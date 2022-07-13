Щит Європи: у Чехії просто неба експонують російську техніку, яку знищили українські військові

Підбита, спалена, захоплена: у столиці Чехії просто неба експонують російську техніку, яку знищили українські військові на Чернігівщині та Київщині.

Про це повідомляє ТСН.

«Щит Європи» так назвали виставку. Вона вже побувала у Варшаві. Два тижні експонати виставлятимуть у Празі. Далі символ української відваги та незламності, а ще - доказ злочинів ворога - поїде до Брюсселя, Парижа і Берліна.

Протитанковий ракетний комплекс Штурм який зазнав фіаско на Чернігівщині, самохідна протитанкова система Бук яку російські солдати покинули тікаючи під натиском збройних сил України, уламки ракет. Знищену і захоплену російську техніку поставили на площі неподалік середмістя Праги.

Від початку повномасштабного вторгнення українська армія вже знищила понад півтора тисячі російських танків, понад 4 тисячі бронетранспортерів. Якщо поставити їх усіх в ряд, то вийде 40-ка кілометрів колона.

Після Варшави - це друга європейська столиця яка побачила реальні наслідки вторгнення російської армії - українську міць і підступність ворога. Тут певні якби не Україна російські танки вже б їздили європейськими містами

Десятимільйонна Чехія від початку повномасштабного вторгнення прийняла понад 350 тисяч українців, на площі переважно вони. З дітьми і сумом в очах

На будівлях Праги українські прапори. Чехи, які прийшли сюди на площу - кажуть, вони - поруч з українцями, щоб показати свій спротив російській агресії.

Після Праги знищену техніку повезуть у Берліні, Брюссель та Париж. Покажуть, що війна ближче ніж здається і лише спільними силами можна зупинити ворожі танки.

Нагадаємо, у Сухопутніх військах ЗСУ показали британські броньовики Mastiff у дії. Зазначається, що машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу.

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