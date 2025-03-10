Що буде після перемир'я в Україні: експерт назвав сценарій подій і попередив про "сюрприз"

Аналітик назвав варіанти того, чи будуть відведені війська у разі припинення вогню на фронті.

Завтра, 11 березня, в Саудівській Аравії заплановано перемовини між українською та американською делегаціями. За даними дипломатів, метою зустрічі є обговорення шляхів до миру в Україні та долі українсько-американських відносин. Своєю чергою, видання The Times назвало майбутню зустріч останнім шансом для України налагодити стосунки з США, де, не виключено, може обговорюватись принаймі часткове припинення вогню на фронті.

Який сценарій припинення вогню та перемир’я є найбільш вірогідним та якими можуть бути наслідки — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"У разі припинення вогню ніхто відводити війська від лінії боєзіткнення не буде. Кожна зі сторін буде триматись тих позицій, де перебуває. Це буде схоже на Першу світову, де кожна зі сторін стежить з окопів за іншою. Я не думаю, що буде відведення військ. Росіяни не будуть, ми не готові", — вважає Іван Ступак.

На його думку, в таку ситуацію і американці сильно не втрутяться, не натиснуть.

"Тобто можливий сценарій, коли вогонь припинеться, а війська не будуть відведені. Є питання щодо того, хто буде контролювати обстановку. Єдиний варіант — участь миротворців. Інших варіантів немає. На добру волю росіян я не розраховую від слова зовсім. Щоб миротворці зайшли, потрібна мирна угода. Також потрібно буде визначено те, під чиєю егідою будуть знаходитись миротворці. Як на мене, це може бути тільки ООН. Можливо, Радбез проголосує і приїдуть представники тих країн, яким Україна довіряє. Наприклад, представники Німеччини, Франції. І аналогічна кількість, яким довіряє Росія", — каже військовий аналітик.

Якщо буде порушено перемир’я

На це питання Іван Ступак відповідає так: "Все дуже крихке. Розрахунок такий — якщо буде спільна група миротворців, включаючи, наприклад, британців, китайців, білорусів, казахами, то Росія не наважиться обстрілювати цих миротворців. Цей варіант можемо виключити, змінімізувати його".

Чи можлива швидка домовленість про припинення вогню та перемир’я

На думку Ступака, такий варіант, з огляду на ситуацію, поки не є реалістичним.

"Я поки таке не розглядаю. Є пропозиції припинити стріляти на воді. Хоча, давайте відверто скажимо — там і так ніхто не стріляє. Є пропозиції також припинити обстрілювати "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, а ми, своєю чергою, припинимо стріляти по російських НПЗ нашими дронами. Цей варіант реально можливий", — каже аналітик.

За словами Ступака, не виключено, що перемовини завтра можуть розпочатись не так, як повідомляється офіційно.

"Ще одна опція, яка може виникнути — взагалі немає гарантій того, що на завтрашній зустрічі не з’явиться російська делегація. Цей варіант цілком можливий. Це може першим контактом України та росіян", — резюмує військовий аналітик.

Раніше повідомлялось про те, чи близька до закінчення війна в Україні.

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