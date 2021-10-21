Ще один науково-дослідний корабель в арсеналі українських науковців: судно "Бельгіка" пришвартувалось в Одесі

Ще один науково-дослідний корабель в арсеналі українських науковців: судно "Бельгіка" пришвартувалось в Одесі

Доки корабель йшов до українського берега, вчені провели на ньому перші кілька досліджень.

Судно "Бельгіка", яке подарувало Україні Королівство Бельгія, сьогодні пришвартувалось в Одесі. Воно стоїть поруч із криголамом "Джеймс Кларк Росс", який прибув в Україну на початку жовтня.

Про це 21 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.14.00.

Криголам Україна купила у Великій Британії саме для наукових дослідів у Світовому океані. "Бельгіка" допомагатиме у цьому. Доки корабель йшов до українського берега, вчені провели на ньому перші кілька досліджень, зокрема, аналізували забруднення води. У подальшому на цій плавучій платформі, яка буде обладнана кількома лабораторіями, планують проводити постійний моніторинг акваторії Чорного моря.

Новини України: в Одесі пришвартувалось науково-дослідне судно "Бельгіка"

"До цього весь моніторинг, який здійснювався, ми робили на румунському кораблі. Зараз матимемо власне судно. Ми сподіваємося, що дослідження стануть постійними і ми зможемо більше дізнатися про наше Чорне море. Такого якісного сканеру дна ще в Україні не було не тільки у науковців, а й у військових", - зазначила експертка проєкту ЄС з посилення моніторингу Чорного моря Олена Марушевська.

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