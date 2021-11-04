Щеплені та вагітні: чому лікарі закликають жінок при надії вакцинуватися проти COVID-19

Щеплені та вагітні: чому лікарі закликають жінок при надії вакцинуватися проти COVID-19

Коли жінка відчуває кисневу недостатність так само в утробі задихається дитина.

Майже три сотні вагітних госпіталізовані з коронавірусом в Україні на цей час. 20% з них у тяжкому стані - лікарі одночасно борються за життя матері і дитини. Лікарі закликають жінок при надії щепитися. Однак у відповідь чують міфи, що щеплення може призвести до безпліддя чи інфікувати малюка.

Про те, чи вдається медикам переконати жінок, що несуть відповідальність за два життя - вакцинуватися від коронвавірусу - 4 листопад йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Акушерка Київського пологового будинку №3 Оксана Белько каже, нині на кожному прийомі відповідає на десятки однакових запитань від вагітних жінок щодо вакцинації.

"Перш за все, вагітна боїться за життя своєї дитини, вірус новий, вірус швидко мутує. На те вони і люди - вони мають страх, але спілкування та пояснення допомагають зрозуміти, що вакцинація важлива", - зазначає вона.

Більшість свої вагітних пацієнток вона вже переконала щепитися.

"Вагітним не потрібні якісь додаткові обстеження що б вакцинуватися, 2-3 триместр ідеальний час для того, щоб щепитися від коронавірусу", - наголошує вона.

Коронавірус у вагітних: чи вдасться медикам переконати жінок при надії вакцинуватися

Своєю чергою Міністерство охорони здоров'я, посилаючись на інформацію ВООЗ, вагітним жінкам рекомендує обирати мРНК вакцини. Серед них в Україні доступний Pfizer. Активно щеплюватися жінкам радять через те, що в цю хвилю вірус вражає більшу кількість вагітних.

Очільник київського центру репродуктивної медицини каже, що 20% пацієнток, які потрапляють в лікарні стають вкрай тяжкими. Якщо жінка відчуває дихальну недостатність, в утробі задихається і малюк. Крім того, "Дельта", яка провокує тромбози, обриває вагітність навіть в тих випадках, коли вдалося врятувати жінку.

"Ці мікротромбози, які виникають під час COVID-19 і в постковідному періоді - вони можуть порушувати функцію плацент і плід завмирає. Альтернативи щепленню не має", - говорить він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли українцям, що грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу.

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