Сценарії війни в Україні: чого очікувати 2025 року і коли кінець

За словами Володимира Зеленського, ситуація на полі бою створює можливість зробити кроки для припинення війни не пізніше 2025 року.

На кінець війни в Україні 2024 року чекати не варто. Експерти сходяться на думці, що найближчими місяцями можливе лише стихання російського наступу на Донбасі. Тож війна триватиме і 2025 року, і розгортатися вона може за різними сценаріями. Так, допускається і гіпотетичний новий контрнаступ ЗСУ, і політичні події, які так чи інакше вплинуть на війну. Зокрема, йдеться про можливі переговори з Росією.

Що відбуватиметься на фронті далі, якою буде війна 2025 року та коли закінчиться, – читайте на ТСН.ua.

Ситуація на фронті зараз і що буде до кінця 2024 року

На фронті в Україні станом на жовтень 2024 року тривають бойові дії. Основні гарячі точки залишаються на сході країни.

Українські війська відступають під тиском повільного просування російський окупантів на Донбасі, де у них суттєва перевага в чисельності військ та вогневій силі. Так, російська армія захопила Вугледар і на 50% – Торецьк. Водночас ворогу досі не вдалося захопити важливі міста Часів Яр і Покровськ. Протягом серпня тривали активні розмови про загрозу швидкого захоплення Покровська, але наступ загарбників сповільнився. За останні три тижні у них не було суттєвих територіальних здобутків, пише видання The Economist.

Своєю чергою видання The New York Times, пише, що для зовнішніх спостерігачів повільний, але "впевнений відступ" України з Донбасу може здатися сигналом про початок фіналу, коли РФ впевнено бере перевагу на полі бою, використовуючи свою перевагу в живій силі та вогневій міці.

"Але українські командири та військові експерти заперечують це, кажучи, що в регіоні розгортається більш критична боротьба, яка виходить за межі простих територіальних здобутків і втрат. Зараз це війна на виснаження, кажуть вони, коли кожна сторона намагається виснажити іншу, завдаючи максимальних втрат, сподіваючись зламати спроможність і волю ворога продовжувати війну", – йдеться у статті.

Україна має менше людей для відправлення на фронт і менше зброї, ніж країна-агресорка. Через це у Києва не було іншого вибору, окрім як прийняти стратегію "торгівлі простором для втрат Росії". Так це назвав військовий аналітик урядового Інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков. Але, зважаючи на здатність Москви компенсувати свої значні втрати, постає запитання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російський наступ на сході може досягти кульмінації "найближчими місяцями, якщо не тижнями". Однак, як зазначають в ISW, ворог може продовжувати наступ значно нижчими темпами у сподіванні, що тиск не дозволить Україні накопичити власні сили.

В естонській розвідці прогнозують відступ ЗСУ від Покровська до кінця 2024 року, повідомляє "Голос Америки".

"Збройні сили України, найімовірніше, будуть змушені відступити від міста Покровська і зайняти позиції трохи глибше в межах своєї території", – цитує сказав керівник розвідки Естонії підполковник Янек Кессельманн.

Однак колишній німецький чиновник з оборонних питань Ніко Ланге має іншу думку щодо майбутнього Покровська. У коментарі The Economist він сказав, що у Росії немає достатньо сил для проведення повномасштабного наступу на місто, незважаючи на близькість артилерії. І навіть у разі успіху, ця операція може зайняти кілька місяців і завдати великих втрат російській армії.

"Попри нинішню зневіру щодо перспектив України, Росія далека від досягнення своєї головної мети – встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями до кінця цього року. І попри те, що РФ поставила за мету вибити українські сили з Курської області до початку цього місяця, тепер видається, що це займе набагато більше часу та потребує значно більших сил", – зазначили в The Economist.

Війна в Україні / Фото: ТСН.ua

Плани ворога

Російські війська не зупиняться на фронті, допоки їхні операції зазнають успіху. Тау думку висловив головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов:

"Розчаровую тих, хто очікує, умовно кажучи, кінця бойових дій, хто очікує миру, якогось перемир’я: поки ворог не вичерпав ресурси і поки ворог відчуває, що його військові операції досягають успіху, ворог не зупиниться".

"Поки росіяни просуваються, навіть якщо вони роблять це [зі швидкістю] один кілометр на тиждень, це дає всі підстави їм розуміти, що все вони роблять правильно, треба тиснути, тиснути, тиснути… Майте на увазі, що вони відчувають: "Ми зараз будемо тиснути, воно погано просувається, кілометр на тиждень, але наступить мить, коли воно посиплеться". Ось їхній задум, отак вони мислять", – пояснив Фірсов.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що російська армія намагатиметься захопити Покровськ до кінця року:

"Мета як була, так і залишається – це напівоточення з подальшою перспективою повного оперативного оточення міста Покровськ. Можливо, до Різдва або Нового року ворог спробує створити загрози повного оточення Покровська, не заходячи до самого міста".

