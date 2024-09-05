Сценарії подальшого розвитку війни: в чому зацікавлений Захід – у перемозі чи поразці Україні

Чим ближче до виборів у США, тим більше розмов на Заході про межу подальшої військової допомоги Україні. Це пов’язано як із зневірою у нашій здатності далі відвойовувати свої території, так і в бажанні союзників домовитися з Росією будь-якою ціною.

Бажання порозумітися з Путіним на Заході нікуди не зникло. Його не послабила навіть успішна українська операція на Курщині, яка, здавалося б, мала не те, що посунули "червоні лінії" Путіна, а й вщент їх зруйнувати. Натомість в Адміністрації Байдена й досі не дає Україні дозвіл на удари далекобійними ATACMC (які, до, не можуть дістатися до Москви) по цілях вглибини території Росії. Так, днями Reuters з'явилося, що Білий дім наблизився до схвалення рішення про надання Україні ракети JASSM для F-16.

"Їхній запуск із пунктів поблизу північного кордону України з Росією міг би дозволити вражати військові об’єкти навіть у російських містах Воронеж і Брянськ. На півдні скидання їх поблизу лінії фронту могло б уможливити удари по аеродромах або військово-морським об’єктам у Криму. Це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати її наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу", - зазначає Reuters, додаючи, що оголошення щодо надання цих ракет Вашингтон може оголосити вже цієї осені. Найімовірніше, Адміністрація Байдена ухвалить це рішення вже після виборів 5 листопада. Проте, поки що не зрозуміло, яку з двох типів ракет JASSM отримає Україна: дальністю 370 км або 800 км; та чи отримають ЗСУ дозвіл бити ними по цілям вглибині Росії.

Із самого початку повномасштабної війни проти Росії України США постійно накладали обмеження чи-то на надання певних видів озброєнь, чи-то на їхнє використання, не даючи ЗСУ завдати дійсно суттєвих втрат ворогу. Хто пов'язує це зі страхом у ключових західних столицях перетнути сумнозвісну "червону лінію" Путіна, за якою починається ядерний конфлікт. Дехто доводить, що США просто не зацікавлені в швидкій і цілковитій поразці Москви, прагнучи варити "російську жабу" безкоштовно. Інші ж кажуть, що за допомогою дозованої військової підтримки та постійного опору ЗСУ Захід хоче тримати Росію в постійному напруженні, щоб Путін був більш зговірливим з інших питань.

Можливо наші союзники переслідують усі ці разом, ще й виграючи таким чином час для себе, бо для переведення своїх ОПК, хоча б на напіввійськові рейки теж потрібен час і ресурси. Але, що робити Україні? Наші ресурси, як це помилково може здаватися на Заході, не нескінченні. Ми не можемо вічно стримувати ворога, який чисельно нас переважає. Без дієвих гарантій безпеки (а це стабільна військова допомога, миротворчий контингент на лінії розмежування тощо) на переговори з Росією та заморозку війни ми теж не можемо піти, бо Росія перегруповується, накопичує сили й вдарити знову.

Про які сценарії подальшого розвитку війни говорять на Заході, особливо напередодні виборів у США? До чого більше схиляються наші партнери: чергового умиротворення Путіна чи продовження війни? Про три основні шляхи розвитку подій читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сценарій №1: переговори та заморозка

Раніше, аналізуючи можливості сценарію подальшого розвитку війни, ТСН.ua вже писав, що в Україні не в повній мірі оцінили, як на Заході сприйняли провал нашого контрнаступу в 2023 році, що не трансформувалося в надання нам ще більшої кількості зброї. Страхи ескалації, помножених на небажання пояснювати своєму суспільству, чому потрібно збільшити оборонні видатки, породив величезну хвилю дискусій про необхідність пошуку компромісів за віком переговорів з Росією, яка є де-факто згодою на територіальні поступки. Частково ці розмови стихи після початку української операції на Курщині. Бо до цього у Вашингтоні точилася дискусія, чи потрібна Джойдену, який вже не буде балот, якось конфліктні питання війни з Росією України ще до інавгурації американського президента 20 січня 2025 року, за рахунок навіть територіальних поступків з боку України.

Після перенесення війни на територію Росії ці пропозиції дещо змінилися. І це можна побачити в дискусіях у провідних західних медіа щодо двох основних питань:

надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю за цілями вглибини території Росії;

та, що Путін не змінив своїх першочергових цілей у війні проти України, тому перемогти його буде дуже важко, якщо взагалі неможливо.

