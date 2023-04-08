Сценарії поразки Росії, ядерний шантаж Путіна та членство України в НАТО: інтерв’ю з колишнім міністром оборони Румунії

Проте, за інформацією західних ЗМІ, США, Німеччина та Угорщина проти цього. На відміну від країн східного флангу НАТО, які завзято лобіюють це рішення. ТСН.ua вже писав, що, по-перше, в Альянсі вважають, що обговорювати членство України в НАТО під час війни не на часі; а, по-друге, деякі країни-члени блоку, надто західні, побоюються, що схвалення заявки України на вступ призведе до ще більшої ескалації війни, яка може поширитися безпосередньо на держави Альянсу.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, перемога України у війні є передумовою для будь-якої дискусії щодо майбутнього членства в НАТО. Проте це і є пастка. З одного боку, це запрошення для Путіна продовжувати війну так довго, наскільки у Росії вистачить ресурсу. З іншого боку, без далекобійних можливостей та винищувачів швидку повноцінну перемогу України буде забезпечити доволі складно.

Як Україні змінити ситуацію на свою користь? Чому Захід боїться гарантувати нам чітку перспективу членства в НАТО? Коли ми нарешті отримаємо далекобійні можливості та сучасні західні винищувачі? Про все це ТСН.ua розпитав у колишнього міністра оборони Румунії та віцепрезидента Європарламенту Іоана Мірчу Пашку.

- Які сценарії закінчення цієї війни ви бачите? Ми вступили у другий рік повномасштабної війни. Як в Україні, так і тут в Європі, кожен ставить одне й те саме запитання: де та коли кінець?

- Моє враження таке, що військовий фактор буде вирішальним. Тому що жодна зі сторін не погодиться на зупинку війни. Тому я не можу передбачити повного припинення бойових дій і початку дипломатичних переговорів. Це не звучить реалістично. Факт того, що Росія не хоче зупиняти війну, - це ще один індикатор для мене, що рішення ухвалюються особисто Путіним. Думаю треба почекати й побачити, як розвиватиметься військова ситуація на полі бою. Але я не очікую, що Туреччина, Китай чи хтось ще буде в змозі переконати Москву, що необхідно зупинити цю божевільну війну. І я також не бачу, щоб Захід зупинив підтримку України. Бо Україна – основа для безпеки й виживання цивілізованого світу тут в Європі та світі. Саме тому ставки дуже високі для обох сторін. Тому я не бачу жодних ознак відмови від військового чинника й ухвалення дипломатичного рішення. Це моя оцінка.

- Зараз всі очікують українського контрнаступу. Проте, з вашої точки зору, чи робить Захід достатньо, надаючи нам всі види озброєнь?

- Дивіться, на Заході існує самообмеження. Це означає, що Захід не хотів би бачити, як ви, українці, використовуєте системи, які надаються, для атаки проти Росії. Крим і все, що в Криму, – це прийнятна ціль, – він належить Україні. Але поза цим Захід не почуватиметься комфортно, коли ви використаєте їхні системи проти Росії. Давайте не забувати, що Росія – це ядерна сила. І ви бачили, як Путін, бо у нього небагато чого залишилося, що б можна було показати, все більше наголошує на ядерному компоненті. Тому ми маємо бути обережними в цьому відношенні. Зрештою, в кінці цієї гри, якщо можна назвати це грою, але політично, дипломатично та військово це гра, Україна не повинна програти, а Росія не повинна виграти. Це впливає на те, що війна триватиме й триватиме з жертвами, що є неприйнятним. Але в той же час, якщо десь буде прорив (на полі бою – ред.), ми всі маємо бути готовими поглянути на це серйозно. Я не кажу прийняти, бо я не знаю, як це виглядатиме та що включатиме. Але багато армійців на Заході, і я погоджуюся з ними, кажуть, що ініціатива на полі бою зараз на боці Росії, а не України. І Україна не може цього прийняти. Я це розумію і повністю з цим погоджуюся. Тому, я не знаю, можливо щось станеться в Москві. Хто знає. Але я на це не розраховую. Ті, хто розглядає подібні сценарії, на мою думку, трохи ідеалістичні. Але в будь-якому разі цього не можна виключати. Практично нічого не можна виключати. В комуністичну еру рішення Радянського Союзу зайти до Афганістану було колективним рішенням політбюро. Рішення вийти з Афганістану десять років потому було колективним рішенням політбюро. Що є колективним рішенням сьогодні в Росії?

