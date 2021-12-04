Сценарії наступу на Україну лежать "на столі у Путіна": як США збираються стримати російську агресію

Наступ, за даними ЗМІ, може статися на початку наступного року з кількох напрямків.
Кремль розглядає можливу наступально операцію на Україну із залученням 175-ти тисяч військових. Про це, посилаючись на дані розвідки, пише видання The Washington Post І звертає увагу на те, що Росія, окрім нарощування військ поблизу українських кордонів, ще й несподівано почала мобілізацію резервістів.
Про те, як Сполучені Штати збираються стримати російську агресію - 4 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Наступ, за даними ЗМІ, може статися на початку наступного року з кількох напрямків. Німецьке видання Bild довідалося подробиці. Згідно з даними, які видання отримало від джерела, якщо буде наказ Путіна, росіяни атакуватимуть через північний Крим, котрольований сепаратистами Схід, а також - через північні кордони України. Напад сплановано у три етапа: мета - захоплення двох третин території, включно з Києвом. Сценарії ніби-то - "на столі у Путіна", але остаточно він ще не визначився.
Стягуючи війська та брязкаючи зброєю довкола України, Росія, як пише The Washington Post, вимагає від США гарантій , що Україна не стане членом НАТО, Альянс утримається від військової діяльності довкола України. Також це відбувається перед очікуванням зустрічі Джо Байдена з Путіним - у форматі відеоконференції.
Сполучені Штати готують цілий комплекс заходів, які мають зупинити Путіна. Про це президент Джо Байден сказав напередодні. Він зазначив, що перебуває у постійному контакті з партнерами із Європи та України, щоб бути готовим до можливого розвитку подій.
"Що я роблю - готую найбільш повний і вагомий пакет ініціатив, щоб Путіну було дуже складно продовжувати робити те, що, як побоюються люди, він може зробити. Це зараз у процесі", - зазначив американський президент.
Про те, що може бути у цьому пакеті, завісу привідкрила пані посол України в США Оксана Маркарова. В інтерв‘ю телеканалу CNN вона розповіла, що Київ запропонував США трьохкомпонентний пакет для стримування Росії. І він включає у себе такі складові. Політична - ті чіткі політичні заяви і сигнали Росії про реакцію на випадок ескалації, які вже були зроблені на користь України. Друга - економічна складова - санкції, які зроблять для Кремля повномасшатбне вторгення в Украіну дорогим і непосильним. І третя складова - безпекова, що допоможе посилити оборонні спроможності.
Речниця Білого дому Джен Псакі вже заявила, що економічні санкції проти Росії є можливими. Вони консультуються із європейськими партнерами і Конгресом щодо можливості їх застосувати.
Щодо розмови Байдена із Путіним - у Москві припускають, що перемовини у форматі відеоконференції можуть відбутися вже наступного вівторка, 7 грудня - підтвердження дати від Білого дому наразі немає. Але держсекретар Ентоні Блінкен висловився на користь того, що така розмова справді має відбутися найближчим часом. І ії президент Байден збирається використати для того, щоб особисто викласти перед Путіним, який є єдиним реальним джерелом ухвалення рішень в Росії, наслідки його можливого нового вторгнення в Україну.
"Президент говоритиме про наше сильне бажання більшої передбачуваності та стабільності, але водночас нашу рішучість - не як загрозу, а просто як факти - рішуче протидіяти будь-яким необдуманим або агресивним діям, які може здійснити Росія, а також захищати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - зазначив Блінкен.
Відповідаючи на запитання, чи має Україна іти на якісь поступки Росії, речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала вимогу Росії отримати гарантії, що Україна не вступить до НАТО.
"Країни-члени НАТО, а не Росія, вирішують, хто буде членом НАТО. Так було завжди і буде надалі. Гадаю, важливо пам'ятати, хто вдається до провокативних кроків. Це не Сполучені Штати. І це не Україна", - наголосила вона.
Слід зазначити, що санкції, які могли би суттєво допомогти Україні, ідеться про санкції щодоросійсько-німецького газогону "Північний потік -2", теж у поцесі обговорення. Саме через них Сенат не зміг цього тижня ухвалити оборонний бюджет на наступний рік. Республіканці вимагають негайно накласти санкції на усіх причетних до його будівництва. Демократи - політична партія, яку представляє чинний президент - займають дещо стриманішу позицію. Так голова комітету Сенату із закордонних відносин Роберт Менендез запропонував запровадити їх у випадку нового вторгнення Росії в Україну. І поки що за палкими дискусіями згоди дійти не вдалося.
Нагадаємо:
Представниця Міністерстві закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи опубліковану західними ЗМІ інформацію про плани вторгнення РФ, заявила, що Сполучені Штати проводять "спецоперацію" із нагнітання обстановки довкола України з перекладанням відповідальності на Росію.
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