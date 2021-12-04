Сценарії наступу на Україну лежать "на столі у Путіна": як США збираються стримати російську агресію

Сценарії наступу на Україну лежать "на столі у Путіна": як США збираються стримати російську агресію

Наступ, за даними ЗМІ, може статися на початку наступного року з кількох напрямків.

Кремль розглядає можливу наступально операцію на Україну із залученням 175-ти тисяч військових. Про це, посилаючись на дані розвідки, пише видання The Washington Post І звертає увагу на те, що Росія, окрім нарощування військ поблизу українських кордонів, ще й несподівано почала мобілізацію резервістів.

Про те, як Сполучені Штати збираються стримати російську агресію - 4 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Наступ, за даними ЗМІ, може статися на початку наступного року з кількох напрямків. Німецьке видання Bild довідалося подробиці. Згідно з даними, які видання отримало від джерела, якщо буде наказ Путіна, росіяни атакуватимуть через північний Крим, котрольований сепаратистами Схід, а також - через північні кордони України. Напад сплановано у три етапа: мета - захоплення двох третин території, включно з Києвом. Сценарії ніби-то - "на столі у Путіна", але остаточно він ще не визначився.

Bild оприлюднила карту ймовірного наступу РФ у три фази / Інфографіка: Bild

Стягуючи війська та брязкаючи зброєю довкола України, Росія, як пише The Washington Post, вимагає від США гарантій , що Україна не стане членом НАТО, Альянс утримається від військової діяльності довкола України. Також це відбувається перед очікуванням зустрічі Джо Байдена з Путіним - у форматі відеоконференції.

Сполучені Штати готують цілий комплекс заходів, які мають зупинити Путіна. Про це президент Джо Байден сказав напередодні. Він зазначив, що перебуває у постійному контакті з партнерами із Європи та України, щоб бути готовим до можливого розвитку подій.

"Що я роблю - готую найбільш повний і вагомий пакет ініціатив, щоб Путіну було дуже складно продовжувати робити те, що, як побоюються люди, він може зробити. Це зараз у процесі", - зазначив американський президент.

Про те, що може бути у цьому пакеті, завісу привідкрила пані посол України в США Оксана Маркарова. В інтерв‘ю телеканалу CNN вона розповіла, що Київ запропонував США трьохкомпонентний пакет для стримування Росії. І він включає у себе такі складові. Політична - ті чіткі політичні заяви і сигнали Росії про реакцію на випадок ескалації, які вже були зроблені на користь України. Друга - економічна складова - санкції, які зроблять для Кремля повномасшатбне вторгення в Украіну дорогим і непосильним. І третя складова - безпекова, що допоможе посилити оборонні спроможності.

Речниця Білого дому Джен Псакі вже заявила, що економічні санкції проти Росії є можливими. Вони консультуються із європейськими партнерами і Конгресом щодо можливості їх застосувати.

Щодо розмови Байдена із Путіним - у Москві припускають, що перемовини у форматі відеоконференції можуть відбутися вже наступного вівторка, 7 грудня - підтвердження дати від Білого дому наразі немає. Але держсекретар Ентоні Блінкен висловився на користь того, що така розмова справді має відбутися найближчим часом. І ії президент Байден збирається використати для того, щоб особисто викласти перед Путіним, який є єдиним реальним джерелом ухвалення рішень в Росії, наслідки його можливого нового вторгнення в Україну.

"Президент говоритиме про наше сильне бажання більшої передбачуваності та стабільності, але водночас нашу рішучість - не як загрозу, а просто як факти - рішуче протидіяти будь-яким необдуманим або агресивним діям, які може здійснити Росія, а також захищати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - зазначив Блінкен.

Відповідаючи на запитання, чи має Україна іти на якісь поступки Росії, речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала вимогу Росії отримати гарантії, що Україна не вступить до НАТО.

Кремль розглядає можливу наступальну операцію із залученням 175 тисяч військових | Новини світу

"Країни-члени НАТО, а не Росія, вирішують, хто буде членом НАТО. Так було завжди і буде надалі. Гадаю, важливо пам'ятати, хто вдається до провокативних кроків. Це не Сполучені Штати. І це не Україна", - наголосила вона.

Слід зазначити, що санкції, які могли би суттєво допомогти Україні, ідеться про санкції щодоросійсько-німецького газогону "Північний потік -2", теж у поцесі обговорення. Саме через них Сенат не зміг цього тижня ухвалити оборонний бюджет на наступний рік. Республіканці вимагають негайно накласти санкції на усіх причетних до його будівництва. Демократи - політична партія, яку представляє чинний президент - займають дещо стриманішу позицію. Так голова комітету Сенату із закордонних відносин Роберт Менендез запропонував запровадити їх у випадку нового вторгнення Росії в Україну. І поки що за палкими дискусіями згоди дійти не вдалося.

Нагадаємо:

Представниця Міністерстві закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи опубліковану західними ЗМІ інформацію про плани вторгнення РФ, заявила, що Сполучені Штати проводять "спецоперацію" із нагнітання обстановки довкола України з перекладанням відповідальності на Росію.

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