Сценарист фільму "Ґолда" приїхав до Києва – рідного міста прем'єр-міністерки Ізраїлю Ґолди Меїр

Британський сценарист біографічної драми про життя Ґолди Меїр – 4-ї прем'єр-міністерки Ізраїлю, "Ґолда. Судний день" Ніколас Мартін приїхав до Києва і відвідав середмістя столиці, де почалася історія, якою він жив останні 5 років.

Про це розповіли журналісти ТСН.

"На вулиці Басейній у 1898 року народилась дівчинка, на ім’я Ґолда Меїр. Вона стане легендою 20 століття. Все життя боротиметься за створення держави Ізраїль. А згодом битиметься за право на існування у війні, яка увійшла в історію як "Війна судного дня". Саме про це сценарій Ніколаса Мартіна у стрічці "Ґолда. Судний день", – почала свою розповідь про зустріч із сценаристом кореспондентка ТСН.

Початок життя Ґолди був справді травматичним: погроми, голодне дитинство.

"Її батько заплатив за виїзд кожного з дітей і вона змогла почати нове життя у Вісконсині, США, у Мілуокі. Ця трагедія зробила її жорстким і водночас блискучим лідером", – каже Ніколас Мартін.

Відомо, що Ніколас Мартін вперше перебуває в Києві. Над сценарієм стрічки "Ґолда.Судний день" він працював кілька років. Провів безліч інтерв’ю з сучасниками Ґолди.

"У моїй уяві все було зовсім інакше. Я уявляв, що вона народилася в сільській місцевості, у маленькій халупі. Я не мав відчуття, що вона народилася в місті. І було б справді цікаво побачити кілька фотографій тієї вулиці того часу. Гадаю, у мене було саме таке відчуття, що це ганьба, що євреїв у той час так переслідували, що так багато з них виїхало. І я думаю, що, знаєте, це був знак того, що російська імперія в той час була в занепаді і євреї пішли. І я підозрюю, що євреї в Росії також незабаром будуть у занепаді через занепад Росії з Путіним", – ділиться Ніколас Мартін.

Як створювався сценарій "Ґолди"

Відомо, що Мартін взяв багато інтерв’ю у людей, які були свідками того, як все відбувалось за часів Меїр.

"Я намагався поговорити з усіма, хто був живий. Минуло 50 років тому, тому багато людей, які її оточували під час війни, вже мертві. Я не міг уявити в своєму житті, що коли-небудь буду спілкуватися з кимось таким історичним і вражаючим, як Цві Замір, який очолював Моссад, ізраїльську розвідку на той час. Коли Заміру було 96 років, і прийшло повідомлення, що він радо зустрінеться зі мною. Я прийшов у його дуже скромне помешкання і подзвонив у двері, до мене вийшов старий, хворий чоловік у халаті. А потім я сидів із цим чоловіком, який був солдатом із 14 років, брав участь у Війні за незалежність Ізраїля в 1948 році, брав участь у Шестиденній війні та був присутній у Мюнхені під час Олімпійських ігор, коли ізраїльські спортсмени були вбиті, а він сидів і бачив, як їх убивають палестинські терористи, і був свідком усього цього. Тож у мене було відчуття, що я сиджу з втіленням історії 20-го століття, і він усе це бачив", – ділиться Ніколас Мартін.

Секрет стійкості нації

Ніколас Мартін розповів, що ніколи не був військовим, проте перебував у кількох зонах бойових дій протягом свого життя, а також провів досить багато часу в Чилі у 80-х роках під час диктатури Піночета. Це надало йому відчуття того, що означає протистояти авторитаризму.

"Я вважаю, що українці чудово впорались із цим. Надзвичайно, що така маленька країна, як Україна, змогла зупинити таку армію. Ніхто не думав, що їх можна зупинити, але ви це зробили. Це свідчення вашої мужності як нації. Це також показує, що російська армія була просто знищена корупцією. Там є пухлина, яка з’їла цю країну та знищила усе. Бізнес, армія, культура, навіть сім’я. Там не залишилося нічого, заради чого варто жити. Зрозуміло, що тепер, коли ви звільнилися від цієї тиранії, є всі шанси, що Україна може стати вільною. Цей процес відбувається", – зазначив Мартін.

На YouTube-каналі ТСН за цим посиланням можна переглянути повне інтерв'ю Ніколаса Мартіна кореспондентці ТСН Наталії Ярмолі ❗"Голда Меїр! Чому історія уродженки Києві відгукується українцям?"

Нагадаємо, Кличко, Птушкін, британський сценарист та інші відвідали у Києві прем'єру біографічної драми про Ґолду Меїр. 25 січня у національному центрі "Український Дім" відбулася Всеукраїнська прем’єра біографічної драми.

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