- У Росії чекістський режим ФСБ…

- Не знаю, чи в змозі вони забезпечити колективне рішення цього органу. Тому це парадокс, коли у недемократичній системі було колективне рішення (для СРСР вийти з Афганістану – ред.). У будь-якому разі, ви знаєте росіян краще, ніж ми. Всі чекають якогось…

- Дива…

- Так, дива. Якогось янгола, який прийде й зупинить все це за допомогою помаху чарівної палички. Разом із цим я думаю, те, що відбувається на полі бою, буде вирішальним.

- Ви згадали про Крим. Багато західних військових експертів наголошують, що буде легше спочатку звільнити Крим, а потім готувати операцію по звільненню Донбасу. Але без далекобійних можливостей це неможливо.

- Ви ж знаєте, я був міністром оборони, тому маю якісь базові знання. З моєї точки зору зараз деокупація Криму здається грандіозною військовою операцією. Досить подивитися на те, що відбувалося в часи Другої світової по обидва боки. Маю на увазі вперше, коли німці та румуни окупували Крим. І потім, вдруге, коли росіяни, совєти, окупували Крим. Ви можете побачити, як це складно. Тому я не думаю, що Україна дійсно може це зробити прямо зараз із десантною операцією, не перебуваючи поблизу Криму, яка вимагає речей, які наразі неможливі. Тому, я б сказав, що не погоджуюся з цими порадами, які виходять навіть від військових спеціалістів. Я вважаю це нереалістичним. Але разом із цим, як політик, я б сказав, що Крим – це дуже чутлива річ для росіян. Не для України. Це ваша територія, й ніхто не піддає це сумніву. Але ви бачили реакцію Путіна, коли щось сталося на Кримському мосту. Тому я думаю, що це буде однією з головних проблем для розмов, коли ми прийдемо до цих розмов. Як зробити так, щоб Росія віддала Крим зі всіма перевагами, які вони мають, окуповуючи півострів. Я написав звіт у 2015 році у Європарламенті про ситуацію у Чорному морі, де я дуже чітко пояснював переваги, які Росія здобула окупацією Криму. Тому, як ви можете сподіватися, що росіяни просто так його віддадуть? Я не думаю, що навіть якась Чорноморська домовленість вирішить цю проблему. Чорне море практично контролюється Росією після захоплення Криму. І дуже важко зараз забезпечити режим, за яким іншим буде дозволено робити щось, що росіяни не захочуть. Тому я очікую, що Крим стане однією з головним тем дискусій наприкінці (війни – ред.). І ви маєте себе підготувати до цього разом із Заходом, щоб вийти з позицією, яка зможе змінити там баланс сил. Інакше росіяни будуть відчайдушно за це чіплятися.

- Але, чи не здається вам, що росіяни навмисно перетворили Крим на щось особливе для Заходу, щоб він боявся, що, наприклад, коли українські сили оборони зайдуть до Криму, Путін може застосувати тактичну ядерну зброю…

- Вони це сказали. Вони вже сказали, що застосують ядерну зброю, якщо Крим буде атакований. І вони так казали із самого початку, з 2014 року, що, якщо хтось захоче втрутитися, будуть наслідки в тому числі в ядерній сфері. Для них Крим є дуже чутливим питанням, як і для вас. Думаю навіть більше, ніж Донбас. Тому у мене немає для вас рішення. Ми у Румунії, так само як й інші країни нашого регіону, хотіли б мати стабільну ситуацію в Чорному морі. Ми б хотіли використовувати Чорне море для транзиту енергоносіїв з Кавказу та Середньої Азії, для експлуатації ресурсів. Але ми не можемо цього зробити в повному обсязі, лише обмежено, через війну. Подивіться, що зараз відбувається з протоками. Туреччина має намір побудувати ще один канал (в обхід Босфору – ред.). Мені казали, що вони вже почали відповідні роботи (у 2021 році Ердоган заявляв, що вартість проєкту складає $15 млрд, а будівництво триватиме 6 років – ред.). І це буде ще один вхід-вихід у Чорне море, який не буде контролюватися Конвенцією Монтре. Він буде повністю в руках Анкари.

