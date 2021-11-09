Щасливе життя Нанука: відданий аляскинський маламут після смерті власниці знайшов нову родину

Тепер у чотирилапого - новий дім, ліс для прогулянок і море любові.

Щасливе життя Нанука: 9-річний аляскинський маламут, родину для якого шукала ТСН, знайшов нових власників.

Історію про собаку, який дуже затужив після смерті своєї власниці, журналісти розповідали 10 днів тому. Тепер у чотирилапого - новий дім, ліс для прогулянок і море любові, про що 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Забрати собі собаку Сніжана з чоловіком і двома дітьми вирішили, щойно побачили сюжет ТСН. Жінка розповідає, що після перегляду відеоролика син заплакав.

"Каже: Мам, заберемо собаку? Я кажу: Заберемо! Коли він (Нанук. - Ред.) приїхав, виліз з машини, він такий красивий, великий, пухнастий. Я не думала, що він такий великий, але нічого - ми його любимо!" - ділиться нова власниця песика.

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Про маламута, який засумував після смерті хазяйки та якому її онука Юлія хотіла знайти кращі умови життя, наші журналісти розповідали десять днів тому. Нанука забрали вже на другий день після сюжету, та до наших відвідин дали час обжитися на новому місці.

Раніше Нанук жив у невеличкому дворі й будинку в Києві, нині ж його вивезли за 75 кілометрів від столиці, до села Мотовилівка. Голова сім'ї, який воював на Сході країни, каже, що завжди хотів собі саме такого собаку.

"Він як вовк, - ділиться чоловік. - Вранці проводжає на роботу і зустрічає". Його дружина і діти теж зізнаються, що щасливі, адже Нанук змінив їхнє життя.

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Щасливе життя пса: 9-річний аляскинський маламут знайшов нових власників

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