СБУ провела обшуки на тренувальному комплексі "Муніципальної охорони": що виявили

"Муніципальну охорону" створили у 2017 році на вимогу міського голови Віталія Кличка.

Вогнепальна зброя, майже сотня набоїв і гранатомет. Служба безпеки України провела обшуки на тренувальному комплексі "Муніципальної охорони" Києва. Це організація, яку чотири роки тому створили за рішенням КМДА .

Про те, у чому підозрюють членів "Муніципальної охорони" - 18 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Київ, Бориспільське шосе, ліс, з-поміж дерев видніються напівзруйновані корпуси. На п’яти гектарах землі закинутий піонерський табір. Два роки тому цю територію Київська міська державна адміністрація виділила "Муніципальній охороні".

Сьогодні на броньованій машині сюди заїхали кілька десятків спецпризначенців.

Це територія колишнього дитячого табору. Зранку сюди навідалися співробітники Служби безпеки України. І заявили, що члени "Муніципальної охорони" облаштували тут незаконний стрілецький полігон.

У СБУ звітують, що у муніципальних охоронців знайшли гранатомет, 400 грамів тротилу, 2 корпуси гранат РГД-5, пістолет, майже сотню набоїв і мисливську нарізну зброю. Деяких з них підозрюють у ввезенні зброї із зони бойових дій на Донбасі.

Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС.

Олександр Король - муніципальний охоронець. Він та члени цієї організації охороняють комунальні заклади, такі як школи, дитячі садочки, а також Міжнародний виставковий центр, де відбувається вакцинація. Олександр з юристом організації розповідають свою версію подій.

"Працівників складу, де зберігається форма, скрутили, мордою в асфальт і вони чули як вікна розбиваються. Після того, виявляється он там дві чорні сумки лежать з нашою формою і забороненою зброєю", - говорять вони.

На території справді є майданчик для стрільбищ. Але використовують тут травматичну зброю, - запевняють охоронці.

Новини України: СБУ провела обшуки на тренувальному комплексі "Муніципальної охорони" Києва

"Муніципальну охорону" створили у 2017 році на вимогу міського голови Віталія Кличка. Нині у її складі пів тисячі бійців. Вони мають право застосовувати лише: кийки, травматичну зброю за дозволом.

Два роки тому деякі з них потрапили у конфлікт біля Голосіївського парку. Тоді між представниками "Муніципальної охорони" та приватної охоронної фірми сталася стрілянина. П'ять людей постраждали. Нині ж СБУ готуються вручити підозри за незаконне поводження із зброєю та боєприпасами.

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