Багато хто із західних експертів доводить, що українська операція на Курщині потроху сповнена, в той час як російські війська продовжують проходити до Покровська на Донецькому напрямку, який ось-ось впаде. У статті для британського видання The Times професор оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк навіть припускає, що російські війська можуть захопити всю Донеччину й навесні 2025 року загрожують Дніпропетровщині. Усе це підігрівається статтями американських експертів, наприклад Стівена Біддла з Колубійського університету у Foreign Policy, що стратегічно дозволено ЗСУ на удари вглиб російської території не змінити траекторію війни.

«Україні потрібно розгорнути свої нові можливості у великих масштабах, автоматично інтегруючи їх ізземним маневром для прориву російських ліній оборони. Виконати це непросто. .США вважали, що проблема в недостатній підготовці українців зробила більш складною», – додає експерт.

У середу, 4 вересня, координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі збільшив, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб і ракетних ударів дальньої дії, розташовані більш ніж за 300 км від українського кордону. Тому, мовляв, у дозволі бути далекобійною західною зброєю далі, ніж російського прикордоння, немає сенсу. Проте, чому б, наприклад, Адміністрації Байдена все ж не надати ЗСУ дозвіл вдарити спочатку по цих 10% цілей?

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Тим паче, судячи з публікацій у західній пресі, Іран за крок до передачі Росії своїх ракет Dezful, які можуть бути ще більш небезпечними за "Іскандери". Проте, схоже, що для мінімізації ризиків ескалації до виборів у США 5 листопада, а також після них, Вашингтон навряд чи ухвалить це рішення, радше йдучи у фарватері підведення України до неминучості переговорів шляхом надання дозованої військової допомоги. І поки Америка, а за нею й ключові країни ЄС, сповідують цей принцип, Москва через різних експертів і спікерів вкидає в західний інформаційний простір тезу, що "Росію неможливо перемогти", тому краще не боротися взагалі.

Сценарій №2: режим фортеця

У статті про українську операцію на Курщині, яка триває вже місяць, Le Monde пише, що блискавичний прорив ЗСУ зруйнував переконання в головах більшості на Заході, що війна начебто зайшла у повний глухий кут. Проте, як і у випадку з провалом українського контрнаступу у 2023 році, це автоматично не трансформувалося в бажання наших партнерів надати нам більше зброї і зняти всі заборони. Повторюючи фразу "Україна має сама вирішувати, коли починати переговори", можна припустити, що й у 2025 році Захід продовжуватиме надавати рівно стільки зброї, щоб ми трималися й оборонялися, а не завдавали Росії болючих ударів, які можуть переломити хід війни.

"Україна не може виграти без зовнішньої допомоги. Це залежить від нашого бажання та лідерства. Якщо ми хочемо, щоб українці переважали на полі бою, ми маємо їм дозволити принести війну на територію Росії", - сказав на конференції GLOBSEC на минулих вихідних у Празі очільник Генштабу ЗС Чехії, генерал-лейтенант Карел Ржека.

Проте, чи удари вглиб російської території - це шлях до перемоги України? Ні, це радше шлях до більш ефективної оборони та надійного захисту України від російських ударів, щоб ми змогли вийти на переговори з Росією з позиції сили. Бо саме це є єдиним можливим варіантом закінчення війни в головах наших ключових західних союзників, передовсім США та Німеччини. Чи, все ж, із позиції слабкості України? Саме таке запитання днями у Facebook поставила директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук:

"Чи дійсно всі наші ключові партнери бажають нам вийти на рівень, коли ми зможемо вийти на переговори з позиції сили? Чи, можливо, в деяких ключових для нас кабінетах, зокрема й нетрадиційної овальної форми, домінує думка, що переговори можливі тільки з позиції слабкості України? І, чим слабша позиція України, тим ці переговори реальніші? Бо з позиції сили, мовляв, Україна буде націлена на подальшу боротьбу, на нові наступи, на капітуляцію РФ, на будь-що, але точно не на початок перемовин, особливо, якщо ці перемовини є по суті дипломатичним прикриттям капітуляції".

Тож, виходячи з цього, дуже добре, якщо після американських депутатів військова й фінансова підтримка України у 2025 році буде принаймні на чинному рівні, щоб зберегти "режим фортеці", коли ми добре обороняємося, але не просуємося вперед. Виступаючи на конференції GLOBSEC, чинний командувач EUROCORPS Пьотр Блазеуш закликав позбутися страхів щодо ризиків ескалації з боку Росії, чим постійно лякає Кремль.

