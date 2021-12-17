СБУ викрила псевдоактивістів Дніпра, які під виглядом боротьби з корупцією, вимагали із підприємців коштів

СБУ викрила псевдоактивістів Дніпра, які під виглядом боротьби з корупцією, вимагали із підприємців коштів

Під час отримання 70 тисяч гривень від керівника АЗС упіймали очільника псевдоактивістів.

Псевдоактивісти шантажували бізнесменів на Дніпропетровщині.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

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У реєстрах підприємств шукали небідну жертву, а потім погрожувати акціями протесту, зверненнями до поліції та публічними скандалами - під виглядом боротьби з корупцією. Або ж пропонували відкупитися за три-п’ять тисяч доларів США.

Здирницьку схему викрила СБУ. Під час отримання 70 тисяч гривень від керівника АЗС упіймали очільника псевдоактивістів. Тепер встановлюють усіх його спільників.

«До тих, хто відмовлявся, «активісти» застосовували увесь арсенал громадського впливу: блокували діяльність підприємства, запрошували журналістів на показові акції, подаючи це як боротьбу з порушеннями законодавства бізнесменами», - каже речник СБУ Дніпропетровщини Валерій Єфанов.

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