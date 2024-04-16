СБУ знищила РЛС окупантів на Брянщині, яка контролювала небо на 700 км вглиб України – джерела

У росіян стало менше на один модернізований комплекс РЛС.

Служба безпеки України уразила російську радіолокаційну станцію дальньої дії "Небо-У" в Брянській області, яка контролювала небо на 700 км вглиб України.

Про це ТСН.ua повідомили джерела.

Модернізований комплекс "Небо-У" допомагав окупантам виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.

РЛС вартістю $100 млн уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу.

Джерела підтвердили, що комплекс "Небо-У" більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".

Російська радіолокаційна станція дальньої дії "Небо-У"

"Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці", - розповіли джерела.

Це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те Головне Управління військової контррозвідки СБУ. Перший було знищено у Бєлгородській області РФ.

Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2" поблизу тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.

Нагадаємо, аналітики оцінили, як війна дронів змінила ситуацію на фронті в Україні.

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