Тому, розглядаючи другий вхід-вихід у Чорне море, яким є Дунай, ми маємо дуже серйозно подумати про це. Я особисто не став на бік тих, хто хотів влаштувати великий скандал із того, що відбувається на каналі Бистре (румунські урядовці звинуватили Україну у початку днопоглиблювальних робіт в гирлі Дунаю – ред.). Я особисто намагаюся триматися подалі від цього. Але в будь-якому випадку ми повинні розглядати Дунай як другу важливу точку входу-виходу в Чорне море. Як ми можемо це використовувати? До повномасштабної війни в Україні і вашого експорту зерна та іншого, вашої комерції, ця частина Дунаю була майже мертвою, на Дунаї ніхто нічого не робив. Лише зараз Дунай починає відроджуватися. Тому, я думаю, що ці дві речі - канал у Туреччині та Дунай - будуть важливими моментами для нової ситуації в Чорному морі.

- Повертаючись до надання Україні далекобійних можливостей та винищувачів. Ми чули заяву очільника Пентагону Ллойда Остіна, що наразі Україні непотрібні винищувачі. Чому він так каже?

- Гадаю, ви знаєте, що пан Остін знає про військову ситуацію набагато більше, ніж я. Але винищувачі дуже маневрені. Уявіть, що є пілот, який вважає, що він може вразити ціль у Росії, глибоко в Росії. Бо він має на це право, він воює за свою країну, і ви не можете його контролювати. Тоді що? Які будуть наслідки? Цілком можливо, що це може бути операція під чужим прапором. Я думаю, ви знаєте, що росіяни все ще мають МіГ-29. Я не виключаю такої можливості (надання Україні винищувачів, тим паче, що МіГи ми вже отримали – ред.), тому що танки теж були недосяжними. А зараз ви отримуєте танки. Але, як я бачу, скажімо так, повітряна складова, крім ракет і безпілотників, давайте їх виключимо, класична повітряна складова у вашій війні майже відсутня. Немає килимових бомбардувань, немає великих повітряних боїв чи чогось подібного.

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Тож, це один із уроків війни. Ви маєте дрони, вони мають дрони, іранські чи будь-які інші. І дрони набагато корисніші та ефективніші. Пілот пролетить, якщо камера зробить кілька фото, це добре. Але потім він передає ці фото, над ними працюють… А дрон дає вам ситуацію. Крім того, він дуже, скажімо так, універсальний. Ви можете завдавати ударів по об'єктам, контролювати ситуацію, ви можете робити з ними все, що завгодно.

Ракети - це те, що масово використовується проти вас. Ви також їх успішно використовували проти російського флоту. І ви бачите, що зараз великий російський флот ховається. І це важливий фактор. Бо росіяни не можуть влаштувати десантну операцію в Одесі. Що принципово для планів Росії щодо Придністров'я, Молдови, дельти Дунаю тощо. Додайте до цього неможливість наземного наступу з Херсона, який вони втратили. Флот не допоможе росіянам. І це ключ.

Другим найкращим здобутком для Росії міг стати острів Зміїний. Його можна завоювати, але не можна контролювати. Це трапилося з вами спочатку, а потім сталося з ними потім. Це не Гібралтар. Це просто камінь. Тому, це було другим найкращим "здобутком" росіян, коли вони не змогли здійснити десантну операцію в Одесі. Так я читаю військову ситуацію.

- Повертаючись до українського контрнаступу. Як колишній міністр оборони Румунії, яку ситуацію на полі бою ви бачите? Які території, як вам видається, ми зможемо звільнити?

