації на переговорах у Саудівській Аравії, додав, що таке тимчасове припинення вогню - "це в жодному разі не про заморожений конфлікт".

Тепер, за словами держсекретаря Марко Рубіо, м’яч на боці Росії, бо Україна зробила конкретний крок вперед у цьому питанні – погодилася на припинення вогню та негайні переговори (з росіянами – Ред.) про тривале й стійке припинення війни, враховуючи інтереси безпеки Києва.

"Сподіваємося, вони (росіяни – Ред.) скажуть "так" миру. Якщо (вони скажуть - Ред.) "так", то я вважаю, ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть "ні", то ми, на жаль, дізнаємося, що тут є перешкодою на шляху до миру. Ми сподіваємося, що росіяни скажуть "так" якнайшвидше, щоб ми дійшли до другого етапу – не нескінченних балачок, а реальних переговорів для припинення цього конфлікту", – додав Марко Рубіо.

Пізно ввечері у вівторок, 11 березня, висловився й Дональд Трамп, заявивши, що "Україна погодилася на припинення вогню", тому, якщо й Росія погодиться – буде чудово, якщо ні - все триватиме й люди продовжать гинути. Також президент США підтвердив, що запросив би Володимира Зеленського ще раз до Білого дому. Вочевидь, щоб, нарешті, підписати угоду про надра. У спільній заяві України та США за підсумками переговорів у Джидді про це зазначено:

"Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України".

М’яч на боці Росії: Трамп говоритиме з Путіним

Також Трамп заявив, що вже цього тижня планує поговорити з Путіним. Вочевидь, це станеться після візиту спецпосланця Трампа по Близькому Сходу Стіва Віткоффа, який також відповідає за контакти з Кремлем, до Москви найближчим часом. Проте, за словами президента США, для танго – припинення вогню між Україною та Росією – потрібні двоє. Якщо Росія погодиться, то, на думку Трампа, це вже 75% шляху, далі – це оформлення документів.

Ця заява Трампа – чергове свідчення нерозуміння дій Росії і справжніх причин початку війни Росії проти України. Нагадаємо, як дорогою до Саудівської Аравії Марко Рубіо сказав американським журналістам, що в рамках будь-якої угоди про припинення війни Україна має поступитися територіями, які Росія окупувала від 2014 року. Це вже не перша така ультимативна заява на адресу України з боку членів команди Трампа. При цьому, на які поступки має піти Росія, вони вперто не кажуть.

Кілька разів Трамп заявляв, що Україна не має карт (козирів) у переговорах з Росією про закінчення війни на своїх умовах з американською допомогою чи без неї. Але не варто забувати, що, зупинивши надання розвідданих і зброї Україні, ми фактично втратили один із небагатьох козирів у переговорах з Росією – Курську область. На сьогодні, за інформацією Forbes, частина українських бригад вийшла з Курщини, зокрема найбоєздатніші. Тож, коли б не почалися переговори з Росією, Трамп своїми діями посилив переговорні позиції Кремля.

За інформацією Reuters, демілітаризація України, на якій наполягає Росія, є одним із небагатьох питань, щодо яких Трамп не тиснув на Київ. Разом із тим, треба також нагадати заяву Стіва Віткоффа про те, що основою угоди з Росією можуть стати так звані стамбульські домовленості, про які безупинно каже Путін вже протягом останніх двох років, і які, за його словами, якраз і передбачають демілітаризацію України – суттєве скорочення Сил оборони України, оборонного виробництва й запасів зброї.

Не встигли закінчитися переговори української та американської делегацій у Стамбулі, як депутат російської Держдуми Віктор Соболєв заявив, що Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, бо за цей час Україна зможе перегрупуватися, посилити свої сили й отримати додаткові ударні дрони. А віцеспікер російської Ради федерації Костянтин Кочачов додав, що будь-які домовленості мають відбуватися на умовах Москви, а не Вашингтона.

При цьому, у середу, 12 березня, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що інтереси Росії і США ніколи не співпадатимуть навіть на 50%. До того ж, якщо Трамп і члени його кабінету досі мають ілюзії, що їм вдасться відірвати Росію від Китаю, то і на це Лавров також відповів: "Росія ніколи не порушить юридичні й політичні зобов’язання, які пов’язують її з Китаєм. У Москви ще ніколи не було таких хороших і довірчих відносин з Пекіном".