Сценарій розвитку війни в України: експосол США розповів, що б стало катастрофою для Кремля

Гербст вважає, що Україні для успіху на фронті потрібні американські танки, винищувачі F-16 і та ракети з дальністю до 300 км.

Україна б змогла влаштувати успішний наступ, що призвів би до поразки Кремля, якби США передавали всю необхідну для цього військову техніку та озброєння.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic CouncilДжон Гербст.

"Якщо б ми ( США – ред.) надсилали до України всю потрібну військову техніку – я маю на увазі танки, винищувачі F-16 і артилерію з дальністю до 300 кілометрів – думаю, що ви б почали б успішний наступ, який би зруйнував сухопутний міст від Росії до Криму. І це було б катастрофою, поразкою величезного масштабу Кремля. І така поразка могла б переконати Кремль вивести свої війська з України", – висловив думку Гербст.

"Але без цієї передової військової техніки я не виключаю такий успішний наступ для України, водночас не очікую", – додав він.

Нагадаємо, напередодні військовий аналітик Петро Черник описав сценарій, як далекобійні ракети та авіація можуть допомогти Україні деокупувати Крим. Він пояснив, що ракетами можна було б знищити Кримський міст, а бойовою авіацією – вибити російські літаки з тамтешнього повітряного простору. Таким чином півострів залишився б без забезпечення і "впав би до українських ніг".

Зауважимо, за словами представника президента в Раді Федора Веніславського, в разі найоптимістичнішого сценарію Україна отримає західні винищувачі у другому півріччі чи в кінці 2023 року.

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