- Дивіться, восени у вас була схожа ситуація. Ви подавали неправдиві сигнали, і росіяни там сконцентрувалися (на півдні – ред.), а ви вдарили по Харкову. І це було дуже успішно. Якщо ви зорганізуєтеся… Але я знаю, як це важко, у вас є втрати, великі втрати. Я вам співчуваю і знаю, як це важко готувати сили до наступу. Все залежить від того, чого ви хочете цим досягти. На мій погляд, якщо ви хочете просто взяти два-три села, або, я не знаю, 50 квадратних кілометрів, я би сказав, що це буде марною тратою часу. Такий крок (масштабний контрнаступ – ред.), на мій погляд, повинен мати явний стратегічний виграш.

Якщо у вас це буде, це забезпечить навіть перемогу в пропагандистській війні, що росіяни зазнали поразки, а ви перемагаєте. Але не намагайтеся поставити на перше місце перемогу в пропагандистській війні. Ви повинні розрахувати і дуже розумно використати наявні у вас сили для цього контрнаступу. Мене надихає те, що ви зробили восени. Ви змогли дуже добре ввести їх в оману. Цим захоплюється весь світ. Тому я припускаю, що ви зробите щось подібне й зараз. Можливо буде сюрприз і буде десант у Криму. Я не знаю.

- Ми дуже сподіваємося на це… Але я хочу, щоб ми поговорили зараз про ядерну загрозу та Китай. Особливо після заяви Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

- По-перше, як ви знаєте, до 1992 року було ухвалене рішення вивезти всю ядерну зброю з колишніх радянських республік і розмістити її в Росії. Американці вклали в це великі кошти. І це закінчилося у 1996 році. І повернутися зараз назад і знову завезти її на територію, з якої ви вивели цю зброю, мені здається трохи дивним.

По-друге, Росія завжди піднімала галас, що, на відміну від США, їм не потрібно розміщувати тактичну ядерну зброю за межами своїх кордонів. І раптом це було відкинуто.

Я вважаю, що рішення про розміщення (російської тактичної ядерної зброї в Білорусі – ред.) було радше політичним, а не військовим кроком. Бо з військової точки зору вони можуть запустити свою ядерну зброю з російської території, для них немає проблеми вразити цілі, де вони хочуть. Для цього не обов’язково мати ядерну зброю в Білорусі. Але вони таким чином додали новий компонент до ядерних погроз, в які грає Росія. Те, що це відбулося за кілька днів після саміту Сі Цзіньпіна з Путіним (у Москві – ред.), а ми всі знаємо, що Китай із цим не погоджується, деякими фахівцями було витлумачено як свого роду декларацію незалежності Росії від Китаю. Мовляв, ми (Росія – ред.) можемо це робити, не вам говорити нам не робити цього. І реакція китайців після цього була публічно негативною.

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Тому я вважаю, що це був переважно політичний крок. Це те, чим Росія може перекрити свої втрати у конвенційній війні. І це, я б сказав, трохи необачно. НАТО та інші характеризують це так само. Не можна гратися з такими речами. Росіяни заявили, що припиняють надавати американцям інформацію щодо ядерних арсеналів. Знову. Так, звичайно, у вас можуть бути супутники… Але це також було частиною гри. А тепер вони (росіяни – ред.) хочуть надіслати месседж, що вже не буде так, як раніше, коли на стратегічному ядерному рівні Росія та США співпрацювали, а в Україні протистояли. Зараз США підтримують Україну, що не влаштовує Росію, яка зупинила обмін інформацією на рівні стратегічної гри. Думаю Росії доведеться якимось чином продовжувати поважати кордони та правила гри. Китай здійснюватиме позитивний тиск на Росію щодо цієї стратегічної ядерної гри. Я припускаю, що Китай відіграє тут конструктивну роль. Ми не знаємо напевно. Але я бачу це так.

- То ви не думаєте, що Путін натисне цю умовну ядерну кнопку?

- Дивіться, якщо він натисне цю кнопку, це буде його самогубством.

