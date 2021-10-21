Ще один науково-дослідний корабель в арсеналі українських науковців: судно "Бельгіка" пришвартувалось в Одесі

Доки корабель йшов до українського берега, вчені провели на ньому перші кілька досліджень.
Судно "Бельгіка", яке подарувало Україні Королівство Бельгія, сьогодні пришвартувалось в Одесі. Воно стоїть поруч із криголамом "Джеймс Кларк Росс", який прибув в Україну на початку жовтня.
Про це 21 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.14.00.
Криголам Україна купила у Великій Британії саме для наукових дослідів у Світовому океані. "Бельгіка" допомагатиме у цьому. Доки корабель йшов до українського берега, вчені провели на ньому перші кілька досліджень, зокрема, аналізували забруднення води. У подальшому на цій плавучій платформі, яка буде обладнана кількома лабораторіями, планують проводити постійний моніторинг акваторії Чорного моря.
"До цього весь моніторинг, який здійснювався, ми робили на румунському кораблі. Зараз матимемо власне судно. Ми сподіваємося, що дослідження стануть постійними і ми зможемо більше дізнатися про наше Чорне море. Такого якісного сканеру дна ще в Україні не було не тільки у науковців, а й у військових", - зазначила експертка проєкту ЄС з посилення моніторингу Чорного моря Олена Марушевська.
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