«Це не ескалація – це сприятливість України мати можливість себе захистити. Я, я думаю, ми також є жертвами російської дезінформації та дуже хорошої пропаганди. Вся ця дискусія про ескалацію, використання ядерної зброї… Політично, багато урядів занепокоєні. Але ми бачимо підтвердження – нічого не сталося. Це в тій чи іншій мірі блеф", - додав Пьотр Блазеуш.

Тому, ще одне завдання для наших західних партнерів у 2025 році - нарешті позбутися "червоних ліній", які навʼязав їх Путін, посилюючи ескалацію. Крім цього, словами Бена Годжеса, колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі, в третьому році повномасштабної війни Адміністрація США досі не має чітко визначеної цілі в цій війні. І це є третім головним завданням для наших союзників у 2025 році.

Сценарій №3: дочекатися проблем в РФ

Днями в інтервʼю американському телеканалу NBC News президент Зеленський повідомив, що Курська операція - це початок, і успіх дуже близький до несподіванки. Останнім часом західні оглядачі, експерти та військові генерали кажуть, що це не остання несподіванка для Росії від ЗСУ. І, як уже писав ТСН.ua, головна російська проблема, яку оголосила українська операція на Курщині, - це брак резервів. Москва передала туди свої війська навіть із Калінінграда. Не дивлячись на триваюче просування ворога на Донецькому напрямку, Росія потребує посилення мобілізації. Кремль вже підвищив зарплати контрактникам. Сума виплати за перший місяць залежно від регіону досягає $10-20 тис. Протест дедлайн таких виплат - 1 грудня. Й далі Путіну можливо оголошувати другу велику хвилю мобілізації, на кшталт тієї, що вже була у вересні 2022 року, коли вони набрали понад 300 тис.

«Якщо продовжувати затяжну війну, то не пізніше, ніж влітку 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або зупинити це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію», – заявив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов ще на початку серпня.

Про те, що Путін може піти на оголошення великої хвилі мобілізації в Росії вже до кінця 2024 року писав і Bloomberg. Це, на думку західних експертів і посадовців, може похитнути режим Путіна. Проте навряд чи це призведе до якихось кардинальних змін чи краю режиму. Дані опитування російського ВЦИОМ (хоча, навряд чи їх можна довіряти) у серпні, після початку української операції на Курщині, показали незначне падіння рейтингу кремлівського "фюрера": від 77,1% до 73,6%.

На думку президента Чехії Петра Павла, війна Росії проти України триватиме доти, поки не знайдено достатньої сили, щоб переконатися в образі у неможливості досягнення своїх політичних цілей військовим шляхом. Не виключено, що конфлікт може перейти з гарячої фази в заморожену, яка триватиме роками.

«Це може статися цього року, але може статися й наступного, а може й через багато років. Я радше вважаю, що за кілька років обидві сторони зрозуміють, що далі йти неможливо, й переговори відбудуться», - додав Петро Павел.

Якщо досліджувати, що про подальші сценарії розвитку війни Росії проти України пише західна та експертиза, то в минулому році такі прогнози суттєво змінилися. Горизонт планування зводиться до вибору в США 5 листопада. До цього привʼєднано й інші контраверсійні статті на кшталт "Росію неможливо перемогти", а "дозвіл Україну на удари західною далекобійною зброєю по Росії нічого не дадуть". Протест, нашим західним партнерам варто пам'ятати й про ставлення до можливих переговорів з РФ, до яких нас так шилять, самі українці. Свіже опитування Фонду Демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва каже, що ні відмова від вступу до ЄС і НАТО, ні визнання окупованих територій частин РФ не підтримується переважною більшістю українців як поступка в обмін на початок війни.

Саме тому союзникам України вже час:

програмується зі стратегією підтримки України у війні проти Росії; якщо Захід так боїться ескалації, то це може бути політика "маленьких кроків", на кшталт української операції на Курщині, коли Захід не заперечував проти її проведення;

зняти всі заборони на удари далекобійною зброєю вглиб території Росії; хай це спочатку буде 10% цілей, до яких діставатиме цю зброю, проте, оцінюючи результати, згодом після цього Україна зможе отримати ще більше далекобійних ракет;

почати по-справжньому переконувати своє суспільство із забезпеченням підвищення оборонної видатки;

зробити свої санкції проти Росії дійсно діючими, обрізавши шляхи їхнього обходу, й нарешті відмовившись від купівлі російського газу й нафти.