- Так, але ж він божевільний…

- У мене є дуже хороший друг в Україні. І я був у Києві на його запрошення у 2017 році. Це був чудовий візит. Ми поїхали до Львова, де я був у 1968 році. Мені розбило серце, коли я почув, що Київ, який я бачив, і Львів потрапили під удар (російських ракет – ред.). Але цей мій друг сказав мені одразу після початку повномасштабної війни, що, можливо, Путін хворий, на нього тисне час, тому він поспішає здійснити свої грандіозні плани, царські схеми. Це друга версія "Петра І-2.0".

Ми всі знаємо, що Путін повідомив Сі Цзіньпіна у 2022 році під час Олімпійських ігор (Путін приїздив до Пекіна на відкриття Олімпійських ігор 4 лютого 2022 року – ред.), що він розпочне "спеціальну військову операцію". Ймовірно китайці сказали не починати її негайно через Олімпійські ігри. І Путін мабуть погодився відкласти початок повномасштабного вторгнення. Але він сказав китайцям, що це спецоперація, яку він сподівався закінчити за кілька днів. І, можливо, китайці сказали: добре, якщо це так, ви можете це зробити, а ми зберігатимемо мовчання. Але зараз, коли війна триває вже більше року, не можна мовчати. Ця військова "спецоперація" переросла в повномасштабну війну. Чого росіяни досягли? Навіть ті українські території, які вони незаконно приєднали до РФ, не контролюються ними повністю.

- Знаєте, дуже цікаво проаналізувати, чого вони досягли чи ні. Звичайно, вони не захопили Київ, не повалили чинну українську владу…

- Так, вони не змінили владу.

- Так. Але коли ми говоримо про членство України в НАТО, давайте уявимо, що росіяни можуть продовжувати цю війну багато років…

- Подивіться на ситуацію з іншого ракурсу. Україна вже є де-факто членом Альянсу. Жодна країна-союзник НАТО не користується такою військовою підтримкою, яку Україна отримує від НАТО, не будучи членом Альянсу.

- Але ми не маємо статті 5 про колективну оборону.

- Так, але чи потрібна вона вам? Вас і так підтримують. Проблема в тому, що, так, це була б ядерна війна. Але я вам ще раз кажу, що Україна отримує набагато більше військової підтримки від Альянсу, ніж будь-яка інша країна-член НАТО. Звичайно, інші учасники не стикаються з вашою ситуацією. Але ви й так де-факто член НАТО. Путін хотів перешкодити вам потрапити до НАТО. І він закінчив тим, що Україна де-факто стала членом Альянсу. Тож подивіться на ситуацію під таким кутом. НАТО має намір підтримувати Україну у військовому та політичному плані. І це надовго. НАТО хотіло б бачити життєздатну Україну, яка здатна захистити себе, коли ця війна закінчиться. Окей, це важливо, щоб вас вважали членом НАТО. Але зараз ви маєте більшу військову підтримку від НАТО, ніж усі інші члени. Ми теж отримуємо системи, так, у нас є війська, у нас є щось інше, але...

- 4 квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО. І якраз 3-4 квітня минуло рівно 15 років, коли Україна та Грузія на Бухарестському саміті Альянсу не отримали ПДЧ. Хто тоді зробив цю помилку? Якщо б ми отримали ПДЧ, чи можна було б уникнути найбільшої з часів Другої світової війни на європейському континенті?

- Я аналізував те, що сталося в Бухаресті у 2008 році, й навіть писав про це. Це було неправильне тлумачення російської реакції з боку Заходу та відсутність знання, як працює російське мислення. США хотіли, щоб і Україна, і Грузія отримали ПДЧ. Але інші, особливо Ангела Меркель і Ніколя Саркозі, були не в захваті від цього. Тому зрештою вам не дали ПДЧ, бо в той час була суперечка, що технічно отримання ПДЧ не наблизить вас до членства в НАТО. Але все-таки прийняття до Альянсу - це політична річ. Ви можете робити будь-які технічні моменти, які ви повинні зробити. Але врешті-решт потрібне політичне рішення. Я вам це кажу, тому що вів переговори щодо членства Румунії в НАТО. З цієї точки зору Захід сказав: добре, ми не даємо Грузії та Україні ПДЧ, але натомість ми даємо їм туманну обіцянку членства у певний момент часу. Ніхто не знав, коли та як, бо це була розпливчаста обіцянка.

