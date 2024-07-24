Ще один міст у Києві ржавіє і тріщить по швах: що кажуть у мерії і чи допоможе капремонт

У Києві черговий скандал зі ще одним мостовим переходом. На цей раз у центрі уваги Північний міст. Металеве перильне огородження на переправі вщент пошкоджене корозією і в деяких місцях ледве тримається та може впасти в Дніпро.

Все поточено іржею

Іржа практично знищила металеві перила мосту, залишивши величезні дірки на них. Також помітно, що корозія нищить метал, де він кріпиться у бетоні на тротуарній частині. Заіржавіли і інші металеві конструкції на переправі, які давно не фарбувалися.

Жахливий стан огородження мосту обговорюють у соціальних мережах, але чомусь не помічають у столичній мерії.

До речі, 19 червня стався обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу. Знищені іржею шматки заліза та бетону впали на трамвайні колії та проїзджу частину. Тоді лише дивом ніхто з людей не постраждав.

Такий вигляд мають перила Північного мосту / фото Олександри Горчинської

Що відбувається на мосту?

Зараз на Північному мосту триває ремонт асфальтового покриття та обмежено рух транспорту до 10 серпня.

Як повідомляють у комунальній корпорації "Київавтодор", на мосту виконується поточний ремонт – рух транспорту обмежують у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Ремонт дорожнього покриття на Північному мосту

Що кажуть в мерії про іржу?

ТСН.ua поцікавився у КМДА, коли планують відремонтувати перильне огородження на Північному мосту або ж вчасно його демонтувати, щоб потім не шукати перила у річці.

Можуть впасти будь-якої миті! Чи дійсно мости Києва в критичному стані?

В комунальному підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів "Київавтошляхміст" повідомили, що за результатами останнього виконаного планового обстеження Північного мосту визначено, що споруда потребує виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції).

"У поточному році, підприємством "Київавтошляхміст" заплановано розроблення проєктно-кошторисної документації на ремонт тротуарної частини Північного мосту, зокрема і перильного огородження. Виконання ремонтних робіт за наявності необхідного фінансування буде розпочато у 2025 році", – повідомив у відповіді на запит ТСН.ua Богдан Кобернюк, начальник КП "Київавтошляхміст".

Там поки не кажуть скільки потрібно коштів на ремонт саме цієї частини переправи.

Перила Північного мосту / Фото Олександри Горчинської

Що відомо про Північний міст

Північний міст був відкритий у 1976 році (будівництво тривало 5 років);

році (будівництво тривало 5 років); Загальна довжина – 816 метрів, ширина 31 метр;

метрів, ширина метр; Висота А-подібного пілону мосту – 119 метрів ;

; Судноплавна частина Північного мосту перекрита однопілоновою вантовою системою, розміщеною біля лівого берега;

Назва "Північний" була ще на етапі будівництва мосту, але партійні боси наполягли, щоб перед відкриттям він отримав назву "Московський ";

була ще на етапі будівництва мосту, але партійні боси наполягли, щоб перед відкриттям він отримав назву "; До 2018 року міст носив назву Московський, поки його не перейменувала Київрада;

міст носив назву Московський, поки його не перейменувала Київрада; Лише у серпні 2020 року на мосту з’явилася нова табличка "Північний міст".

Так виглядав герб Києва на Північному мосту

Загадкове пограбування Північного мосту

Цікаво, що це вже не перший скандал з конструкціями Північного мосту.

Кияни пам’ятають історію пов’язану з його височенним пілоном. Конструкцію на висоті 119 метрів прикрашав герб Києва радянських часів з відповідною атрибутикою. Він був виготовлений з міді та мав чималу вагу.

На початку 2000 років, кияни хвилювалися, що герб може впасти з висоти на автомобілі та наробити лиха. Тодішні міські чиновники навіть заявляли про демонтаж конструкції, але швидко забули про обіцянку.

Герб нагадав про себе у 2017 році, коли стало відомо, що його розрізали на шматки та майже повністю розікрали злодії. Міська влада тоді лише розвела руками, мовляв, писали заяви до правоохоронців. До цього часу невідомо, який збиток злодії заподіяли місту та чому проґавили скоєння цього злочину. Зараз на пілоні, де був герб – порожнє місце.

"Втомлений" Північний міст у Києві: переправа перебуває у жахливому стані і потребує порятунку

Раніше ТСН.ua розповідав, що на мосту Кличка сталася трагедія зі 30-річним чоловіком: що відомо.

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