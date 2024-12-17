Що буде із населенням України, якщо війна триватиме ще три роки: демограф дав невтішний прогноз

Демограф Олександр Гладун вважає, що якщо війна триватиме ще три роки, то населення в Україні різко скорочуватиметься.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Демограф зазначив, що якщо війна триватиме ще три роки, то демографія різко погіршуватиметься через втрати на фронті та обстріли України.

"А ще не забуваймо, що у нас відносно стара структура населення – у людей багато хронічних захворювань і вони будуть загострюватися, а це теж підвищуватиме рівень смертності в країні. Додайте сюди психологічні стреси, які значно погіршують фізичний стан людей, а частина громадян не може отримати з різних причин адекватне лікування. Саме тому демографічна ситуація зараз повністю залежить від ЗСУ. Чим швидше вони здобудуть перемогу, тим швидше можна буде сподіватися на відносне покращення демографічної ситуації", – підсумовує Олександр Гладун.

Читайте також: