Що буде, якщо “заморозять” війну в Україні: командир ЗСУ шокував відповіддю

Якщо війну Росії проти України “заморозити” сьогодні, то російська армія через кілька років повернеться, і ми перекладемо це на спини наших дітей.

Про це в коментарі військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко сказав Володимир Собіпан, командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

За його словами, під час боїв за Донецький аеропорт у 2014-2015 році не було розуміння того, що це буде така велика війна, як зараз.

“Ми думали, що зараз усе відіб’єм назад і все. Тоді ніхто не думав, що воно ось так “заморозиться”. Чого мабуть зараз і бояться, щоб так не заморозилось, як тоді, в 2014 році. А потім раз і через вісім років що в нас вийшло — вони до нас приїхали. Так само мабуть і зараз наша держава, президент, верховний головнокомандувач — всі розуміють це і бояться так само заморозити. Тому що три, п’ять, десять років — скільки? Ми перекладемо це на спини наших дітей. Не потрібно заморожувати цю війну”, — каже командир.

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