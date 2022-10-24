СБУ опублікувала докази причетності ексвласника "Мотор Січ" до співпраці з РФ: що відомо про скандал

Служба безпеки України 24 жовтня опублікувала аудіозаписи телефонних розмов затриманого 22 жовтня президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з РФ.

Як повідомляє СБУ, навіть після повномасштабного вторгнення Росії Богуслаєв, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "партії регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Зокрема, йдеться про поставки для російської компанії, що випускає озброєння для нападу на Україну. Продукцію запорізького підприємства окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

"Мотор Січ" під час повномасштабної війни постачала деталі для ударної авіації ворога

За матеріалами слідства, посадовці українського підприємства на чолі з Богуслаєвим діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресорки.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан";

КА-52 "Алігатор";

Мі-28Н "Нічний мисливець".

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Як працювала схема постачання

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб іноземної сторони.

Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Також ворог використовував іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

Наводимо фрагмент розмови президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва з російськими колегами, яка це підтверджує.

Розмова з представником ЗАТ "Двигуни Володимир Клімов-Мотор Січ" (Москва):

- Богуслаєв: Запчастини ми готові вам надіслати. Тільки подумай через Хорватію чи де там у вас була, Чорногорію? У вас десь були хороші кінці.

- Ситнов А.П. ЗАТ "Двигуни Володимир Клімов-Мотор Січ" (Москва): У нас є Хорватія, Казахстан і навіть Киргизія.

- Богуслаєв: Ми зараз порахуємо, на яку суму ми можемо. А ви визначьтеся, через кого.

Розмова з екс-гендиректором ПАТ "Росвертол" Мотренко П.Д.:

Богуслаєв: Петро Даниловичу, скажи, скільки ти ще приймеш 136-х (ред. - Д-136 - турбовальний двигун призначений для установки на гелікоптери Мі-26)?

Мотренко: У нас з вами ще є контракт на чотири та плюс ще на два. Усього шість.

Богуслаєв: Я, ти знаєш, подекуди до вас відправляю десятками. І все у нас йде нормально.

У лютому 2022 року "Мотор Січ" поставила до РФ найкращі двигуни останнього покоління.

Богуслаєв: Петро Даниловичу, вчора був у вашого нового шефа, у білокам'яній.

Мотренко: Чув це.

Богуслаєв: Я підняв знову питання. він погодився і на 28-ку (ред. - ударний гелікоптер Мі-28) і на 24-ку (ред. - ударний гелікоптер Мі-24) ваші ставити нові двигуни п'ятого покоління. Готовий, так як ми провели усі випробування в Росії. Він навіть сказав, як ми будемо поставляти йому. Просить на ваші 35-ті (ред. - ударний гелікоптер Мі-35) поставити на всі мотори нові. Він мені говорить: "Допоможи мені, дай більше моторів, бо не встигаємо". У нього якісь там плани грандіозні (ймовірно мова йде про війну проти України). Ми домовилися, як все це здійснювати.

Мотренко: Добре.

Богуслаєв підтримував злочини Путіна в Україні

Більше того Богуслаєв, як наголосили в СБУ, виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо. Цьому також є підтвердження в опублікованій СБУ розмові Богуслаєва у березні 2022 року, коли російські окупанти вдарили ракетами по "Мотор Січ".

Наводимо розмову Богуслаєва зі співрозмовником:

- Богуслаєв: У нас гідростанція і атомна станція - вони бояться.

- Співрозмовник: Ну да, бояться. Ви з ними за одно просто от і все.

- Богуслаєв: Ні-ні-ні, вони підуть. Зеленського вигонять і підуть, нема проблем. Смирніше стали, багато полягло людей у Києві. Якщо Путін закінчить, то потім "націоналісти" нас "кончать". Іскандкр, Іскандер-М впав на території заводу. Ми без всякої злості до цього ставимося, абсолютно. Ми все розуміємо...

Що відомо про родину Богуслаєва

В'ячеслав Богуслаєв - мільйонер, колишній власник "Мотор Січ". Він приватизував підприємство ще на початку 1990-х років. І володів ним аж допоки 2016 року не продав контрольний пакет акцій "Мотор-Січі" китайській компанії Beijing Skyrizon Aviation. Що тоді закінчилось скандалом і судами як наслідок 20 березня 2021 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу майнового комплексу запорізького заводу і всіх 100% його акцій державній компанії АРМА.

Але навіть після цього вплив Богуслава на підприємство зберігся, а він залишився його почесним президентом.

Також у власності мільйонера є ТОВ "Вертольоти МСБ" та Вінницький авіаційний завод, які беруть участь у оборонних замовленнях на потреби ЗСУ.

Більше того, В'ячеслав Богуслаєв продовжує вести бізнес на території РФ і є співзасновником фірми ООО "Лосиный остров". Компанія, активи якої оцінюються у понад 400 мільйонів рублів, будує і продає котеджні будиночки в Підмосков’ї та платить податки до бюджету РФ, яка веде криваву війну проти України.

Олександр Богуслаєв – єдиний прямий спадкоємець 82-річного В'ячеслава Богуслаєва. Як не дивно, він живе в Монако, а не в Україні, має щонайменше 4 квартири у Ніцці чи поблизу, ще 2 квартири оформлено на брата його дружини Євгена Внукова. Богуслаєв-молодший є громадянином Гренади.

Як пише espreso.tv, у розпал війни, у березні 2022 року зареєстрована в Монако компанія Monacuiros придбала у французькому окрузі Драгіньян маєток загальною вартістю щонайменше 45 мільйонів євро. Щасливим власником його став 44-річний Олександр Богуслаєв, син президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

Monacuiros належить Олександру Богуслаєву, тільки 1 частка записана на його неповнолітнього сина Серафима.

Ба більш, два роки тому Олександр Богуслаєв намагався купити італійський острів Галінара у Лігурійському морі. Оборудці загальною вартістю у 25 мільйонів євро, на щастя, завадив уряд Італії.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва. Співробітники СБУ також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січ". Обом посадовцям оголошено підозру в колаборації та пособництві державі-агресорці. Якщо їхню провину доведуть - їм загрожує пожиттєве ув'язнення.

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