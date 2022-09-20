"Сценарій 21 лютого": Путін оголосив війну росіянам, можливо, оточення хоче його позбутися

Все, що зараз відбувається й доноситься з Кремля, дуже нагадує події 21 лютого, що передували повномасштабному російському вторгненню до України. Тоді Путін офіційно визнав так звані "ЛНР"/"ДНР" після відповідного звернення до нього Держдуми.

У вівторок, 20 вересня, все відбувається за схожим сценарієм. Держдума ухвалила зміни до КК РФ щодо 3-15 років в’язниці за добровільну здачу в полон і мародерство. Путінський режим закручує гайки в самій Росії, щоб провести фактично примусову часткову мобілізацію.

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Паралельно гауляйтери на окупованих Росією частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей оголошують про дати проведення фейкових "референдумів" щодо приєднання до РФ.

Для чого це робиться, і до може призвести? Путін намагається наступити на ті ж самі граблі, що й 21 лютого, прямуючи до катастрофи. Анексія українських територій призведе до ще більших санкцій. Це буде плювок всьому Заходу, ще й під час Генасамблеї ООН, і призведе лише до роздратування всіх західних лідерів.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив заступник директор Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

За словами експерта, це рішення Путіна означатиме: або він, або всі інші. У Путіна залишається лише ядерна зброя. Він зараз демонструє, що готовий йти до кінця, що всіх зневажає і не вважає за потрібне ні з ким взагалі рахуватися, бо світ нічого не може йому зробити.

"Але всі в світі це прекрасно розуміють. Байден же не даремно казав: "Не робіть цього" (звертаючись до Путіна щодо невикористання ядерної зброї – Ред.). І телефонував китайцям недаремно. Тому після цих рішень почнеться реальна катастрофа для Росії, бо будуть ухвалені рішення, які повністю відріжуть путінський режим від будь-якого сценарію, який би міг вивести Путіна якимось чином із цієї ситуації живим і при владі. Він сам зараз собі оголошує вирок", – вважає Самусь.

Мобілізацію Путіну треба було оголошувати за півроку до 24 лютого. Мінімальний термін – це жовтень – листопад оголошувати, якщо він хотів отримати саме військовий ефект із розрахунками, створенням військових частин, злагодженням, оснащенням технікою, навченим особовим складом тощо.

Якщо Путін піде на мобілізацію зараз, вона буде ефективною лише мінімум за 2-3 місяці. І знову ж таки вони потрапляють на зиму. Всі були переконані, що війна буде продовжуватися й 2023 року. Але Путін робить все, щоб вона закінчилася швидше, бо війна може перекинутися на саму Росію, як це було на початку ХХ ст. Росіяни на Майдан не підуть, але це буде крах економіки.

"Зараз це дійсно буде більше оголошення війни населенню Росії. Бо, якщо уявити, що Путін підписує ці закони й оголошується часткова мобілізація в певних регіонах, бо, думаю, загальну він оголошувати не буде, бо це занадто… І в деяких регіонах починається реальна паніка. Тобто, якщо в них буде наприклад обмеження на виїзд та пересування, вже буде створено прецедент, бо незрозуміло, навіщо все це тягнулося, бо пропаганда розказувала, що це "СВО", що це легка справа, великий Путін розказав, як все буде чудово, ми зараз українців "денацифікуємо" і заживемо дуже класно. В результаті виходить абсолютно інша ситуація. І тут дуже цікаво, кого росіяни почнуть звинувачувати в цій ситуації. А причина – це Путін", – вважає експерт.

І тут виникає питання: оточення Путіна це розуміє? Розуміє. Тому, можливо, за словами Михайла Самуся, оточення Путіна вже заганяє його в якусь ситуацію, з якої він не зможе вийти, коли йому будуть доповідати, що сьогодні там в такому-то регіоні повстання, завтра – в такому-то, поки що тримаємося, але треба вже заходити в бункер і відключати системи зв’язку, бо вас шукають.

"Тому треба тепер чекати, коли почнуться сигнали від його оточення. Думаю, що вони вже є, але ще приховані. Контакти зі США, Китаєм вже 100% йдуть, як виходити з цієї ситуації. Оточення ж бачить, що людина не в собі. Думаю і Патрушев, і всі інші намагаються спитати у Путіна: так а що далі? І вони бачать, що людина реально може натиснути червону кнопку. Думаю, що оточення не захоче виконувати цей наказ. Або ми знову помиляємося, бо 24 лютого вже помилилися", – підсумував Самусь.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "референдуми" та мобілізація в РФ не матимуть жодних наслідків.

Раніше президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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