Удар СБУ: в РФ спалахнула ключова станція, що формує сорт нафти Urals

Нафтостанція "Самара" / © російські ЗМІ

Реклама

У Самарській області Росії вночі сталася пожежа на лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Самара», яка є важливим елементом нафтотранспортної інфраструктури.

Як повідомили джерела ТСН.ua у СБУ, удар завдали безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.

Йдеться про об’єкт у населеному пункті Просвєт, де здійснюється змішування різних типів нафти для формування експортного сорту Urals.

Реклама

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено п’ять резервуарів із сирою нафтою, кожен об’ємом близько 20 тисяч кубометрів. На місці виникла масштабна пожежа.

За словами співрозмовника в СБУ, ураження таких об’єктів має прямий вплив на нафтовий експорт Росії.

«Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань», — повідомило джерело.

За його словами, це також впливає на доходи Росії від продажу енергоресурсів, які використовуються для фінансування війни проти України.

Реклама

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Росія зазнала щонайменше 2,3 млрд доларів втрат у нафтовому секторі лише за березень внаслідок українських далекобійних ударів. Україна продовжує цю кампанію й у квітні.