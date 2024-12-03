Що буде, якщо США зупинять фінансову і військову допомогу: Притула дав відповідь

Волонтер вважає, що треба вчитися жити так, ніби "Америки не існує".

Якщо Сполучені Штати припинять надавати Україні військову й фінансову допомогу, весь тягар української економіки та справ на фронті ляже на плечі найбільшої європейської економіки – Німеччини.

Таку думку висловив громадський діяч і волонтер Сергій Притула в ексклюзиві TSN.UA.

"Німеччина зараз усіма силами показує, що вона нарощує свої спроможності. Незабаром до України надійдуть два комплекси IRIS-T, німці також запускають виробництво БпЛА, напевно, не для того, щоб показувати їх на виставці в Мюнхені, а щоб вони надходили у вигляді допомоги", – каже Притула.

Волонтер вважає, що без допомоги від США в України були б більші втрати людей і земель.

"Ми маємо навчитися жити так, ніби Америки не існує. Відчуття, що є хтось великий і сильний, хто може тебе забезпечити, може розслабляти. А треба працювати "як воли", нарощувати свої спроможності", – каже Сергій Притула.

Він підкреслив, що в сегменті безпілотних систем Україна досягла успіхів.

"Українська інженерна думка потужна, ми – світові лідери з розробки та впровадження безпілотних систем на полі бою. Але в традиційних військових потребах, на кшталт мін або снарядів – тут у нас непочатий край роботи", – підкреслив волонтер.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

Нагадаємо, що США передають Україні пакет допомоги на $725 млн. До нього увійдуть боєприпаси, ракети, протитанкові комплекси та стрілецька зброя.

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