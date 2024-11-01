"Ще на початку осені тут кипіло життя": який вигляд має Покровськ на Донеччині (фото, відео)

До повномасштабного вторгнення у Покровську проживало 60 тисяч людей.

Покровськ на Донеччині частково закривають на в'їзд. Місто зараз під постійним прицілом ворога. І вдень, і вночі окупанти тероризують місцевих постійними обстрілами. Тож Покровськ закривають у цілях безпеки, а цивільних просять евакуюватися.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

До повномасштабного вторгнення у Покровську проживало 60 тисяч людей. А зараз залишається всього 12 тисяч. Із них 55 дітей.

Покровськ

"Ще на початку осені тут кипіло життя. Ще ходила залізниця. Але зараз ми бачимо порожні зупинки. Не ходять маршрутки", - розповідає Наталія Нагорна.

Місцеві кажуть, що у місті працює лише 3 аптеки. Досі працюють невеличкі магазинчики. Тут є люди, які ходять, аби знайти собі поїсти, або де помитися, або хоча б просто вийти на вулицю подихати.

Покровськ на Донеччині

"Немає куди їхати, нікого із своїх нема. Тут багато людей, навіть повертаються", - каже місцева.

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Нагадаємо, військові вважають, що якщо Україна втратить місто Покровськ на Донеччині, то для росіян відкриється чимало можливостей.

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