У 18-річної дівчини з Донеччини почались пологи в евакуаційному поїзді: як усе закінчилось

У 18-річної жительки Донеччини під час евакуації раптово почались пологи. Дівчина їхала на Рівненщину та везла з собою двох котів.

Про те, як усе минуло — у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

18-річна Христина з Донеччини опинилася на Кіровоградщині випадково, коли прямувала на евакуаційному потязі на Рівненщину. Та в дорозі зрозуміла — настав час народжувати. Провідниця Олена каже, від такої звістки була приголомшена.

"Вона каже: в мене почались перейми. За цей час, скільки я працюю, в мене такого ще не було", — каже провідниця Олена Короленко.

Вагітна Христина з коханим Олександром вирішили евакуюватися з Донеччини через постійні російські обстріли. Вирішили їхати на Рівненщину. Олександр рушив перший, щоб дізнатися, чи приймуть, і де Христина зможе народити.

Христина та немовля

"До мене підійшов хлопчина молодий. І запитав дозволу, що в нього вагітна дружина, сказали, що приймемо", — каже директор санаторію Богдан Левшенюк.

Пологи прогнозували після 25 квітня. Тож Христина зібралася в дорогу. Якісь речі вже перевіз майбутній тато, інші вислали поштою. Дівчина сіла до евакуаційного потягу з невеликою сумкою та двома котами. Та раптом, каже, почав боліти живіт.

"Я не розуміла і не хотіла до останнього вірити, що це перейми, що пологи. Все ж таки в потязі, страшно було", — каже породілля Христина Безручко.

Потім терпіла, бо переживала за котів. Та коли перейми ставали частішими, все ж повідомила провідницю, що от-от на одного пасажира може стати більше.

"З нею їхало два котики, вона хвилювалася, що якщо її заберуть до лікарні, що буде з котиками, ну ми її заспокоїли", — каже Олена Короленко.

Провідниця пообіцяла приглянути за котами. А Христині залізничники викликали швидку на найближчу станцію в Олександрії, на Кіровоградщині. Кажуть, так довго дорога ще ніколи не тягнулася. Христину встигли доправити до медзакладу.

"Народила здорового, доношеного хлопчика, пологи пройшли абсолютно нормально, мама, не дивлячись на її молодий вік, була готова до пологів, вона багато читала про пологи", — каже керівниця акушерського відділення Валентина Авраменко.

Первістка закохані планують назвати Гордій. Котів передали Олександру. Він каже — пухнасті дуже перенервували через таку самотню подорож.

Олександр - батько немовляти

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Нагадаємо, що на Харківщині оголосили примусову евакуацію з низки населених пунктів.

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