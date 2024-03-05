Ще один “рускій воєнний корабль” пішов у відомому напрямку: всі деталі знищення “Сергея Котова” в Криму

Ранок 5 березня в окупантів розпочався не з кави! У ГУР добре постаралися й відправили російський корабель “Сергей Котов” на дно Чорного моря разом із членами екіпажу. Тож тепер ні про яке відновлення не може йти і мови.

Усі подробиці спецоперації, як знищення цього судна вберегло сотні українських життів та де ще в Росії вранці не до кави, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

В Криму працювала ППО

Ще від ночі російська ППО “нє спіт”. Намагалися-намагалися позбивати морські безпілотники, але щось пішло не по плану і гупнуло добряче.

Момент знищення корабля "Сергей Котов" потрапив на відео

Ось так гарно вибухнув російський корабель “Сергей Котов”. До слова, у ГУР МО вже підтвердили атаку.

“5 прямих влучань випадково не трапляється. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами ЗСУ провели блискучу операцію і Сєргєй Котов цього разу вже точно знищений. Чому цього разу, тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після ремонтних робіт”.

Ну а тепер пропонуємо насолодитися цією красою і від першого обличчя подивитися, як топили “Сергія Котова”.

Що з екіпажем?

У розвідці зазначили, судно відновленню не підлягає. Зокрема, під час інтерв’ю “Радіо Свобода” представник розвідки Андрій Юсов, коментуючи приємну ранкову подію 5 березня, розповів, кого і скільки вдалося мінуснути на пару з кораблем.

“Стосовно екіпажу інформація з’ясовується, є загиблі і поранені, проте є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватися. Принаймні відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчі ділянки суходолу були викликані ворогом”.

Знищення цього корабля врятувало українців

До слова, це був один із найновіших кораблів Росії, які знищили українські військові. Крім того, Юсов пояснив, як знищення “Котова” по факту врятувало сотні життів українців.

“У ворога були на нього плани, окрім патрульного катера або корабель типу корвет, також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно і вже такі спроби фіксувалися. Чим менше таких суден, тим менше зенітно-ракетних комплексів на них буде розміщено, а це означає більше можливостей для українських Сил безпеки та оборони. Також “Сергей Котов” прикметний тим, що він разом із крейсером “Москва” брав участь у нападі на острів “Зміїний”, ну і власне знову ж таки долучився до крейсера “Москва”.

Російський командир повідомив деталі знищення катера "Сергей Котов"

Росіяни виють

І росіяни вже виють, що для Чорноморського флоту РФ це справжня ганьба, й звинувачують в алкоголізмі генералів, які замість захисту флоту, прикладаються до чарки.

Скриншот

Нервуються й прості росіяни, вимагають керівництво гнати в шию.

Скриншот

Скриншот

“Бавовна” тільки розквітає! Далі— більше

Та й таке. Тим часом в українських Силах оборони рашистам радять приготуватися, бо на вулиці вже весна, а це означає, що “бавовна” буде квітнути і квітнути.

Коли корабель вперше зійшов на воду?

Ну а тепер розкажемо трохи більше про цього “Сергея Котова”. Згідно з інформацією на сайті АТ “Суднобудівна Корпорація “Ак Барс”, на чиїх потужностях будували корабель, “Сергей Котов” був спущений на воду в Керчі 29 січня 2021 року.

Що відомо про технічні характеристики?

Вбухали у цей корабель добряче грошей — не менше ніж 65 мільйонів доларів. А, до слова, морський безпілотник, котрим потопили “Котова”, коштує приблизно 250 тисяч доларів. Повідомляють, що кораблі проєкту 22160 спроєктовані петербурзьким АТ “Північне проєктно-конструкторське бюро”. Згідно з даними АТ “Північне ПКБ”, судна проєкту 22160, що мають водотоннажність не більше ніж 1700 т, можуть тривалий час перебувати в далекій морській зоні до 60 діб. На них можуть комфортно розміщуватися 60 членів екіпажу.

Максимальна швидкість кораблів — не менш ніж 25 вузлів. Для збільшення пошукового потенціалу та проведення пошуково-рятувальних операцій на кораблях передбачене базування 12-тонного вертольота. Крім того, кораблі оснащені радіотехнічним і гідроакустичним озброєнням, а також засобами радіоелектронної протидії.

Повідомлялося, що станом на 2021 рік, окрім “Сергея Котова”, у складі Чорноморського флоту РФ несли службу три кораблі проєкту 22160 — головний корабель “Василій Биков”, перший із серії “Дмитро Рогачов” та другий із серії “Павло Державін”.

Раніше ЗСУ вже вже дотягувалися до “Котова”, але після тієї атаки окупантам вдалося відновити корабель і знову пустити в роботу, але цього разу все. Словом, як корабель назвеш, так він і попливе. Й до речі, як і його папєрєднік, точніше, той, на чию честь назвали так корабель, теж помер у Криму.

“Бавовна” у Росії?

Але і це не всі гарні новини 5 березня. РосЗМІ повідомляють, що палає і у Бєлгородській області нафтобаза на території Губкінського міського округу після атаки невідомого БПЛА. І “шота ні то” у Воронезькій області. Тому чекаємо новин ще й звідти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧФ РФ загинається!!! НАЙНОВІШИЙ РОСІЙСЬКИЙ КОРАБЕЛЬ ПІШОВ НА ДНО!

Читайте провідні новини дня: