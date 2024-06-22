Що буде, якщо Росія окупує Україну: відомий волонтер Сіницин шокував прогнозом

Якщо Росія окупує Україну, то всім активним, пасіонарним людям, всім, хто вважає себе українцем, патріотом — їм буде “гайки”.

Таку думку військовослужбовець, аеророзвідник, громадський діяч Роман Сініцин висловив в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Когось вб'ють, когось закатують, хтось з величезною ймовірністю поїде воювати, але в складі вже російської армії, не знаю, Бухарест брати чи Братиславу. Тому що це все ж не закінчиться. Росіянам вигідна ослаблена Європа, роздроблена, можливо, частково в стані війни. І у них є на це ресурси. А якщо, не дай Боже, вони ще нас і завоюють, то ресурсів буде більше”, — вважає військовий.

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