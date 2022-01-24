"Сценарій" підгледіла на телебаченні: на Житомирщині жінка, погрожуючи ударом струму, грабувала магазини

Жінка провину визнала та розкаялася.

У Житомирській області жінка, представляючись працівницею РЕМу та погрожуючи небезпекою через удар електричним струмом, пограбувала два магазини. Сценарій злочину підозрювана підгледіла на телебаченні.

Про це йдеться у вироку Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, жінка у березні та травні 2021 року за однаковою схемою у Коростені пограбувала два магазини. Продавцям вона представлялась працівницею РЕМу та через загрозу удару електричним струмом рекомендувала продавцям покинути магазин. Тоді вона крала із каси гроші.

В одному магазині підозрювана поцупила 2 300 грн, в іншому - 40 тис. грн.

На суді підозрювана провину визнала та розповіла, що сценарій злочину вона підгледіла на телебаченні. Вона просила її суворо не карати.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 185 КК України та засудив до 2 років позбавлення волі. Оскільки злодійку раніше визнали винною також і в інших злочинах, її засудили до 5 років та 2 місяців в'язниці. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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