СБУ викрила групу російських хакерів, які здійснили понад 5 тисяч атак на українські організації

СБУ викрила групу російських хакерів, які здійснили понад 5 тисяч атак на українські організації

Серед них і кілька колишніх українських СБУвців-зрадників.

СБУ розкрила угруповання російських хакерів «Армагедон», яке здійснило понад п’ять тисяч атак на українські держустанови, диптоматичні представництва, військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Про це йдеться в ТСН.14.00

Серед найвідоміших - атака на "Прикарпаттяобленерго", яка кілька років тому знеструмила половину Івано-Франківська та атака інформаційну мережу «Укрзалізниці».

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У службі безпеки встановили, що ця група хакерів підпорядковується російській ФСБ. З 2014 вони регулярно крали дані з державних органів, висилаючи листи з вірусами працівникам, і таким чином отримували доступ до систем, документів та реєстрів.

СБУ має телефонні розмови та відеозвіти, які хакери надсилали ФСБ.

Територіально група кіберзлочинців базується в Севастополі. Крім штатних працівників ФСБ до неї входять і п’ять українців, колишніх працівників СБУ, які з окупацією пів острова перейшли на сторону Росії. Їм уже оголошено про підозру у державній зраді.

Невдовзі всіх учасників угруповання оголосять у міжнародний розшук.

«Зрозуміло, шо це штатні співробітники, можемо побачити, що очікують винагороди і особи яких ми чули - зрадники, колишні працівники правоохоронних органів. Ми вкотре отримали доказ», - зазначає начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

СБУ викрила російських хакерів, які здійснили понад 5 тисяч атак в бік України

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