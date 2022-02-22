Сценарій написаний однією людиною: грузинський солдат розповів про вторгнення Росії у 2008 році

Для забезпечення світової безпеки важливо зупинити цю варварську машину, якою сьогодні є Росія.

Першу війну в 1992 році Мамука Мамулашвілі застав чотирнадцятилітнім хлопцем. Тоді він утік з дому в Абхазію на фронт до батька-генерала. А вже у 2008 році Мамука брав участь у російсько-грузинській війні. Тоді війська Росії зайняли частину територій Грузії та зупинились неподалік Тбілісі. Нині Мамулашвілі командир "Грузинського легіону" на Донбасі - захищає кордони України.

Про те, що спільного між війною у Грузії і тим, що зараз відбувається у нашій країні, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Як розповів грузинський солдат, вивезення нібито мирного населення з Цхінвалі розпочалося якраз за два дні до війни. Потім російська сторона почала стріляти по мирному населенню, яке перебувало на окупованій території, звинувативши в цьому Грузію, і почала війну.

“Була масштабна паніка. У Тбілісі була паніка. Люди не знали, що робити, бо вони не розуміли - це істерика медіа чи справді розпочалася війна”, - пригадував він.

Мобілізація в країні почалася після того, як розпочався конфлікт.

“Весь військовий контингент за наказом міністра оборони та головнокомандувача був зосереджений навколо Тбілісі. Вони не пішли на свої великі жертви, намагаючись захопити столицю. У них би це не вийшло”, - пояснював солдат.

За його словами, підтримка Грузії від країн Заходу була. Скажімо, військові кораблі США увійшли до Чорного моря для підтримки Грузії. “В Україні навряд чи вони дійдуть далі зони, де відбуватиметься вторгнення, бо це буде абсолютно інша війна”, - зауважив він.

Мамука Мамулашвілі сприймає вчорашні події в Кремлі, як фактичне оголошення війни Росією. Усе відбувається за тим самиммсценарієм, який написаний тією ж людиною — російським президентом.

“Я думаю, Путін добиватиметься своєї мети і добиватиметься повномасштабної війни. Наскільки йому це вдасться, я дуже сумніваюся. Насамперед він має врахувати, що українська армія воює на своїй землі. Це набагато більше мотивує, ніж окупація”, - розмірковує солдат.

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Мамулашвілі зазначив, що Грузія після війни 2008-го року винесла єдиний урок – Росія не розуміє жодної мови, крім збройної відповіді. Дипломатія не особливо допомогла. Навпаки, коли Путіна посадили за стіл переговорів і дали йому відчути, що він сьогодні світовий гравець, хоча й регіональний, це розв'язало йому руки вторгатися і розділяти країни, які знаходяться поблизу Росії.

“Вони відволікатимуть українських військових на локаціях Донецької та Луганської областей. Цілком можливо у Путіна є план вторгнення до Києва, але сил йому не вистачить на це. Впевнений. Ми бачимо інші збройні сили, бачимо громадянське суспільство, яке готове боротися за кожну вулицю”, - зауважив він.

Грузинський солдат наголосив, що сьогодні підтримка України має бути у пріоритеті всіх країн, адже для забезпечення світової безпеки важливо зупинити цю варварську машину, якою сьогодні є Росія.

“Для мене це продовження грузинської війни. Просто масштаб війни тут набагато більший і триваліший, ніж було в Грузії. З 1990-х років ми воюємо в Грузії і продовження виходить в Україні. Синхронність подій - це продовження однієї і тієї ж війни”, - вважає Мамука Мамулашвілі.

Інтерв’ю з Мамукою Мамулашвілі: що спільного між війною у Грузії і подіями в Україні | Новини України

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