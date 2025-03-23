Що буде з курсом гривні до кінця березня: невтішний прогноз експертів

На початку весни зазвичай збільшується пропозиція валюти, що майже вирівнює попит і пропозицію.

Аналітики зробили невтішний прогноз щодо курсу долара.

Чи зростатиме знову курс, яка ситуація нині на фінансовому ринку й що робити - купувати чи продавати валюту - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Дефіцит валюти зменшився, тож НБУ доведеться послаблювати курс гривні щодо долара. Міцна українська валюта створює ризики в умовах невизначеності щодо допомоги Україні.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії. Там зауважують, що Національний банк минулого тижня ослабив офіційний курс гривні після трьох тижнів укріплення й зазначають, що дефіцит валюти зменшився минулого тижня ще більше - до мінімуму шести тижнів.

Валютні інтервенції НБУ зросли на 6% - регулятор продав із резервів 545 млн доларів. За відносно спокійної ситуації на валютному ринку НБУ ослабив офіційний курс гривні на 0,7% - до 41 грн 51коп за долар за підсумками тижня.

Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зросла до 41,2-41,7 гривні за долар, або майже на 0,5%, йдеться в огляді.

Крім цього, аналітики зазначили, що динаміка курсу протягом минулого тижня демонструє, що НБУ поступово збільшує коливання курсу гривні й може перейти до його подальшого ослаблення. Тривале збереження гривні міцною може виявитися невиправданим і ризикованим за негативного розвитку ситуації з міжнародною допомогою, особливо якщо переговори про припинення війни затягнуться або не дадуть позитивного результату. А ще на початку тижня фінансові аналітики розповідали, що нетривалий період міцної гривні, схоже, закінчився – і долар знову почав дорожчати, хоч і повільно.

Також помітно від початку року зросли й ціни. Фінансові аналітики говорять, що перед Національним банком України постала непроста дилема: стримувати девальвацію гривні чи навпаки, дозволити їй дешевшати, підтримуючи тим самим високу інфляцію. Поки маємо другий варіант – гривня знову послабшала до долара.

Наскільки значним буде цей тренд, що чекає на ринок поточного тижня, а також про те, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти розбирався журналіст сайту ТСН.ua Олександр Панченко.

Він поспілкувався з експертом Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзином, очільником секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економістом Андрієм Забловським та фінансовим аналітиком, членом Українського товариства фінансових аналітиків Андрієм Шевчишиним.

Отже, за інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара пішов догори ще від 10 березня. Зростання було помітним, бо до четверга, 13 березня, долар вже здорожчав на 25 копійок - до 41,77 грн за долар у продажу і до 41,22 грн за долар у купівлі.

14 березня зростання зупинилось, а вихідними долар навіть дещо здешевшав.

16 березня курс був відповідно 41,72 (а це +20 копійок за тиждень) та 41,19 (+19 копійок за тиждень).

Найвища ціна продажу долара була 42 грн, найнижча – 41,54 грн/долар.

Максимальний курс купівлі становив 41,45 грн (+21 копійку). Готівковий євро дорожчав синхронно з доларом, але тільки три дні, від 10 до 12 березня, надалі курс повільно рухався донизу.

За тиждень євровалюта спершу здорожчала у продажу від 45,04 до 45,56 грн/євро, потім подешевшала до 45 гривень 44 копійок. У купівлі курс мінявся від 44 гривень 28 копійок до 44 грн 88 коп і до 44 грн 74 коп за євро.

За тиждень вартість євро збільшилась на 40 копійок у продажу і на 46 копійки у купівлі. Найвища ціна продажу євро була 45,75 грн (+50 копійок за тиждень), найнижча – 45,15 грн/євро (+35 копійки). Максимальний курс купівлі становив 45 грн.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, від понеділка до середи (10-12 березня) дорожчали як долар, так і євро. А вже від четверга, 13 березня, почався низхідний тренд.

Нацбанк послабив гривню як до долара, так і до євро. 17 березня регулятор встановив офіційний курс 41,51 грн/долар і 45,23 грн/євро.

Андрій Шевчишин пояснив, чому долар почав дорожчати: "Готівковий ринок відреагував на те, що курс на міжбанківському ринку пішов догори через зміну балансу пропозиції і попиту: пропозиція помітно зменшилась, а попит залишився практично на попередньому рівні. У березні долар вже зріс на 0,8%, водночас за лютий він упав на 0,7%. Очолює зміну настроїв ринку саме населення, яке почало більш активну купівлю ще минулого тижня. Бізнес поки не підтягнувся, хоча зміна настроїв на міжбанку буде їх спонукати до купівлі валюти також, поки курс ще досить низький".

Водночас експерти не прогнозували поточного тижня значного здорожчання долара, але попереджали, що його курс здорожчає.

Зокрема, Андрій Шевчишин сказав, що на його думку, "дно курсу долара пройдено і починається тривалий висхідний тренд". Він зазначав, що на поточному тижні можливі незначні коливання курсу, як це було раніше.

Олег Пендзин нагадав, що регулятор курсу гривні – Нацбанк, який має кілька непростих завдань: обмеження рівня інфляції, встановлення якомога вищої ціни долара для конвертації у гривню зарубіжної фінансової допомоги, баланс курсу для імпортерів і експортерів.

Висновок такий: на поточному тижні НБУ дещо послабить гривню, та у підсумку курс на готівковому ринку не дійде до 42 грн/долар, максимум 41,90.

Андрій Забловський зауважив, що поки готівковий долар залишився у коридорі 41,5-41,8 грн, хоча за минулий тиждень і зміцнився. Ну, а тепер варто визначитися, що робити людям: продавати чи купувати валюту. Щодо цього експерти мають різні думки.

Андрій Шевчишин говорить, що є сенс запасатися валютною готівкою, бо купівельна спроможність гривні продовжує знижуватися, тому стратегія регулярної купівлі валюти на невеликі суми в межах ста доларів, за принципом "купив і забув", принесе вигоду у найближчі рік-два.

Долари зараз можна купувати як інвестиційний інструмент, а євро – якщо їх планується витрачати в країнах Європи, а не накопичувати.

Олег Пендзин зауважує, що наразі варто купувати валюту й краще долари, доки вони дешеві, а не євро. Але зауважує, що українці не забувають і про гривневі депозити.

Цікава статистика від НБУ – депозити населення в банках станом на лютий 2025 року досягли 1,9 трлн грн. Це вдвічі більше, ніж три роки тому. Валюту теж купують значно більше, ніж 2022 року, однак у підсумку справді маємо певну диверсифікацію заощаджень. А ось продавати валюту всі експерти радять лише у разі крайньої необхідності.

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