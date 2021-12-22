Ще один грубіян у владі: деталі скандалу з нардепом Галушком, який обматюкав копів

Ще один грубіян у владі: деталі скандалу з нардепом Галушком, який обматюкав копів

Микола Галушко — випускник Національної академії внутрішніх справ та член парламентського комітету із правоохоронної діяльності.

Поліція виклала до Мережі кадри, на яких обранець від партії "Слуга народу" Микола Галушко кидається на копів, що зупинили його водія. Інцидент стався ще рік тому. Чому саме тепер правоохоронці вирішили надати йому розголос, не пояснюють.

Про це йдеться 22 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Отже, 18-го грудня 2020-го року о 4 ранку патрульні зупинили авто, яке возить нардепа Миколу Галушка, за перетин подвійної смуги.

Самого депутата в авто не було, він приїхав згодом на допомогу водієві і одразу накинувся на копів. Знервований народний обранець покрив нецензурною лайкою патруль.

На водія склали кілька протоколів, зокрема і за перебування за кермом у нетверезому стані. І навіть на рік позбавили водійського посвідчення. Нардеп стверджує, що інцидент тоді не вичерпався і він викликав іще більше поліції.

"А нічим не закінчилося, викликав 102 для того, щоб зафіксували незаконний обшук в автомобілі. Так ніхто й не приїхав і жодного розгляду не було. Ось чекав, коли воно вилізе саме", — каже Галушко.

Поліція оприлюднила відео конфлікту обранця від "Слуги народу" з копами у грудні 2020 року

На самому відео й справді не видно — був огляд чи ні. На позашляховику не було номерів серії "ВР", що би свідчило про його належність депутатові. Далі — діалог між Галушком і поліцейським.

— Ты что, больной на голову или что?!

— Я вас прошу нормально спілкуватись.

— Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины!

— Він має імунітет?

— Как ты можешь его осматривать?

— Вас ніхто не оглядав.

У поліції поки що минулорічний інцидент не коментують. Натомість фракція, до якої належить депутат, уже перепросила виборців та поліцію за поведінку колеги.

Хто такий Микола Галушко

Микола Галушко — мажоритарник, обраний у Броварах. Улітку минулого року робив заяви, що залишає фракцію "Слуга народу", бо на місцевих виборах партія продавала місця у списках. Проте, врешті фракцію не покинув. За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня.

Галушко — випускник Національної академії внутрішніх справ та член парламентського комітету із правоохоронної діяльності.

Чи покарають депутата його ж колеги суворіше, ніж словесним осудом про людське око, поки що невідомо.

Реакція голови МВС

Тим часом Денис Монастириський у Facebook прокоментував цей інцидент.

Міністр підтвердив, що водія нардепа Галушка позбавили права керування на 1 рік і виписали штраф на 10 200 гривень.

"Звісно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо. Але досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського", — зазначив Монастирський.

За його словами, у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1 700 гривень.

Голова МВС закликав нардепів ухвалити цей документ.

"Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися. М’яч на полі законодавців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями", — підсумував міністр.

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