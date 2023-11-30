Що буде з цінами на продукти та бензин в Україні через блокування польського кордону: прогноз економіста

Ціни на продукти в Україні через блокування польського кордону значно не зміняться. Українські виробники практично повністю забезпечують країну продуктами, за винятком деяких товарів.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів економіст Олег Пензин.

“Це риба, екзотичні фрукти, сіль — що сьогодні йде до нас по імпорту. І в західних областях України трошки в межах прикордонного співробітництва надходить молочка і м’ясні продукти з Польщі. Бо в центральній Україні, на Київщині ви точно не побачите польських йогуртів чи польського м’яса. Логістика довга, немає сенсу туди везти це все”, — каже Олег Пензин.

За словами економіста, ціни на соціальну продовольчу корзину практично не зміняться. Що стосується побутової хімії, будівельних сумішей та матеріалів — на них ціни можуть трохи вирости, однак ненадовго.

“Це товари довгострокового використання, які їдуть до нас автомобільним транспортом. Але там і немає такого потужного попиту, вони не є товарами першої необхідності. Вони достатньо довго лежать на складах, які є про запас, які зазвичай беруться під замовлення. Там також не буде такого стрімкого зростання”, — розповів Олег Пензин.

Що дійсно може подорожчати і їде на автомобільному транспорті — це скраплений газ, каже економіст. Вже сьогодні ми бачимо деякий дефіцит і ціна на нього зростає.

“Але якщо ви уявляєте собі, як виглядає переобладнання автомобіля на газ, коли газову апаратуру вставляют в машину, то там завжди лишається альтернативне джерело заправки. Ніхто ж не викидає бензиновий бак. Тому на скраплений газ ціна піде вверх, але на заправках черг немає і всі більш-менш спокійно реагують. Трагедії не буде”, — каже Олег Пензин.

Бензин їде в Україну залізничним транспортом, тому блокування польського кордону на його ціну не вплине.

Крім того, Олег Пензин висловив думку, що польська блокада триватиме не більш ніж до середини грудня 2023 року.

“Вже сьогодні поляки почали відчувати досить серйоний тиск зі сторони німців на переходах Польща-Німеччина. Польські компанії, які торгують з Україною почали ставити питання: “Чекайте, ми зриваємо контракти, на підставі чого?” Скільки там сьогодні народу блокує кордон? 15? Так, однозначно було політичне міжсезоння у польського уряду. Не було повноважного представника польського уряду, який би взяв на себе цю ситуацію. І на сьогоднішній день ситуація є врегульована. Поляки дали свою пропозицію щодо врегулювання і до кінця тижня буде моніторингова місія з Брюсселя на кордоні Україна-Польща. Тому я думаю, що до середини грудня ця ситуація вирішиться”, — каже Олег Пензин.

Нагадаємо, у середу, 29 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд підтримує вимоги перевізників, які блокують український кордон.

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