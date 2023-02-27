Що буде, якщо Росію не контролюватиме Путін: Подоляк пояснив нюанси

Європейським лідерам слід розтлумачити, якщо Україна вже сьогодні не боїться проводити таку жорстоку війну з РФ, то немає сенсу взагалі боятися керівництва Росії.

Диктатор РФ Володимир Путін, говорячи про нібито співпрацю, так само грає на страхах деяких європейців, які бояться розпаду Росії і ключового моменту — кому буде належати та сама валізка з "червоною кнопкою".

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Все буде добре. Валізка буде належати російським військовим, які деякий час будуть контролювати процес, поки у них будуть структурувати нові політичні партії і буде такий самий слабкий демократичний процес, як на початку 90-х", - прокоментував Подоляк, що буде, якщо Росію не контролюватиме Путін.

Радник керівника ОПУ акцентував, що Росія дуже ефектно контролювала багато країн через страхи, безпосередні політичні вбивства, потужну корупційну складову, культурні та інформаційні прояви. Але сьогодні це все зникає.

"Є розуміння, що певна низка людей, які перебувають під впливом вчорашньої "руськості", яку продавали у Європі, продовжують думати "що буде, якщо Росія не буде контролюватись Путіним?". Тут варто зафіксувати позиції. По-перше, є об’єктивний історичний процес — це зупинити не можна, так само як і розпад Радянського Союзу. В такому вигляді Росія не є конкурентною. Тому вона обов’язково буде якось трансформована і етнічні частки Росії відійдуть. По-друге, до чого тут взагалі Путін? Сьогодні він, завтра інший. Путін не безсмертний. Тому навіщо боятися того, що буде інша політична еліта?", - висловився посадовець.

У такому разі, каже Подоляк, зміниться лише склад цієї політичної еліти.

"А це означає, що буде якийсь інший еволюційний процес. Немає чого боятися", - додав він.

Крім того, Подоляк зазначив, що Україна маємо роз’яснювати європейським партнерам наступне: якщо Україна вже сьогодні має такої інтенсивності війну і не боїться її далі проводити, то немає сенсу взагалі боятися майбутнього Росії і людей, які її очолюють.

Нагадаємо, у Росії можуть статися істотні зміни лише після важкої поразки Путіна в Україні. Британська журналістка Кетрін Белтон пояснює, що "відповідальні політики" можуть відмовитись виконувати накази диктатора РФ, який може розглядатися як загроза стабільності Росії.

На думку російської журналістки Юлії Латиніної, якщо Путін залишиться при владі після поразки у війні з Україною, це стане найгіршим розвитком подій для РФ. Журналістки переконана, що Росія закінчить як Північна Корея, адже Путін останнім часом дедалі частіше наслідує ісламських терористів.

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