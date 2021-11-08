"Червона" Волинь: як місцеві мешканці сприйняли нові карантинні заборони й правила

На Волині у медзакладах, де лікують "ковідних" хворих, зафіксували рекордну кількість шпиталізованих за весь час пандемії.

13 тисяч нових випадків COVID-19 за добу - такі дані МОЗ за неділю. Понад 3,5 тисячі хворих довелося шпиталізувати. 473 особи - померли. Утім, кажуть чиновники, захворюваність пішла на спад, оскільки українці почали активно вакцинуватися. За перший тиждень листопада в Україні зробили мільйон 600 тисяч щеплень від коронавірусу. Проте в "червоній" зоні наразі перебуває вже більшість території країни - 16 областей та Київ. Сьогодні до цього переліку приєдналася і Волинь.

Про те, як сприйняли нові "червоні" правила волиняни - 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

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Так, від самого ранку біля пунктів вакцинації – аншлаг. Щойно в регіоні заговорили про "червону" зону, щепитися захотіли сотні людей, бо тепер не тільки на роботу, а й у крамниці, кав’ярні, торгівельні центри без COVID-сертифікату – зась. На входах відвідувачів перевіряють – і завертають.

В автобуси міжобласного сполучення відсьогодні сісти можна теж лише з сертифікатом, довідкою, що переніс "ковід", або свіжим тестом. А от у луцькому міському транспорті - зелене світло усім пасажирам. Напередодні спеціальна комісія вирішила – і без сертифікату їхати можна.

"Водій повинен слідкувати за дорогою і перевірити всі ці сертифікати - не є реальним, тим паче водій не знає, які вони є", - говорить в.о. керівника відділу транспорту Луцької міської ради Олександр Середа.

Коронавірус в Україні: у "червоній" зоні перебуває більшість території країни – 16 областей та Київ

За новою схемою працюють освітні заклади. Школярів відправили на дистанційне навчання. За винятком учнів молодших класів. Вони можуть ходити на заняття за умови, що педагоги вакциновані. Лише у третині шкіл вакцинуватися погодились усі працівники. Через відсутність щеплень від роботи у школах та дитячих садочках вже відсторонили більше тисячі освітян.

Загалом на Волині - один із найнижчих показників вакцинації. Два щеплення отримали лише 15 відсотків людей. Тоді як за останні два тижні медики фіксують рекордні цифри шпиталізованих: за останню добу їх понад чотириста. Шестеро померли.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу , протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало. Крім того, було госпіталізовано 3 532 особи, а 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало. Крім того, було госпіталізовано 3 532 особи, а 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у Херсонській області спостерігається покращення динаміки із захворюваністю на COVID-19. Регіон може першим залишити "червону" зону карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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