СБУ та поліція Києва знайшли 16-річного хлопця, який співав гімн РФ: відео

Киянин Андрій викладав у своєму інстаграмі відео, де він виконує гімн Росії та пісню "Я рускій".

СБУ та поліція Києва знайшли 16-річного хлопця, який співав гімн РФ.

У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що вони спільно із СБУ знайшли, затримали і змусили перепросити 16-річного хлопця, який співав гімн Росії.

"СБУ та поліція Києва знайшли і змусили перепросити 16-річного хлопця, який співав гімн рф. Киянин Андрій Драган викладав у своєму інстаграмі відео, де він виконує гімн росії та пісню "Я рускій". Також він публічно видавав себе за співробітника СБУ: постив фейкові посвідчення, грамоти та розповідав про свої нібито зв’язки у Службі", сказали нам у поліції.

У Києві спецслужби затримали і змусили перепросити 16-річного хлопця, який співав гімн РФ

Нагадаємо, у Києві підлітки забризкали газом іноземця: у Мережі пишуть, що працівника посольства США.

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