Що буде із Білоруссю після поразки Росії: військовий експерт описав сценарій

Після поразки Росії у війні на неї чекає розпад на республіки, а режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка впаде.

Таку думку висловив військовий експерт, аналітик полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"На мою думку, немає такої країни, як Білорусь. Є Білорусія - Союзна держава. На мій погляд, вона є окупована, є лукашенківський режим. Як тільки Російська Федерація рухне, режим Лукашенка приречений. Білоруси скинуть пута історичної довготривалої окупації. Тоді у них не буде іншого шляху, як разом з Україною розвертатися у бік ЄС і повертатися у лоно цивілізованих країн", - вважає він.

Чи вступить Білорусь у війну проти Україна

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що білоруські сили вступлять у війну на боці Росії в будь-якому разі. Питання лише у часі.

Втім, за даними ГУР Міноборони України, ознак створення потужного ударного угруповання ворога на території Білорусі наразі немає.

Американський генерал Бен Годжес вважає, якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати. Це він розумію, тому намагється відтягувати.

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