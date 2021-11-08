"Червона" Волинь: як місцеві мешканці сприйняли нові карантинні заборони й правила

На Волині у медзакладах, де лікують "ковідних" хворих, зафіксували рекордну кількість шпиталізованих за весь час пандемії.
13 тисяч нових випадків COVID-19 за добу - такі дані МОЗ за неділю. Понад 3,5 тисячі хворих довелося шпиталізувати. 473 особи - померли. Утім, кажуть чиновники, захворюваність пішла на спад, оскільки українці почали активно вакцинуватися. За перший тиждень листопада в Україні зробили мільйон 600 тисяч щеплень від коронавірусу. Проте в "червоній" зоні наразі перебуває вже більшість території країни - 16 областей та Київ. Сьогодні до цього переліку приєдналася і Волинь.
Про те, як сприйняли нові "червоні" правила волиняни - 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.
Так, від самого ранку біля пунктів вакцинації – аншлаг. Щойно в регіоні заговорили про "червону" зону, щепитися захотіли сотні людей, бо тепер не тільки на роботу, а й у крамниці, кав’ярні, торгівельні центри без COVID-сертифікату – зась. На входах відвідувачів перевіряють – і завертають.
В автобуси міжобласного сполучення відсьогодні сісти можна теж лише з сертифікатом, довідкою, що переніс "ковід", або свіжим тестом. А от у луцькому міському транспорті - зелене світло усім пасажирам. Напередодні спеціальна комісія вирішила – і без сертифікату їхати можна.
"Водій повинен слідкувати за дорогою і перевірити всі ці сертифікати - не є реальним, тим паче водій не знає, які вони є", - говорить в.о. керівника відділу транспорту Луцької міської ради Олександр Середа.
За новою схемою працюють освітні заклади. Школярів відправили на дистанційне навчання. За винятком учнів молодших класів. Вони можуть ходити на заняття за умови, що педагоги вакциновані. Лише у третині шкіл вакцинуватися погодились усі працівники. Через відсутність щеплень від роботи у школах та дитячих садочках вже відсторонили більше тисячі освітян.
Загалом на Волині - один із найнижчих показників вакцинації. Два щеплення отримали лише 15 відсотків людей. Тоді як за останні два тижні медики фіксують рекордні цифри шпиталізованих: за останню добу їх понад чотириста. Шестеро померли.
Нагадаємо:
- В Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало. Крім того, було госпіталізовано 3 532 особи, а 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у Херсонській області спостерігається покращення динаміки із захворюваністю на COVID-19. Регіон може першим залишити "червону" зону карантину.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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