Вони сподівалися, що це заспокоїть росіян, оскільки технічно вам не дозволили стати ближчими до НАТО. Але політично для росіян обіцянка для України та Грузії стати членами була червоним прапором перед їхніми очима. І росіяни відразу відреагували тим, що сталося в Грузії в серпні 2008 року. Я навіть читав, що Путін шкодував, що тоді не спробував взяти Крим. Я не знаю правда це чи ні. Потім, коли він не зміг контролювати уряд у Києві після Революції Гідності та втечі Януковича, росіяни вирішили діяти щодо Криму. Донбас на той час не був таким важливим. А Крим був великою ціною, тому що вони могли контролювати все Чорне море.

Тепер подивіться, що відбувалося від 2008 до 2022 року. Про вступ до НАТО ні Грузії, ні України, навіть не йшлося. Цю дискусію ніхто не починав. І зв'язок є. Гаразд, це теоретично, я не маю доказів. Але Путін вторгся в Україну через місяць після того, як Меркель перестала бути канцлером Німеччини. Це спекуляція, а не твердження, в його очах Меркель була гарантією, що Україна та Грузія, але Україна в першу чергу, не стануть членами НАТО скоро. Бачите, у 2022 році Путін намагався зробити те саме, що й у 2014 році з Кримом, лише зараз зі всією Україною. Його ціллю була зміна влади в Україні, а не те, що він там говорив про денацифікацію, Донбас тощо.

- Добре, чого Україні очікувати від Вільнюського саміту НАТО в липні цього року? Бо ми наполягаємо на отриманні дорожньої карти, де буде зафіксована чітка перспектива членства в Альянсі.

- Я вважаю, що це можливо. І цього вимагає ситуація на полі бою. Тож я думаю, якщо на наступному саміті буде якийсь крок, то він буде проекцією того, що відбувається на полі бою. Також важливо навіть те, що саміт відбуватиметься саме у Вільнюсі. Це свідчить, що якір НАТО вже знаходиться у східних країнах-членах, а не західних, як це було раніше. Я би вже починав думати, для українців це теж буде дуже корисним, яку систему безпеки ми хочемо мати після закінчення цієї війни? Ймовірно знову буде лінія протистояння, як за часів Холодної війни, в центрі Європи. Тепер вона буде на периферії Росії, на кордонах Росії. Не можна уявити, що НАТО буде робити агресивні кроки щодо Росії. Але захист від Росії буде пріоритетом. Тому що довіри більше немає. Тож ця нова лінія розмежування на Сході також буде лінією між довірою та недовірою. Бо досі у всьому, що росіяни публічно заявляли, була певна частка брехні. Вони не кажуть правду. Це велика проблема для Росії. Тому що коли вони захочуть надіслати правильний сигнал, люди почнуть запитувати, чи це не інша гра? Отже, ця лінія також буде лінією довіри, і ви будете по цей бік лінії, що б не трапилося. А з іншого боку буде Росія.

- Ми починали наше інтерв’ю із запитання про можливі сценарії закінчення цієї війни. Давайте завершимо нашу розмову на можливих сценаріях поразки Росії. Як вони вам бачаться?

- Я хотів би порівняти це із діями проти Гітлера 20 липня 1944 року. Ідея заколотників полягала в тому, щоб досягти перемир'я воюючих сторін: ми усунемо Гітлера, отримаємо перемир’я й домовимося про якомога кращі умови. Але Гітлер не помер, він убив усіх, хто брав участь у цьому заколоті. Тепер припустімо, що в Москві буде хтось новий. Але вони залишаться росіянами, і їм доведеться впоратися з наслідками військової поразки. Кожен, хто буде в Росії, намагатиметься це мінімізувати, наскільки це можливо. Я лише намагаюся керуватися логікою, яка багато разів демонструвала, що не є найсильнішим інструментом.

*Інтерв’ю зроблене в партнерстві з Французьким агентством з розвитку ЗМІ (CFI), в рамках проєкту Hub Bucharest за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.