Експерт пояснив, що окупанти не заходять до міста, бо вважають, що не готові до серйозних вуличних боїв саме в такому великому населеному пункті.

"Сценарій може бути такий: створити флангові "клешні", які будуть нависати над Покровськом, а потім, коли ворог вважатиме, що вони накопичили достатньо сил, піти в цей наступ", – сказав Мусієнко.

Своєю чергою ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан висловив думку, що президент РФ Володимир Путін прагне за будь-яку ціну до холодів вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, а потім рушити на Запорізькому та Миколаївському напрямках і підтягнутися на Харківському. Водночас, за словами Богдана, українським захисникам наразі вдається тримати фронт і не допускати серйозних проривів.

Війна закінчиться за столом переговорів?

У публікації видання El País йдеться, що на Україну ззовні зростає тиск щодо переговорів, у яких держава буде змушена піти на болючі поступки. Проте, щоб сісти за стіл переговорів, потрібно "щось, що змінить правила гри так, щоб Росія пішла на мир", як заявляв президент Володимир Зеленський. Здавалося, таку роль мала б відіграти Курська операція, однак вона принесла мало користі в цьому сенсі. Тож задля зміни правил гри Київ пропонує демонстрацію сили: просить у партнерів дозволити удари по цілях углибині РФ далекобійними західними ракетами, гарантовані постачання зброї і фінансову допомогу, підтримку вступу до НАТО. Це, за даними ЗМІ, одні з пунктів "плану перемоги" Зеленського. Цей документ досі не показали українському суспільству, влада лише загальними словами описувала його складники.

За даними El Pais, Зеленський намагався представити партнерам "план перемоги", який дозволив би вийти на переговори з РФ з позиції сили, натомість партнери України просто хочуть, аби ці переговори відбулися якомога швидше.

Видання Bloomberg із посиланням на близьких до НАТО офіційних осіб-партнерів України повідомило, що Зеленський пом'якшив свою позицію щодо переговорів із Росією та шукає "більш гнучкий підхід" для завершення війни. Водночас у статті зазначається, що президент України "непохитно відкидає будь-які розмови про відмову від території, але тиск з боку союзників посилився щодо більш конкретного плану, який має передбачати, чим може закінчитися війна, яка тривала два з половиною роки".

"Протистояння на полі бою, напружені бюджети на Заході і, перш за все, результати президентських виборів у США в листопаді спонукали союзників уважніше придивитися до вирішення конфлікту шляхом переговорів", – вказали у Bloomberg.

Доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак вважає, що результатом гіпотетичних перемовин з Москвою може стати лише перемир’я, а не настання миру:

"В кращому випадку, це буде йтися про якийсь "Мінськ-3" чи "Мінськ-4". Припинення вогню, замороження конфлікту на якийсь час. Ми ж усі розуміємо, що буде не мир, а перемир’я. І тут стратегія має полягати в тому, що Україна в цей час має готуватися до нової війни, або робити все так, щоб Путін більше не захотів. Не те, що не захотів, – не зміг воювати з Україною".

Видання Bloomberg в іншій своїй статті зазначало, що яким би бажаним не було припинення вогню, це перемир'я спричинило б величезні ризики для України.

"Путін, ймовірно, використав би таке перемир’я, щоб просто спланувати нові напади, як він неодноразово робив у минулому – в тому числі після свого попереднього вторгнення до України 2014 року. Цей ризик посилюється тим, що пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, що ускладнить їй захист від відродженої Росії", – йдеться в матеріалі.

Автори акцентували, що Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну, що російське населення залишиться пасивним, а армія фінансуватиметься достатньо добре для продовження бойових дій. Помилкове припинення вогню може збільшити ймовірність того, що всі ці ставки окупляться.

Своєю чергою видання Corriere Della Sera напередодні опублікувало статтю, в якій вказало – Зеленський знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій, але він був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту – без визнання нового кордону – в обмін на певні зобов’язання Заходу:

"По-перше, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам. Але з Рима, Парижа та Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу, що дало б Україні горизонт зростання".

Володимир Зеленський / Фото: ТСН.ua

Однак в Офісі президента в коментарі для ТСН.ua. спростували інформацію про те, що Зеленський був би готовий до припинення вогню в обмін на зобов’язання Заходу.

"У нас є Формула миру. Там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир. Саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України. "План перемоги", який цими днями буде представлений Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру", – прокоментували в ОП.

А в МЗС України назвали маніпулятивними твердження іноземних ЗМІ щодо нібито готовності держави до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності. У відомстві наголосили на неприйнятності подібних поступок.

Російську агресію проти України не вдасться завершити договорами, переконаний експосол у США Валерій Чалий. На його думку, для закінчення агресії потрібно вийти з контактної війни, і необхідний план виходу з широкомасштабної війни на іншу інтенсивність конфлікту.

Чалий також вважає, що Путін може ухвалити рішення про закінчення війни, якщо побачить гарантовану підтримку України.

Сценарії війни 2025 року

Видання The Times прогнозує, що Україна отримає можливість розпочати новий масштабний контрнаступ 2025 року з новою технікою, яку отримує від партнерів, і бригадами, які формує. Автори публікації припускають, що Київ також отримає дозвіл на застосування американських ракет ATACMS більшої дальності та британських ракет Storm Shadow по військових цілях на російській території.

Таку думку щодо контрнаступу поділяє Мусієнко. Він вважає можливим український контрнаступ 2025 року у разі надходження достатньої кількості західної техніки і дозволу на удари углиб РФ. Якщо ж цього не станеться, то на фронті все зведеться до позиційної війни із загрозою заморожування в певний час.

Експерт висловив сподівання, що українське командування не повторить помилки 2023 року – коли Сили оборони атакували одразу на кількох ділянках та використали усі наявні резерви. Мусієнко називав такий сценарій "або пан, або пропав".

Аналітик розглядає інший сценарій контрнаступу – спробу покращити тактичне положення українських військ:

"Він закінчиться просуванням наших військ на кілька кілометрів вглиб ворожої території на кількох напрямках. Можемо просунутися в глибину на десятки кілометрів і звільнити території, але при цьому ризики так само дуже великі: а що якщо не вдасться?".

Своєю чергою командир батальйону К-2 Кирило Верес вважає, що наразі Україна не має потенціалу вийти на кордони 1991 року.

"Ми буквально вчора Вугледар залишили. Тобто завтра вийдемо на кордон 1991 року, а сьогодні залишаємо Вугледар? Не згоден. Або я чогось не знаю. Може, нам хтось з фонду Притули "Зірку смерті" купив? Не купив. "Повернись живим" купив? Не купив", – висловився комбат.

Він зазначив, що зараз, навпаки, думає про те, щоб не втратити свою лінію окопів.

"Ми йшли на кордон 1991 року в 2022-му, 2023-му, 2024-му. Вже через три місяці 2025-й, а ми продовжуємо йти. Тільки у зворотному напрямку. Треба стати, а потім говорити, що йдемо вперед. Це коли людина, яка йде на милицях, каже, що завтра побіжить марафон", – висловився Верес.

Він також наголосив, що піхота на фронті виснажена. Комбат зазначив, що його підрозділу потрібен відпочинок хоча б на два-три місяці, бо без цього батальйон "скоро закінчиться".

Коли закінчиться війна?

Під час саміту Україна – Південно-Східна Європа 9 жовтня Зеленський заявив, що ситуація на полі бою створює можливість зробити кроки для припинення війни не пізніше 2025 року.

"У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року", – сказав президент.

Задля забезпечення миру він висловив сподівання на "лідерську позицію президента Байдена", "сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини, Італії" та інших країн. Окрім того, реальними кроками до миру глава держави назвав запрошення України до НАТО і майбутнє її членство в Альянсі.

"Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє", – наголосив Зеленський.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив думку, що війна справді може завершитися 2025 року, але для цього потрібні будуть сильні рішення.

"На мою думку, така можливість, така перспектива є. Проте вона потребує відповідних рішень. Були надії на "Рамштайн", але ситуація загострилася у зв'язку з виборами в США й через погодні умови. Тому президентові доводиться працювати, розподіляючи ці питання по часу та країнах", – розповів Романенко.

На його думку, якщо зараз потужно та швидко забезпечити Сили оборони України та посилити мобілізацію, щоб поповнити бригади, що воюють, і сформувати резервні бригади, тоді 2024 року "можна буде вирішити питання стабілізації фронту, тобто зупинити просування противника і вийти на формування резервних бригад, створення ресурсу для деокупаційних процесів. А це спонукатиме Росію перейти до переговорного процесу".

Романенко додав, що Курська операція навряд чи вплине на завершення війни, однак її можна буде використати як серйозний актив у переговорному процесі у разі, якщо Україні зараз буде надано суттєву допомогу.

Журналіст та публіцист Віталій Портников переконаний, що Росія захоче перемовин і зупинить війну тоді, коли буде справді знесилена на фронті.

"Не знаю, в якому році це відбудеться. Я вже кілька разів наводив умови для зупинки війни. Це дійсно можливо, якщо вони зупинилися, не можуть далі просуватися. Це коли їхні бомбардування української території не призводять до очікуваних ними результатів. Це коли вони втрачають величезну купу грошей, але не отримують нічого в результаті. Ось це три головні умови", – пояснив Портников.

Він наголосив, що все інше, як-от міжнародні форуми, засудження, заяви, "узагалі не мають жодного значення" для Росії.

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